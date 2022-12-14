Адская планета: Новые данные об уникальном мире с алмазным ядром встревожили учёных Это была первая суперземля, найденная у звезды, похожей на наше Солнце. И у неё были шансы стать такой же жемчужиной, как наша планета. 13 декабря, 23:40 Обложка © Wikipedia

Планета, о которой идёт речь, находится в 40 световых годах от нас. По космическим меркам, близко. Раза в три ближе звёзд ковша Большой Медведицы. Она живёт в системе звезды 55 Рака, названной позже в честь Коперника. Эту звезду, кстати, можно увидеть невооружённым глазом (разумеется, вдали от городской засветки). Она солнцеподобная и притом одна из самых "многодетных" среди известных на сегодняшний день. У неё оказалось целых пять планет. По крайней мере, пять штук удалось обнаружить.

И всё-таки эта система не похожа на нашу. Дело в том, что у нас, в Солнечной системе, практически все планеты вращаются вокруг светила примерно в одной плоскости. Разве только у Плутона орбита сильно наклонена, но его и разжаловали из планет, если помните. А в системе Коперника такого единообразия не наблюдается, у всех орбиты с разным наклоном. Как неродные. Можно было бы действительно предположить, что они не родились вместе со звездой из протопланетного облака, а откуда-то явились беспризорниками и были усыновлены. Но на самом деле здесь мог сыграть роль другой фактор: у Коперника есть звезда-компаньон, красный карлик. По мнению учёных, его притяжение могло вносить сумятицу.

Сравнение 55 Рака е с Землёй. Фото © Wikipedia

Так вот, одна из этих пяти планет поначалу очень обрадовала астрономов: она каменистая, у неё плотность, как у Земли. Назвали её Янссен, это в честь голландского оптика Захария Янссена, которому приписывают изобретение телескопа. Планета Янссен вдвое шире нашей и в восемь раз её массивнее. Суперземля. Более того, наблюдения показывают, что у неё поверхность по цветовой гамме весьма равномерная, без ярких пятен, какие бывают, например, когда на планете разливаются лавовые озёра. Воодушевлённые учёные даже задумались: может, там атмосфера или даже водная оболочка?

Но очень скоро последовало и большое разочарование. Нет, никакой водной оболочки и никакой приличной, с нашей точки зрения, атмосферы там быть не может, и до алмазов мы не доберёмся даже после освоения технологий межзвёздного перелёта: планета вращается настолько близко к звезде, что это иначе как преисподней и назвать нельзя. Радиус её орбиты — 2 миллиона километров. Для сравнения, у нашего Меркурия — 46 миллионов километров. И при этом, в отличие от остальных четырёх, эта планета вращается "как родная", то есть в плоскости экватора звезды. А ситуация такова, что звезда всё время вращается вокруг своей оси, и за счёт центробежной силы от этого вращения она на экваторе как бы выпячивается вперёд, а на полюсах немного сплющивается. Значит, при вращении планеты вокруг экватора звезды она к ней ближе, чем на наклонённой орбите.

Так что на Янссене, по подсчётам, примерно +2400 градусов Цельсия. Это на дневной стороне. Планета всё время обращена к звезде одним боком, как Луна к нам, это называется приливным захватом. А на ночном боку — +1100.

Учёные полагают, что при таких обстоятельствах выжить может только планета с каким-то особо жаропрочным ядром. Они высказали версию, что ядро у Янссена углеродное, и углерод этот там, скорее всего, находится в двух формах: как графит и как алмаз. То есть не исключено, что в глубоких подземельях раскалённого Янссена лежат несметные сокровища.

Расстроенные астрономы стали думать, почему же этой большой Земле с алмазными недрами так катастрофически не повезло. Они уверяют, что не могла она родиться там, где она есть сейчас. Считают, что она изначально была значительно дальше, а потом что-то её придвинуло вплотную к звезде. И это что-то — гравитация звезды-компаньона в сочетании с притяжением соседних, тоже довольно внушительных планет.

Поэтому хорошо, что у нас с вами не планета Татуин с двумя солнцами. Красиво, конечно, но дело может обернуться не пейзажами из "Звёздных войн", а сценами из книги китайского фантаста Лю Цы Синя "Задача трёх тел", где планета в тройной звёздной системе то и дело гибнет в страшных мучениях. Кстати, было предположение, что у звезды Коперника не один напарник, и расположенный рядом красный карлик — это целых две звезды.

Авторы Адель Романенкова