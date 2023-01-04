Невидимая сторона: Зонд "Юнона" взбудоражил учёных неожиданными данными Одно из самых негостеприимных мест в Солнечной системе удалось запечатлеть в инфракрасном свете, отчего оно кажется ещё ужаснее. 3 января, 23:40 Фото © Shutterstock

Космический аппарат "Юнона" по изначальному плану должен был ещё в 2021 году сгореть в атмосфере Юпитера. Учёные не хотели, чтобы он упал на один из спутников газового гиганта, притом по совершенно особенной причине: они не исключают, что там всё-таки есть жизнь, и не хотят загрязнить далёкий мир земной микрофлорой. Хотя космические аппараты стерилизуют, всё равно остаётся вероятность занести на другую планету или спутник непрошеную жизнь.

"Юнона" с 2016 года честно выполняла свою основную миссию, делала снимки великолепного хоровода вихрей вокруг северного полюса газового гиганта и пролетела над Ганимедом — одним из четырёх крупнейших спутников Юпитера. Они называются галилеевыми спутниками, потому что первым их в 1609 году увидел Галилео Галилей.

Но в 2020 году стало ясно, что спутник в настолько отличном состоянии, что можно отложить его казнь и позволить ему ещё несколько лет делать из системы Юпитера свои потрясающие репортажи. Теперь его новые задания — две другие галилеевы луны. В 2022 году "Юнона" подлетала к покрытой льдом Европе, а теперь занимается ближайшим и самым беспокойным спутником Юпитера — Ио. Этот маленький мир по размерам немного больше нашей Луны и находится к Юпитеру чуть ближе, чем наш естественный спутник к нам. И на обычных (сделанных в оптическом диапазоне) снимках он выглядит примерно так.

Снимок Ио, сделанный космическим аппаратом "Галилео" в 1999 году. Фото © NASA / JPL / University of Arizona

Жёлто-зелёные оттенки означают обилие серы и всевозможных её соединений, говорят учёные. Но по таким фотографиям только специалист может понять, что собой представляет этот малоприятный на вид, испещрённый какими-то пятнами пёстрый мир. Зато на недавнем снимке, сделанном в инфракрасном свете, всё уже куда более очевидно. Дело в том, что по инфракрасному излучению объекта судят о его температуре.

Снимок Ио в инфракрасном диапазоне, сделанный аппаратом "Юнона" в 2022 году. Фото © NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI /I NAF / JIRAM

Вот теперь совершенно ясно, что это самое геологически активное место во всей Солнечной системе. Планетологи насчитали на поверхности четыре сотни вулканов, из которых всё время извергаются фонтаны лавы высотой в десятки, если не сотни, километров.

Учёные долго задавались вопросом о причинах столь взрывного характера этой луны. Что её так раскаляет? Всё-таки Юпитер, при всём уважении, не звезда. И даже распад радиоактивных элементов в недрах, по всем расчётам, не способен устроить внутри Ио такое пекло.

Оказалось, "виноват" всё-таки газовый гигант. Дело в том, что орбита у Ио немного вытянутая, по ходу своего движения она то приближается к Юпитеру, то удаляется от него, и каждый раз его гравитация то "сплющивает", то "растягивает" спутник. Это называется приливными силами. И то же самое Юпитер проделывает, например, с Европой. Планета как бы "мнёт" свои спутники и тем самым их подогревает. Именно благодаря этому, по всем признакам, под толстой ледяной коркой Европы прячется глобальный океан, в котором вполне есть условия для какой-нибудь жизни, хотя бы микроскопической.

Авторы Адель Романенкова