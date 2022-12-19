Гость из далёкого космоса: Учёные обеспокоены таинственным явлением в атмосфере над Канадой Данные о том, откуда он прилетел и что собой представляет, противоречат тому, что известно науке. 18 декабря, 23:40 38270 38270 Фото © Shutterstock

Большинство видео с этим объектом снято из канадского города Эдмонтон. Дело в том, что там работает одно из подразделений Global Fireball Observatory – глобальной сети камер, которые круглосуточно снимают небо и фиксируют всё, что падает на Землю. Или не падает, потому что не успевает упасть.

То, что было снято 22 февраля 2021 года, как раз до поверхности нашей планеты не долетело, а полностью сгорело в атмосфере. И как только за изучение этого события взялись учёные, начались загадки. Дело в том, что, по тому как событие выглядело, они могут довольно многое о нём сказать.

И они сказали, что траектория движения объекта говорит о том, что он явился из самых далёких окраин Солнечной системы — из Облака Оорта. Оно так называется, потому что одним из первых его существование заподозрил нидерландский астрофизик Ян Оорт. Он обдумал труднообъяснимое изобилие прилетающих из далёкого космоса комет и выдвинул идею, что, похоже, Солнечная система окружена гигантской сферой из таких объектов и иногда под влиянием чьей-то гравитации они нас навещают. Один из самых ярких и известных примеров — комета Хейла – Боппа, та самая, которая украшала небо в 1997 году. Считается, что именно Облако Оорта — источник всех долгопериодических комет, то есть таких, которые делают один оборот вокруг Солнца как минимум за 200 лет. Надо сказать, на сегодняшний день известно больше 7,5 тысячи комет и добрых 6 тысяч из них именно долгопериодические, а значит, по всей видимости, из того самого Облака Оорта.

Рисунок, иллюстрирующий предполагаемый вид Облака Оорта. Фото © Wikipedia

К сожалению, увидеть гипотетическое облако в телескоп никак нельзя — это настолько разреженная сфера, то есть льдины находятся друг от друга на таких расстояниях, что даже намеренно столкнуться с ними, наверное, было бы трудно. Увидеть эту сферу можно, только если улететь далеко за её пределы, а находится она на расстоянии в целый световой год, то есть, по сути, уже в межзвёздном пространстве. Знаменитому "Вояджеру-1" потребуется примерно лет триста, чтобы долететь туда.

Так вот, поскольку об Облаке Оорта стало известно благодаря многочисленным кометам, то и был сделан вывод, что состоит оно из таких космических льдин. По примерным представлениям, там должны быть триллионы комет диаметром больше километра. И, соответственно, бесчисленное множество таких, которые поменьше. И, в принципе, всё это вполне согласуется с представлениями о том, как родилась и развивалась Солнечная система. Астрофизики полагают, что Облако Оорта — это остатки того протопланетного облака, в котором сформировались все наши планеты. Они изначально были гораздо ближе к Солнцу, но потом под влиянием Юпитера, Сатурна и остальных больших планет их орбиты очень сильно вытянулись, они улетели и постепенно обосновались там, где они сейчас. И, похоже, гораздо легче выбрасывать так на задворки системы именно льдины — они менее плотные и более лёгкие, чем камни. А всё, что поплотнее и потяжелее, остаётся поближе.

И весь этот стройный и красивый сценарий теперь рушится. Дело в том, что сгоревший над Канадой объект — не комета. Комета, как заверили учёные, сгорела бы начисто гораздо раньше и не ушла бы в нашу атмосферу так глубоко. То, как это нечто распадалось на части, говорит об астероиде, то есть каменистом теле. А вот это уже нечто практически невиданное. До сих пор учёные не знали, что в Облаке Оорта имеются астероиды. Впрочем, в архивах нашлись данные о похожем событии 1979 года. На основе этого астрономы сделали подсчёт, сколько же в той окружающей нас сфере может быть камней, и вышло, что около 6%.

И не очень понятно, откуда они там. Есть даже версия, что они вообще "не местные" — захвачены из другой звёздной системы. Более того, было сделано предположение, что это бывшая собственность звезды, которая была родной сестрой Солнца и когда-то составляла в паре с ним двойную звёздную систему.

Авторы Адель Романенкова