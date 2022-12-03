Меньше пива и фитнеса: К каким неожиданным последствиям привёл энергокризис в Германии Пивоваренные компании на грани банкротства, подъёмники в Альпах двигаются медленнее, а бассейны стали ледяными. Почему немецкая пресса бьёт тревогу и чем опасен энергокризис для жителей Германии? 3 декабря, 01:40 Фото © ТАСС / IMAGO / Photothek

Северный Рейн – Вестфалия — один из самых развитых промышленных регионов в Германии. Именно поэтому там больше всего потребляется газа, а жители очень зависимы от стоимости энергоресурсов. Дошло до того, что власти федеральной земли объявили чрезвычайное финансовое положение.

Правительство региона хочет бороться с энергетическим кризисом с помощью пяти миллиардов евро, а для этого нужно снова брать кредиты. Это было невозможно из-за слишком большой долговой нагрузки. Чтобы исправить ситуацию, решено было объявить чрезвычайное финансовое положение.

Правительство региона оправдывает уже завершённый поворот к новым долгам крайне плохим экономическим развитием в Северном Рейне – Вестфалии. Чиновники по итогам года ожидают рецессию, которая продлится и в 2023 году.

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В столице федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Дюссельдорфе постоянно ищут возможность сэкономить. Многие компании перевели сотрудников на удалёнку или сократили офисные площади, чтобы меньше тратить денег на отопление. Сильно страдает также сфера спорта и развлечений. Например, бассейны в фитнес-центрах планомерно снижают температуру воды.

Впрочем, с аналогичными проблемами сталкиваются и жители других регионов страны. Страдает не только крупный, но и малый бизнес. На эту проблему обратили внимание в Ассоциации немецких производителей хмеля. По данным организации, каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие.

— 2022-й действительно был очень плохим. В целом из-за неудачного урожая и выросших производственных цен производители хмеля недосчитались 134 миллиона евро. Для сравнения: общий годовой доход производителей составляет приблизительно 300 миллионов в год. Только до конца этого года от четырёх до пяти процентов предприятий могут закрыться, — сообщил председатель Ассоциации немецких производителей хмеля Адольф Шапфль.

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Кроме того, он подчеркнул, что помимо плохого урожая выросли цены на электроэнергию, газ и удобрения. В такой ситуации кризис больно ударит по небольшим пивоварням и производителям хмеля. Это усугубит проблему роста безработицы.

Пострадает и бизнес на юге страны, а именно в Альпах. Уже возникли проблемы с энергообеспечением горнолыжных курортов. Также есть сложности с искусственным снегом и отоплением баз. В соседней Франции уже начали сокращать скорость движения подъёмников. В целом в туриндустрии ждут падения спроса на зимний отдых, а следовательно, и снижения доходов у всей отрасли, включая горнолыжные курорты.

У малых предприятий сложностей не меньше, а порой и больше, чем у крупных. Большим компаниям проще получить кредиты. Малые предприятия стали активно жаловаться, что банки в Германии начали отказывать им в ссудах. Финансисты боятся надвигающейся рецессии и волны банкротств. Такова аналитика Института экономических исследований в Мюнхене. По его данным, почти четверть компаний, которые в данный момент хотят получить кредит в банке, сталкиваются с отказом. Тогда как для многих кредит сейчас — единственный способ сохранить бизнес.

Авторы Нина Важдаева