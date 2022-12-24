Почему после съёмок самого скандального сериала 2000-х из жизни ушли 40 актёров Оглавление Антибиотик, Кудасов и Обнорский Реальные пртотипы героев Проклятие сериала Споры о сериале "Бандитский Петербург" идут до сих пор, его актёры умирают и спиваются. Фильм наделал много шума. Одни обвиняли создателей в романтизации преступников, другие — упивались сюжетом. 76782 76782 Обложка © "Бандитский Петербург: Барон". Режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко, Андрей Константинов / Kinopoisk.ru

Антибиотик, Кудасов и Обнорский

Не все актёры любят вспоминать съёмки в сериале. Шли суровые нулевые, снимались за копейки, а некоторые так и вообще — "по дружбе". А всё потому, что денег у режиссёра Владимира Бортко не было: на каждую серию он смог раздобыть только по 30 тысяч долларов. И то "по знакомству".

Режиссёр Владимир Бортко. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Дело в том, что автор книги "Адвокат", по которой снимали сериал, журналист Андрей Константинов, зная о денежных проблемах кинематографистов, свёл Бортко с начальником охраны некоего банка, бывшим сотрудником УГРО полковником Егошиным. Банкиры деньги выделили, но их было крайне мало. Поэтому серии "Барона" снимали одной камерой, а актёрам платили крохи. Например, Дмитрию Певцову за день съёмок платили 300 долларов (тогда говорили "у.е." — условных единиц). По курсу это составляло примерно 7500–8000 рублей. Сейчас сумма кажется смехотворной, а тогда это была зарплата рабочего за месяц в провинции.

Дмитрий Певцов в сериале. Фото © "Бандитский Петербург: Барон". Режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Андрей Константинов. / Kinopoisk.ru

Сериал заново открыл уже почти забытых актёров. Тот же Дмитрий Певцов мелькнул на экранах в конце 80-х – в начале 90-х годов, а потом сгинул, словно и не было. И вот зрители снова смогли увидеть его на экране. Один из рэп-исполнителей, ныне бежавших за границу, — Оксимирон — даже набил себе татуировку в виде героя Певцова — Чёрного Адвоката.

В сериале одну из лучших своих ролей сыграл актёр Лев Борисов. Его герой — криминальный авторитет по кличке Антибиотик — стал для многих чуть ли не кумиром. Актёр рассказывал, что после съёмок стал объектом пристального внимания со стороны криминального мира. Почитатели выражали ему своё уважение и даже предлагали услуги. И, конечно же, очень популярными стали исполнители положительных ролей — Евгений Сидихин, сыгравший офицера милиции Кудасова, и Александр Домогаров, сыгравший журналиста Обнорского.

Реальные пртотипы героев

До сих пор зрители спорят, кто из героев был списан с реальных бандитов Санкт-Петербурга 90-х годов, а кто выдуман. Сам автор сценария Константинов признавался, что почти все герои — это собирательные образы. Но у некоторых всё же были реальные прототипы. Дело в том, что автор, собирая материалы для книги, общался с представителями криминального мира, знал их и брал у них интервью. Так, криминальный авторитет Барон был списан с реального питерского бандита по кличке Горбатый. Константинов сумел взять у него интервью, когда тот уже сидел за решёткой. К моменту начала съёмок фильма бандит уже умер.

А героя Антибиотика автор списал с серьёзного питерского предпринимателя Филиппова — первого начальника налоговой службы города. Константинов вспоминал в интервью, что это был "очень самоуверенный" человек — настолько, что посторонним становилось понятно: мести бандитов ему не избежать. Но сам Филиппов от подобных предположений лишь отмахивался, уверяя, что если что — "мои всех перережут". Случилось ли так — неизвестно, ведь машину Филиппова в реальности всё-таки взорвали и он погиб.

Актёр Лев Борисов в роли криминального авторитета по кличке Антибиотик. Фото © "Бандитский Петербург – 2: Адвокат". Режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Андрей Константинов. / Kinopoisk.ru

Мало кто знает, но в одном из эпизодов действительно снимался бандит — Роман Цепов по кличке Рома Продюсер, которого сам Константинов называл серым кардиналом местной мафии. Впрочем, официально Цепов был владельцем охранного предприятия. Он сыграл одного из криминальных авторитетов в эпизоде, в котором Чёрный Адвокат убивает Мишу Стреляного. Жизнь Цепова оказалась короткой — в 2004 году он умер от отравления неизвестным веществом. Было даже предположение, что от полония.

Проклятие сериала

Однако смерть прототипов героев сериала — ещё не всё. Уже после съёмок зрители и сами кинематографисты заговорили о настоящем проклятии картины — актёры стали умирать буквально один за другим. В 2001 году умер 54-летний актёр Владимир Рожин, сыгравший роль подсадного уголовника во втором сезоне. В 2002 году скончался Николай Рудик, исполнивший роль Черепа; ещё через год ушла из жизни Антонина Шуранова, исполнительница роли искусствоведа Ирины Гордеевой.

2005-й забрал уже троих: Рагузина, Чабана и Романцова. Станиславу Рагузину (следователь) был 51 год, Александру Чабану (роль майора Назарова) — 48, а Александру Романцову (роль банкира Наумова) — 57 лет. В 2006 году в возрасте 48 лет скончался замечательный российский актёр Андрей Краско. В сериале он сыграл Жору-пианиста. В этом же году умер Станислав Ландграфт, сыгравший адвоката Ланкина.

Андрей Краско в роли Жоры-пианиста. Фото © "Бандитский Петербург: Барон". Режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Андрей Константинов. / Kinopoisk.ru

Следующий — 2007 год — собрал аналогичный "урожай". На сей раз этот мир покинули знаменитый советский и российский актёр Кирилл Лавров (он сыграл в картине роль рецидивиста Барона и умер после тяжёлой болезни); исполнитель роли полковника Вощанова Андрей Толубеев, умерший от онкологии, и Евгений Меркурьев, сыгравший судмедэксперта Хлудова. Меркурьев погиб, провалившись под лёд Ладожского озера на рыбалке.

Актёр Кирилл Лавров в роли рецидивиста Барона. Фото © "Бандитский Петербург: Барон". Режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Андрей Константинов. / Kinopoisk.ru

В 2009 году умер исполнитель роли авторитета Баюна Николай Гравшин, в 2010-м от рака скончались несравненная Анна Самохина (роль Екатерины Званцевой) и Георгий Траугот (предприниматель Иваненко) — ему было только 45 лет.

Ещё через год умер Антибиотик — Лев Борисов, а затем через год ушли из жизни 48-летний Сергей Кудимов (бандит Кощей) и Тихон Оськин (лейтенант Бодров) — ему было всего 39 лет.

В 2013 году смерть забрала трагически погибшего актёра Алексея Осипова — он играл телохранителя Антибиотика. Актёр пошёл прогуляться по берегу Финского залива и погиб при невыясненных обстоятельствах. В конце года ушёл из жизни актёр Дмитрий Барков.

Список можно продолжить. Уже умерли актёры Девотченко (милиционер Марков), Блок (Валера Бабуин), Лев Дуров (киллер Кораблёв), Зинаида Шарко (баба Дуся), Виктор Харитонов, Сурен Вартанов и другие — ещё не менее 14 человек.

Да, некоторые из них были уже в возрасте, как, например, Армен Джигарханян, сыгравший Гургена, или Пётр Вельяминов. Но в основной массе это были люди в полном расцвете сил. Возможно, не все смогли без потери здоровья пережить "святые" 90-е годы. Российские люди в это десятилетие познакомились с голодом, с холодом и с разгулом преступности — в общем, прочувствовали события сериала на собственной шкуре. Актёры исключением не были. А многие ещё и приобрели вредные привычки, которые сказывались на продолжительности жизни. Однако общая цифра актёров, покинувших этот мир, — 40 человек — всё же впечатляет. Есть в этом какая-то петербургская мистика.

Авторы Майя Новик