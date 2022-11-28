Загадка трейдера: Что может стоять за гибелью в Монако создателя российского Forex Club Авиакомпания Monacair, на вертолёте которой разбился российский бизнесмен Вячеслав Таран, до сих пор не огласила результаты расследования. Какое наследство оставил основатель первого форекс-трейдера? 28 ноября, 16:31 Коллаж © LIFE. Фото © ЦРФИН, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monacair

Почему у Тарана были враги в России

53-летний Вячеслав Таран разбился в вертолёте по дороге из Лозанны к себе домой в Княжество Монако. Полёт осуществляла местная компания Monacair, на данный момент отказавшаяся оглашать детали аварии. Авиакомпания утверждает, что за штурвалом находился опытный 35-летний пилот.

Вячеслав Таран вошёл в историю отечественного бизнеса как человек, который с помощью своей группы компаний, объединённой общим названием Forex Club, открыл валютный рынок "Форекс" для России. Бизнесмен зарабатывал миллионы долларов даже не столько как трейдер, сколько активно вовлекая граждан России в валютные спекуляции, суля им баснословные доходы при минимуме вложений.

Он популяризировал "Форекс", написав несколько книг, ставших настольными для будущих "инвесторов" и "трейдеров", создал Международную академию инвестиций и трейдинга, в которой был и преподавателем, и ректором.

Вячеслав Таран. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Спустя почти 20 лет после начала работы с населением даже финансовые власти страны признали, что расплодившиеся на этой ниве разные финансовые "брокеры", "дилеры" и прочие в большинстве своём оказались обычными мошенниками, обдирающими как липку поверивших им будущих "финансовых воротил".

В декабре 2018 года Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров — "Форекс клуб", "Телетрейд" и "Альпари", чуть позже лицензии лишились и более мелкие компании — "Трастфорекс" и "Фикс трейд". Причина — неоднократные нарушения компаниями закона о ценных бумагах. Только официально эта пятёрка форекс-дельцов задолжала своим инвесторам 35 млн рублей. Сколько средств вытащили из кошельков граждан России в реальности, не знает никто.

Именно поэтому у Тарана осталось много недовольных клиентов и врагов в России, которые вполне могли достать его за границей.

На чём зарабатывал Таран в России

В 90-е молодой радиоинженер из Владивостока Вячеслав Таран подрабатывал обычной для тех лет куплей-продажей товаров народного потребления. Однажды ему повезло, он по знакомству устроился кассиром в обычный валютный обменник.

С этого началась карьера Тарана как банкира. За пять лет кассир обменника дорос до заместителя председателя правления одного местного банка и за это время, изучив рынок биржевых операций, решил начать собственный бизнес в сегменте трейдинга для частных лиц. Так и началось создание ретейлового рынка Forex Club.

Семья Вячеслава Тарана. Фото © changeonelife.ru

К 2015 году официально в России Таран был владельцем и топ-менеджером восьми компаний, семь из них так или иначе были связаны с "Форексом" и лишь одна — благотворительный фонд помощи детям-сиротам.

Интересно, что Таран не стремился как-то обживаться в стране, скупая дорогие особняки, яхты и самолёты. Лайф выяснил, что покупки коммерсанта ограничивались несколькими обычными квартирами в родном Владивостоке, в Подмосковье покупала жильё супруга Ольга.

Одну квартиру форекс-трейдер приобрёл в Таганском районе столицы рядом со станцией метро "Площадь Ильича". Это четырёхкомнатная квартира площадью 100 квадратов.

Иностранные проекты бизнесмена Тарана

Похоже, что свои капиталы семья Таран попросту выводила за границу, где у бывшего банкира с самого начала нулевых были большие проекты.

Сначала — в Испании и Великобритании — Таран пробовал свои силы в реальном секторе: в Малаге коммерсант пытался заниматься оптовой и розничной торговлей, однако закрыл эту фирму в 2006 году.

В 2012 году в Гринвиче в Лондоне бизнесмен зарегистрировал компанию 3D Flying Car Limited, которая занималась производством различного транспортного оборудования. Спустя два года Таран закрыл и это дело и переключился на уже знакомые ему финансовые услуги.

С 2011 года на Кипре активно заработала кредитная организация Indication Investments Ltd., существующая и поныне. В середине десятилетия в Швейцарии Таран запустил компанию-оператора криптокошелька YouHodler. С 2019 года в Британии существует финансовый посредник Wirex Holdings Limited. Успешный бизнес теперь станет предметом особого интереса в вопросах наследства.

Помимо резидентства Монако у Тарана как минимум был ещё и мальтийский паспорт. На него он оформлял свой европейский бизнес. Фото © opencorporates.com

Недвижимость Тарана

Недвижимость за границей тоже оказалась не чета российской. С нулевых Таран вёл свои дела и в США. Несмотря на то что фамилия бизнесмена в местных базах предпринимателей не встречается, у него там был двухэтажный особняк на одном из островов в штате Нью-Йорк — Статен-Айленде. Это наиболее территориально удалённый и наименее населённый из всех административных округов Нью-Йорка. Он находится в самой южной части штата.

Дом супруги приобрели в апреле 2006 года всего за 460 тыс. долларов. Он расположен на участке площадью чуть более шести соток, имеет 4 спальни, 4 санузла, на цокольном этаже расположены сауна, хозблок и гараж. Внутреннее пространство отделано дорогими породами дерева, со вкусом обставленные помещения явно требовали участия дорогостоящих дизайнеров.

Спустя семь лет Тараны решили продать имение и даже на этом заработать — новым хозяевам в 2013 году оно обошлось уже в 1 миллион долларов. Кстати, именно в тот год в России Вячеслав Таран стал генеральным директором группы компаний Forex Club.

















К середине 2010-х Вячеслав Таран официально полностью избавился от всех российских активов и вместе с супругой Ольгой появился в Европе. Судя по базам данных Княжества Монако, чета обзавелась местными документами, а также и мальтийскими паспортами.

Супруга Тарана — Ольга — в последнее время активно работала в Монако, там она выпускает журнал и одноимённое интернет-издание HelloMonaco, посвящённые жизни в княжестве.

Юридическое лицо зарегистрировано в роскошной резиденции Les Terrasses Du Port на берегу Средиземного моря, и похоже, юридический адрес совпадает с местом жительства Таранов. Это престижный многоквартирный дом с панорамным видом на Новую гавань и белоснежные яхты в одном из лучших жилых районов княжества.

Судя по местным сайтам недвижимости, приобрести апартаменты там практически нереально из-за отсутствия предложения, а цена на самые скромные помещения около двадцати квадратов на этапе строительства стартовала с 400 тыс. евро.

Les Terrasses du Port, Monaco. Здесь могут позволить себе жить и работать только очень обеспеченные люди

Похоже, именно туда возвращался из деловой поездки в Швейцарию Вячеслав Таран. Мужчина на территории княжества коммерцией не занимался — до самой смерти он владел несколькими фирмами в Великобритании, на Кипре, в Испании и Швейцарии.

P. S.

После смерти у Вячеслава Тарана остались жена и трое детей: старшей дочери 29 лет, средней — 14 лет, есть приёмный сын, которому исполнилось 12. Именно им предстоит теперь разделить имущество и бизнес.

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Авторы Евгений Кузнецов