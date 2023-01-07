Cани-3000: Учёные на полном серьёзе рассчитали, на чём мог бы летать Санта-Клаус По их мнению, современные технологии вполне позволяют доказать детям возможность чудес. 6 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Учёные, которые этим озаботились, — это студенты британского Университета Лестера, которые в 2003 году были маленькими детьми и совершенно точно смотрели вышедший тогда душевный рождественский фильм "Эльф". Дело в том, что там показаны сани Санта-Клауса с ракетным двигателем.

И недавно теперешние молодые физики задались вопросом, который, видимо, волновал их с тех далёких времён: позволяет ли современная наука и техника воплотить эту идею в действительности.

Первым делом надо было решить, какие сани должны быть. И выбрали для Санты настоящие старинные морские сани, то есть, по сути, катер, который состоял на вооружении британского флота в середине 1870-х годов. И весили эти сани 635 килограммов. Но для того, чтобы они летали, им понадобятся крылья от "Боинга-747".

Второй вопрос: сколько в санях должно быть подарков. На свете почти два миллиарда детей. Но, как помнят прекрасно британские студенты, подарки полагаются только хорошим детям. Поэтому в расчёты пришлось ввести некий "коэффициент хорошего поведения" (Niceness rate) и предположить, что он равен 0,5, то есть Санта поздравит половину всех детей мира. Значит, без малого миллиард. И каждому полагается подарок весом в полкило. Получается, грубо говоря, 500 миллионов килограммов. 500 тысяч тонн.

Массу самого волшебника и оленей не стали учитывать за незначительностью по сравнению со всем остальным.

Так вот, как подсчитали студенты, чтобы всё это поднять и удерживать в воздухе, нужна скорость примерно пять с половиной километров в секунду, то есть примерно в десять раз выше скорости звука. Во всяком случае, именно так пишут авторы, можете себе представить, научной работы. Для сравнения: 7,9 километра в секунду — это первая космическая скорость, то есть такая, которая нужна для запуска объекта на околоземную орбиту.

И у студентов выходит, что для получения этой скорости нужна тяга в 38 тысяч килоньютонов. Как пишет издание Daily Mail, фактически это означает, что для новогоднего волшебства почти хватает тяги знаменитой американской лунной ракеты Saturn V, на которой летали "Аполлоны". И действительно, суммарная тяга пяти двигателей первой ступени этого носителя — 34 тысячи килоньютонов.

Надо сказать, Saturn V могла поднять на низкую околоземную орбиту 140 тонн полезного груза. И сама она целиком при этом весила на старте почти три тысячи тонн. Впрочем, Санте ведь не нужно на орбиту, ему нужно сравнительно невысоко, чтоб его было видно на фоне лунного диска, то есть первая космическая скорость ему не нужна. Но всё-таки: неужели "Сатурн-5" мог бы промчать над нами на небольшой высоте полмиллиона тонн? Или студенты обсчитались и Санта в этом году Университет Лестера проигнорирует?

Авторы Адель Романенкова