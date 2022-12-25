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Предупреждение для Земли: Солнечная обсерватория NASA встревожила учёных неожиданным сигналом

Космический солнечный телескоп зафиксировал мощнейший выброс радиации, и, судя по состоянию светила, оно не скоро успокоится.

24 декабря, 23:40
<p>Фото © <a href="https://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/docs/SDO_Guide.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a> </p>

Фото © NASA

Так выглядит Солнце по состоянию на 23 декабря 2022 года. Как видите, довольно много пятен, притом близко к экватору, а это верный признак того, что Солнце приближается к пику 11-летнего цикла своей активности. По прогнозам космических синоптиков, апофеоза надо ждать в 2025 году.

Солнечные пятна 23 декабря 2022 года. Фото © spaceweather.com

Что такое солнечные пятна

Это места, где над поверхностью звезды приподнимаются изогнутые магнитные линии – "петли". То есть чем больше пятен, тем сильнее беспокойство солнечного магнитного поля. Часто бывает так, что линии этого магнитного поля соединяют между собой пятно на одной стороне и пятно на противоположной. А когда их особенно много, когда они собираются в целые группы, то эти магнитные линии могут в любой момент пересоединиться, то есть сойтись вместе и устроить взрыв — солнечную вспышку. Напряжение сначала сжимает в районе пятна плазму, а потом она вырывается исполинским потоком со скоростью вплоть до 1000 или даже почти 1500 километров в секунду.

Предсказать это очень трудно, в NASA, например, могут дня за три до события разве что сказать: его вероятность достаточно велика. Они просто видят много сгруппированных пятен и понимают, что это опасная ситуация. Вот такую ситуацию наблюдали и даже засняли с помощью космического телескопа Solar Dynamics Observatory 14 декабря 2022 года.

Солнечные вспышки

В течение дня зафиксировали целых восемь вспышек, а за двое суток — целых 32, притом в одном и том же месте — в солнечном пятне, которое в тот момент находилось в южной части диска с правой стороны, его записали под номером 3165.

В среднем вырывающаяся таким образом солнечная плазма летит до Земли три дня. Как раз примерно так 18-го числа, по данным spaceweather.com, поток солнечной радиации пробил трещину в магнитном поле Земли. Сообщали, что над Атлантикой даже ненадолго перестало работать радио.

Но ещё больше наблюдатели таких явлений опасались другого подозрительного места на солнечном диске — пятна 3163. Дело в том, что оно и выглядело внушительнее, и расположено ближе к экватору, то есть как бы "смотрело" прямо на нас. Примечательно, что, когда начало вспыхивать 3165-е пятно, оно уже подходило к краю диска, то есть, получается, главный прямой поток радиации шёл под углом — мимо нас, что весьма удачно.

К счастью, с 3163-м пятном повезло, оно промолчало, а сейчас уже ушло, скрылось из поля зрения. Солнце вращается вокруг своей оси, делая полный оборот приблизительно за месяц: экваториальные области — за 25 дней, у полюсов — за 38. А живут солнечные пятна по-разному: иные всего несколько дней, а другие сохраняются месяцами. Значит, не исключено (особенно учитывая нынешнее настроение светила), что через пару-тройку недель AR3163 снова появится.

Астрономы заметили в космосе яркий объект и опубликовали предупреждение для человечества

Астрономы заметили в космосе яркий объект и опубликовали предупреждение для человечества

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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