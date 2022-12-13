С 1 января появятся новые льготы: Кто сможет получить дополнительные выплаты и снизить расходы С 1 января появится ряд новых льгот для бизнеса, работников, семей с детьми и пенсионеров. Что изменится с нового года и на что нужно обратить внимание, чтобы получить все положенные выплаты вовремя? 12 декабря, 23:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Бизнес сможет с 2023 года получить налоговые льготы при покупке и внедрении отечественных IT-решений. Эта мера нацелена на то, чтобы сократить издержки предпринимателей при введении инноваций. Теперь с 1 января 2023 года, приобретая именно отечественные решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес получит льготы и сможет направить дополнительные деньги на технологическое обновление.

— Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Также будут увеличены размеры выплат и пособий при рождении ребёнка и размер детских пособий. Предусмотрено также установление универсального пособия беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

Льготы на 2023 год. Льготы для семей с детьми. Инфографика © LIFE

Чтобы получить пособие, семья с детьми должна соответствовать определённым критериям. Выплата положена человеку, который является одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребёнка. При этом у ребёнка есть гражданство РФ и он постоянно проживает на территории страны. Ещё один критерий — среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту жительства. При определении права на ежемесячное пособие учитывается также имущественное положение заявителя и членов его семьи, а также причина отсутствия доходов.

Льготы на 2023 год. Льготы для семей с детьми. Инфографика © LIFE

— Со следующего года люди, работающие по гражданско-правовым договорам, будут включены в обязательное социальное страхование. Право на пособие по временной нетрудоспособности у них возникает, если сумма поступивших в прошлом году страховых взносов составляет не менее стоимости страхового года (за 2022 год — 4833,72 рубля). То есть граждане, за которых в прошлом году работодатели внесли взносы в размере не менее 4833,72 рубля, смогут получать оплаченный больничный с начала 2023 года, — отметил Александр Спиридонов.

Он добавил, что если за прошедшие два года средний заработок в расчёте за полный календарный месяц окажется ниже МРОТ, то пособия будут начисляться исходя из размера МРОТ, который действует на момент назначения выплаты.

Льготы на 2023 год. Льготы для работников. Инфографика © LIFE

С 1 января появится ряд новых региональных льгот для пенсионеров. Например, власти Томской области решили изменить действующий порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте. Со следующего года получать их будут не транспортные компании, а люди. С 1 января планируется увеличить ежемесячные денежные выплаты на проезд льготникам и пенсионерам, не имеющим льготных категорий.

Льготы на 2023 год. Льготы для пенсионеров. Инфографика © LIFE

Кроме того, с 1 января пенсионеры старше 60 лет смогут ездить в поездах дальнего следования со скидками. Эта мера поддержки распространяется на поездки по разным регионам, то есть практически на всю страну.

— Также пенсионерам, безработным и малоимущим семьям могут предоставляться льготы на региональном уровне. Например, где-то можно получить бесплатные дрова, кого-то освобождают от платы за городской телефон, а кому-то предоставляют разовые денежные выплаты. Узнать об этих мерах поддержки можно в местных органах соцзащиты, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева