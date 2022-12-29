Загадка на прощанье: Зонд Mars InSight перед отключением послал учёным таинственный сигнал Космический аппарат четыре года проработал в одном из самых беспокойных районов Красной планеты. 28 декабря, 23:40 21899 21899 Обложка © NASA

Прощание Mars InSight

Это последнее фото, которое на Земле получили от Mars InSight — стационарного посадочного аппарата NASA. После этого инженеры неоднократно пытались с ним связаться, но зонд молчит. Говорят, ещё на всякий случай будут пробовать, но с прискорбием вынуждены констатировать, что станция, похоже, попрощалась с нами.

Последнее фото, присланное межпланетной станцией Mars InSight. Фото © NASA

— Моя энергия на исходе, так что это, возможно, последнее изображение, которое я могу прислать. Не волнуйтесь обо мне: моё время здесь было продуктивным и безмятежным, — написали от имени Mars InSight в соцсети Twitter.

На снимке главный научный прибор — сейсмометр. Он спрятан под куполом для защиты от ветров и холода: по ночам бывает до минус 100 по Цельсию. Как видите, крышка вся в марсианской пыли, но для сейсмометра это очень хорошо, управляющие модулем инженеры даже специально с помощью роботизированной руки посыпали из ковша грунтом сам купол и кабель, соединяющий прибор с межпланетной станцией: реголит и от перепадов температуры укутывает, и вибрации от ветра становится поменьше. А вибрация от ветра очень мешает ощущать вибрации под марсианской поверхностью. Кстати, на запущенном в 1970-е годы аппарате "Викинг" сейсмометр поставили вообще сверху, и это оказалось большим промахом. Так что разработчики Mars InSight однозначно решили, что этот прибор надо ставить только на поверхность. Рука-манипулятор обязательна.

А вот для солнечных панелей марсианская пыль смерти подобна. И, к сожалению, никаких "дворников" или других способов очистки для них не предусмотрели. Пришлось применить смекалку: инженеры придумали тем же вышеупомянутым ковшом рассыпать возле батарей грунт — ветер подхватывает весь этот песок и им как бы выметает запылённую поверхность панелей. Но и это в какой-то момент перестало работать. Сейчас всё уже безнадёжно покрыто рыжим слоем, и ветер его уже не сносит. Батареи не получают солнечного света — станция погибает. Если бы не это, могла бы работать ещё долгие годы. По словам учёных, если когда-нибудь в этих краях высадятся люди и расчистят панели, Mars InSight оживёт.

Сравнение состояния солнечных панелей зонда Mars InSight изначально и незадолго перед отключением. Фото © NASA

Что делал Mars InSight

С 2018 года он прислушивался к тому, что творится в недрах Красной планеты, и ввёл в научный обиход такой термин, как марсотрясение. Как рассказывают учёные, оно не совсем такое, как землетрясение: у нас вибрация идёт с высокой частотой, то есть посуда на столе дребезжит, а на Марсе часто это лучше назвать раскачиванием, чем тряской: посуда не дрожит, а ездит по столу из стороны в сторону.

Место для Mars InSight выбрали, по мнению планетологов, самое подходящее — это равнина Элизий, немного выше экватора, по левую сторону от знаменитого вулкана Олимп. Там есть разломы в марсианской коре и вообще это вулканически активная местность. Значит, там должно регулярно потряхивать. И расчёт этот оказался совершенно верен: за четыре года сейсмометр успел почувствовать более 1300 марсианских подземных толчков.

По характеру марсотрясений планетологи пытаются разобраться, что собой представляет ядро Красной планеты, почему у неё всё так плачевно с магнитным полем и можно ли что-либо с этим сделать. Земная наука приходит к выводу, что именно из-за хилого магнитного поля Марс растерял и атмосферу, и полноводные реки, каналы, от которых остались их пересохшие русла.

Возможно, вся проблема в том, что ядро Красной планеты холодное, а в холодном ядре железо плохо проводит ток. Но озадачивает то, что, по современным научным данным, поначалу примерно 700 миллионов лет существования Марса магнитное поле у него было очень приличное. И учёные не совсем понимают, за счёт чего. Была, к примеру, версия, что тогда вокруг планеты вращался какой-то весьма крупный астероид, он своим притяжением вызывал приливные силы, тем самым подогревал планету изнутри и не давал ядру остыть.

Авторы Адель Романенкова