5 лучших советских правил гигиены, которые раздражают европейцев Оглавление Ежедневный душ Один стакан на всех Ежегодный медосмотр Проветривание Раздельная стирка и мытьё игрушек Как в Советском Союзе оздоровили граждан, разрешив пользоваться в автоматах с газированной водой одним гранёным стаканом на всех, который ополаскивали водой без дезинфицирующих средств. 296290 296290 Обложка © ТАСС / Церлюкевич Альфред

В СССР и на Западе подход к личной гигиене населения был разным. На Западе эти вопросы отдавали на откуп населению. Хотят быть чистыми и здоровыми — будут, а те, кто собирает болезни и паразитов, не достойны жить. В Советах действовал иной подход. Здесь была провозглашена политика ценности каждого человека: больного — лечили, грязнулю — воспитывали, а гигиеной населения занимались на государственном уровне.

Ежедневный душ

Фото © ТАСС / Зотин Игорь, Хамельянин Геннадий

Из революции и Гражданской войны Красная Россия вышла с больным населением. У многих были туберкулёз, венерические болезни, паразиты, вши. Поэтому по всей стране вскоре поехали санитарные врачи, просвещавшие население в вопросах личной гигиены и профилактики заболеваний.

Не оставались в стороне даже поэты. В стихах "Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру" Владимира Маяковского звучало восхваление нового пролетарского быта: "Всё хорошо. Но больше всего мне понравилось — это! Это — белее лунного света, милее, чем земля обетованная, это — ванная!"

Помывочные пункты открывались на производствах и в колхозах, после смены душ принимали монтажники, шахтёры и нефтяники. А в городах, где жилища не предполагали удобств, открывались общественные бани, где за копейки можно было и помыться, и попариться. Мало было облить себя водой, многочисленные плакаты объясняли, как нужно мыться правильно. Рекомендовалось обязательно пользоваться мылом и намыливаться так, чтобы вся кожа была покрыта мыльной пеной. Обязательно нужно было тереть кожу мочалкой.

В позднем СССР чистота была возведена в культ. Душевыми были оборудованы спортзалы в школах и спортивные клубы, практически все рабочие раздевалки и почти все городские дома. В больницах были комнаты с ванными. Долгое время советские мужчины жили так: каждый день после работы — душ, а в выходные для удовольствия и общения — баня.

Стоит ли говорить, что теперь такая роскошь для многих европейцев недоступна: слишком дорого. У них даже падает посещение спортивных залов, ведь после занятий спортом нужно принимать душ, а это теперь не всем по карману.

Один стакан на всех

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Результатом усилий санитарных врачей СССР было такое оздоровление населения, что в общественных местах советские граждане спокойно пользовались общей посудой, которую просто споласкивали в проточной воде без всяких дезинфицирующих средств. Например, в автоматах с газированной водой стояли один или два гранёных стакана. Попив, советский гражданин просто оставлял стакан в углублении для мытья и несколько раз нажимал на него, чтобы автоматика его помыла.

О таком Европа не могла мечтать и в свои лучшие годы, потому что здоровье человека там всегда было только его личным делом. И если он не хотел лечить туберкулёз, а ходил и кашлял на всех, то тут уж никто ничего с ним не мог поделать — имел полное право.

Сейчас, когда Европу наводнили мигранты из африканских стран, больные туберкулёзом украинцы и прочие личности без прививок, об одном стакане на всех можно даже и не мечтать.

Ежегодный медосмотр

Фото © ТАСС / Владимир Репик

Пользоваться одной посудой советские граждане могли по одной очень простой причине: практически все они проходили ежегодный медосмотр, где их проверяли на туберкулёз, на венерические и инфекционные заболевания, где врачи брали общие анализы и пациентов осматривали узкие специалисты.

Если у гражданина выявляли инфекцию, врачи вцеплялись в него клещами, и хочешь не хочешь, а приходилось лечиться, иначе за гражданином могли прийти и с милиционером. Проще говоря, все хронические туберкулёзники и сифилитики стояли на строгом учёте, отвертеться от лечения было невозможно, а их ближайшее окружение периодически проверяли. Кроме этого, почти 100% населения было охвачено профилактическими прививками, отказаться от которых было немыслимым: общее в СССР превалировало над частным. Европейцам остаётся только жалеть, что о них так никто не заботился: они родились не в той стране и не в то время.

Проветривание

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К проветриванию кабинетов и квартир европейцы и так не особо привыкли — их некому было предупреждать о том, что уровень кислорода в помещении необходимо поддерживать. В целях экономии они сидят зимой с плотно закрытыми окнами и даже не понимают привычки русских время от времени запускать в квартиру чистый морозный воздух. Вся Россия смеялась над финской журналисткой Анной-Леной Лаурен, которая в открытую возмутилась привычкой россиян проветривать при ней помещения на работе. "Небось наелась гороху и ещё возмущается!" — зубоскалили в Интернете. Теперь, когда счета за энергию выросли где в шесть, а где и в восемь раз, европейцам можно забыть о проветривании.

Раздельная стирка и мытьё игрушек

Фото © ТАСС / Калачьян Григорий

Даже в СССР, когда в большинстве семей были стиральные машины активаторного типа, домохозяйки разделяли бельё: постельное стирали отдельно, детское — отдельно, нательное — отдельно. Делалось это прежде всего из соображений гигиены. Из-за этих же соображений у каждого было своё полотенце и своё мыло — и у взрослых, и у детей.

Отдельно от белья стиралась верхняя одежда: свитеры, брюки, платья, куртки. И уже совершенно отдельно стирались носки — всё-таки это был самый грязный предмет одежды. По советским правилам постельное бельё и полотенца перестирывались раз в семь дней. Детские игрушки самых маленьких рекомендовалось мыть два раза в день с мылом под проточной водой, а детей дошкольного возраста — один раз в день.

При малейшем подозрении на паразитов всё бельё в семье кипятили: закладывали в огромные баки и кипятили на газу или на русской печке в деревне. Более того, некоторые особо продвинутые хозяйки бельё отбеливали, то есть кипятили его для красоты.

Европейцам об этом теперь придётся лишь мечтать. Из-за цен на электроэнергию и горячую воду они теперь копят бельё и стирают его вперемешку: трусы с носками и джинсами. Кипятить бельё — это вообще теперь из области фантастики. Про частое мытьё игрушек или постоянную влажную уборку в помещении и говорить не приходится. Правда, у них есть дезинфицирующие салфетки. Ну что ж, пусть всё протирают салфетками. В Европе просто будет больше бытового мусора, а вот станут ли европейцы от этого чище и здоровее — большой вопрос.

Авторы Майя Новик