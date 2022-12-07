Пенсионеры получат выплаты перед Новым годом: Кому они положены и сколько составят Перед Новым годом часть пенсионеров получит дополнительные выплаты. Как изменится график начисления денег перед 1 января, кто сможет получить больше и на сколько? 6 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

В декабре этого года могут выплатить тринадцатую пенсию. Этот вопрос обсуждается в Госдуме. Впрочем, пока решение о дополнительной выплате не принято. Тем не менее уже появилась информация о том, на какие дополнительные бонусы могут рассчитывать пенсионеры перед Новым годом. Многие выплаты делаются на региональном уровне. Соответственно, могут различаться в зависимости от того, в каком субъекте Федерации живёт пенсионер, где он работал в прошлом, зарегистрирован ли он сейчас в сельской местности или в городе.

В первую очередь стоит отметить, что в конце декабря часть пожилых людей сможет получить пенсию за январь. Это касается тех, кому перечисляют выплаты в первых числах месяца. Многое зависит от способа получения пенсии. Точные даты доставки денег зависят от банка. Если выплаты проходят через отделения Почты России, то нужно узнать их график работы в праздничные и предпраздничные дни.

Кстати, с 1 января на 4,8% повысят пенсии неработающим пенсионерам. В среднем они будут получать 21 862 рубля в месяц. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в будущем году составит 7567 рублей. Следовательно, все выплаты, полученные заранее в декабре за январь, будут больше.

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— Повысят выплату также тем, кому в декабре исполнится 80 лет. Их пенсия увеличится на 7220 рублей 74 копейки. Столько же получат люди с ограниченными возможностями, которые получат первую группу инвалидности, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Если в декабре человеку исполнилось 80 и при этом он получил первую группу инвалидности, то прибавку сделают только по одному из этих оснований. Если у пожилого человека есть неработающие трудоспособные родственники, то они могут получать компенсационную выплату. Конечно, в том случае, если ухаживают за пенсионером.

— Эту выплату перечисляют в том же порядке, что и саму пенсию. Размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 1200 рублей, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Чтобы получать больше, пожилой человек может заявить о наличии иждивенцев, если они есть. В этом случае нужно обратиться за перерасчётом. Повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и инвалидности. Оформить таким образом можно не более трёх нетрудоспособных иждивенцев.

— На данный момент размер фиксированной выплаты составляет 7220,74 рубля. На одного иждивенца пенсионер может получать 2406,91 рубля. Чтобы получить эти деньги, необходимо подать заявление и предоставить документы, подтверждающие наличие человека, которого необходимо содержать, — рассказала Елена Кузнецова.

Работа сельской почты в Омской области. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Перед Новым годом пенсионерам также делают разовые выплаты. Впрочем, это касается не всех. Могут выплатить, например, премию за работу в какой-либо отрасли или компании. Корпорации могут начислить какую-то сумму людям, которые долго работали у них. Бывает корпоративная выплата почётным работникам отрасли. Она может быть порядка 10 000, а в некоторых компаниях и 50 000 рублей.

Кстати, в региональных отделениях ПФР предупредили, что в последнее время зафиксированы случаи обмана пожилых людей мошенниками. Они говорят, что могут помочь увеличить размер пенсии, заключают договор на оказание услуг и берут предоплату. Обычно несколько тысяч рублей. Суть услуги, как следует из договора, в "правовом анализе и подготовке документов".

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На деле от имени человека в органы ПФР просто поступает запрос на проверку правильности исчисления размера пенсии. Из Пенсионного фонда приходит ответ, что сумма выплат верна. Только вот вернуть деньги за "юридические услуги" посредников уже не получится. Нередко по такой форме работают недобросовестные юристы. Чтобы не стать их жертвой, нужно знать, что каждый пенсионер может лично обратиться в ПФР и узнать, на каком основании ему назначили именно такую пенсию и какие есть возможности для того, чтобы увеличить выплаты.

Авторы Нина Важдаева