Как законно получить с коммунальщиков максимальную компенсацию Граждане научились взыскивать компенсацию за некачественные жилищно-коммунальные услуги, в некоторых случаях им даже не нужно самим ходить в суд. 16 декабря, 10:14 Фото © ТАСС / Алексей Белкин

В России среднестатистическая семья, которая живёт в многоквартирном доме, платит за жилищные и коммунальные услуги (ЖКУ) порядка 10% от своего ежемесячного дохода. При этом обслуживающие компании то и дело пытаются пренебречь правовыми нормами в расчёте на то, что граждане не будут тратить своё время и взыскивать установленную законом компенсацию.

Так и было, пока Верховный суд не вынес постановление , согласно которому сумма компенсации должна быть соразмерной последствиям нарушения и не может быть заниженной. Для россиян это решение высокой судебной инстанции стало дополнительным стимулом для истребования материальной компенсации за некачественный сервис ЖКХ. Тем более что иски о возмещении до 50 000 рублей теперь можно подавать через центр "Мои документы" (МФЦ), а в некоторых городах вообще онлайн — через портал региональных услуг.

Какой штраф положен за отсутствие тепла

Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Пенсионерка из Тюмени обратилась в прокуратуру в связи с задержкой в сентябре запуска отопления в её квартире на пять дней. По итогам проверки было выяснено, что сервисная компания нарушила сроки проведения необходимых работ. Прокурор был обязан подать иск от имени женщины, и суд, рассмотрев дело, согласился, что устранение аварий не является основанием для снятия ответственности с коммунальной организации за ненадлежащее оказание услуг. По результатам разбирательства с коммунальщиков в пользу жительницы Тюмени взыскали компенсацию в размере 3000 рублей и штраф 1500 рублей. Кассационная инстанция оставила это решение в силе .

— Данная ситуация получила достаточно быстрое и логичное разрешение в связи с очевидностью нарушения, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Скорее всего, коммунальщики рассчитывали, что женщина не будет подавать жалобу в надзорный орган, за это они и поплатились.

Тем, кто испытывает постоянные или временные проблемы с отоплением, следует запомнить, что, согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг, возможные перерывы в подаче тепла, даже в случае аварии, определены так:

— не более шестнадцати часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C;

— не более восьми часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 до +12 °C;

— не более четырёх часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 до +10 °C.

Компенсация за недостаточную температуру воды в кране

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Некоторые управляющие компании (УК) хитрят и намеренно снижают температуру горячего водоснабжения. Смысл этого действия экономический: чем ниже температура, тем выше расход этого ресурса, ведь граждане выворачивают кран до конца. А горячая вода стоит дороже — соответственно, прибыль сервисной компании, поставляющей дорогой ресурс, выше. Но бывают ситуации, когда температура горячей воды, подаваемой в квартиры, недостаточна просто потому, что УК не прилагают усилий для содержания системы водоснабжения в надлежащем состоянии. Однако, даже если отсутствие технической возможности подавать горячую воду достаточной температуры будет доказано, это не освобождает коммунальщиков от обязанности платить компенсацию потребителям.

Именно к такому выводу пришёл Свердловский областной суд (дело № 33 – 1571/2021). Коммунальщики сумели предоставить доказательства отсутствия технической возможности немедленно исправить ситуацию. Но судебная инстанция указала, что ответственность за предоставление качественного ресурса лежит на тех, кто предоставляет услугу, технические вопросы не должны решаться за счёт потребителя. Поэтому коммунальщиков обязали не только наладить снабжение дома качественной горячей водой, но и выплатить заявителям компенсацию морального вреда по 10 000, потребительский штраф по 8000 рублей и пересчитать годовую оплату, внесённую пострадавшими гражданами за горячую воду, по тарифу, взимаемому за поставку холодной воды.

— Пункт 98 Правил предоставления коммунальных услуг однозначно указывает, что все предоставляемые УК услуги должны быть качественными. То есть вода в кране должна подаваться бесперебойно и быть чистой и нужной температуры. Если эти условия не выполняются, то коммунальщики как минимум должны вернуть плату за некачественные услуги, — пояснил адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

Право на компенсацию возникает, если нарушен хотя бы один из следующих параметров:

— температура горячей воды для конечного потребителя должна составлять от 60 до 75 °C;

— допустимая продолжительность перерывов в подаче горячей воды в течение месяца не должна превышать восемь часов.

Доказывать поверку счётчиков не обязаны

Фото © ТАСС / Илья Щербаков

Верховный суд России признал недействующими положения закона, обязывающие жителей многоквартирных домов предоставлять работникам коммунальных служб свидетельства о поверке счётчиков. Определение высшей судебной инстанции возникло из-за конфликта владельца квартиры в столичной многоэтажке и ГБУ "Жилищник Останкинского района".

Несмотря на то что москвич своевременно выполнил поверку водосчётчика, управляющая компания начисляла плату за горячее водоснабжение не по счётчику, а по нормативам, так как, по мнению УК, потребитель был обязан предоставить бумажное свидетельство о поверке. Но судебная инстанция признала этот подход неверным, указав, что результаты поверки приборов учёта подтверждаются не документом, а сведениями, включёнными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (он же ФГИС "Аршин"). И вносит эти сведения то же самое лицо, которое и поверило счётчик. Следовательно, актуальные данные о пригодности счётчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе, а значит, мужчина предоставлять дополнительные документы управляющей компании не должен.

По итогу разбирательства управляющая компания незаконные начисления пересчитала и приняла к учёту в счёт будущих периодов оплаты, а от компенсации морального вреда пожилой москвич отказался.

В правовом департаменте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации пояснили, что внимательно следят за всеми решениями судебных и надзорных инстанций и в связи с этим готовят свои рекомендации для субъектов РФ.

— Некоторые управляющие компании не изучают правовую практику и выставляют владельцам квартир незаконные требования. Расчёт этих УК — на то, что жильцы не будут тратить своё время на разбирательство, а просто подстроятся. Сейчас, когда суды стали массово назначать материальные компенсации в пользу граждан, крупные "управляйки", чтобы не нести потери, уже начали перестраивать свою работу, по-видимому, именно эти компании и останутся на рынке ЖКХ. В сегодняшней экономической ситуации работать в убыток никто не сможет, даже при поддержке городских властей, — заверил Лайф собеседник из Минстроя.

Авторы Максим Греков