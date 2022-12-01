Остатки сладки: H&M ушла из России, не решив вопрос на миллиард Шведская сеть H&M была последней, кто как мог тянул с закрытием магазинов в России. Пока она спешно продавала остатки, возмущённые арендодатели выставили крупные иски против российского оператора H&M. 1 декабря, 01:40 Коллаж © LFE. Фото © Shutterstock

В последний день осени шведская компания H&M заканчивает свою работу в России. К этому дню ретейлер уже закрыл 80% всех магазинов. В числе последних завершит продажи флагманский магазин на Тверской в центре Москвы. Поэтому утро среды у дверей ряда оставшихся магазинов началось со столпотворения.

Обстановка в магазине H&M на Тверской в последний день перед закрытием. Видео © Telegram / SHOT

Как пострадает H&M от ухода с российского рынка

H&M приняла решение уйти с российского рынка ещё в июле этого года. Тогда же в руководстве сети подсчитали и расходы на сворачивание работы — вышло примерно 11 млрд рублей. В ближайшее время будет сокращён персонал — 1,5 тыс. человек. В менеджменте ретейлера предполагают, что это обеспечит ежегодную экономию около двух млрд крон ($190 млн), которая станет заметной во второй половине 2023 года. Ожидается, что программа приведёт к затратам на реструктуризацию в размере чуть более 800 млн крон ($76 млн) в четвёртом квартале 2022 года.

Стоит отметить, что дела у шведов в России шли в гору: каждый год объёмы продаж росли — например, за 2021 год компания выручила рекордные 71,5 млрд рублей. Российский рынок для компании оказался самым быстрорастущим в мире: по сравнению с тем же 2020 годом выручка магазинов сети выросла на 43%, а количество площадок продаж к началу СВО перевалило за 160.

Тем не менее российский рынок для компании оказался не ключевым: основные покупатели H&M живут в США, Европе и Великобритании. Доля выручки в России от общей — всего 4%. Кроме этого, активный рост продаж сейчас наблюдается в Индии и Китае.

В августе H&M вновь открыла в России магазины, объяснив это тем, что нужно распродать товарные остатки. Одежды действительно было много: на полках были товары вплоть до 30 ноября. Теперь компании нужно решить вопрос с компенсацией для сотрудников. Летом телеграм-канал SHOT выяснил, что каждый работник мог получить 500 тыс. рублей.

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Торговые центры против H&M

Российские арендодатели не стали мириться с необоснованным уходом крупного клиента. Согласно данным СПАРК, в России H&M официально арендует 60 помещений площадью от 12 до почти 300 тыс. квадратных метров.

С весны 2022 года российское юридическое лицо компании — ООО "Эйч энд Эм" — оказалось завалено исками владельцев торговых площадей, пытающихся взыскать с сети выпадающие доходы. Сегодня в арбитражных судах находится 15 подобных дел на общую сумму около миллиарда рублей, и, скорее всего, это не предел.

Исполнять решения суда и ликвидировать ООО, вероятно, придётся его генеральному директору, 44-летнему ливанцу Саэду эль-Ашкару. Свою карьеру в H&M управленец начинал в Канаде и перешёл в фешен-индустрию из строительной сферы. Россию Эль-Ашкар знает довольно давно: в 2008 году он приезжал сюда в первый раз, занимался подготовкой открытия первого сетевого магазина. Вернулся в 2014 году уже как менеджер по продажам и со временем осел в Москве: российский паспорт ливанец имеет как минимум с 2018 года. В столице он зарегистрирован в районе Коптево в кирпичной многоэтажке советской постройки.

Магазины сети H&M. Фото © Shutterstock

На данный момент больше всего денег от H&M намеревается получить компания "Парк развлечений" — владелец крупнейшего в Европе крытого парка развлечений "Остров мечты", расположенного в Москве в Нагатинской пойме. Там ретейлер арендовал помещения под свой магазин. После начала спецоперации H&M остановила продажи и закрыла площадку.

По трём искам учредители "Парка развлечений" — сыновья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Амиран и Алихан, а также его брат Амирхан Мори — потребовали от ретейлера возместить убытки на сумму почти 500 млн рублей. Бизнесмены вложили в проект около 1,5 млрд долларов и взяли крупный кредит в ВТБ. Сейчас их доли находятся под обременением банка.

В июле этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил часть требований, обязав российское подразделение шведской компании освободить арендуемое помещение и выплатить 537,9 млн рублей "неосновательного обогащения" и судебные расходы в размере 195,5 млн рублей. "Эйч энд Эм" на решение суда подало жалобу, и теперь судебные тяжбы могут затянуться до следующего года.

Авторы Евгений Кузнецов