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Почему ФНС стала срочно проверять сделки с квартирами

Под конец года некоторые россияне стали получать от налоговиков акты камеральных проверок с требованиями доплатить в казну за сделки с недвижимостью. Кого это затронуло?

28 декабря, 23:40
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<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Последняя неделя уходящего года преподнесла неприятный сюрприз многим из тех, кто продал квартиры в 2021 году. Федеральная налоговая служба (ФНС) стала требовать у некоторых граждан пояснения по налоговым отчислениям со сделок. Как пояснили Лайфу в одной из столичных ИФНС, возможно, что разбирательства вызваны ошибками при сравнении данных из Росреестра и из ЗАГСов, но эксперты считают, что на самом деле налоговики хотят выявить замаскированные факты уклонения от налогов.

В первую очередь в "прицел" ФНС попали сделки по отчуждению недвижимости между близкими родственниками. Если все бумаги оформлены, а фактические расчёты не доказаны, то это воспринимается налоговиками как фиктивная сделка, особенно если покупатель подал заявление на налоговый вычет, поясняет заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Также юристы считают, что инспекторы могут проявить интерес и к дарению квартиры, особенно если сделка предполагала передачу долей.

Летом текущего года был принят закон о запрете сделок с долями менее шести квадратных метров (№ 376–ФЗ, — Прим. Лайфа), и это сильно пошатнуло бизнес "чёрных риелторов", которые стали придумывать новые схемы отъёма квартир. Одна из них — фиктивное дарение доли, — рассказывает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин. — Кроме того, в уходящем году активизировались "профессиональные" дарители своих квартир, которые не бесплатно оформляют дарственную на чужого человека, а после через суд требуют вернуть подарок, предъявляя справку о своей недееспособности.

Проблемы с законными сделками

Фото © ТАСС / Антон Вергун

Фото © ТАСС / Антон Вергун

Строго по закону, например, если родители подарили недвижимость своему сыну или дочери, то такая сделка никакими налогами облагаться не должна и, соответственно, налоговых претензий у ФНС быть не может (абзац 2 пункта 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ). Тем не менее, в Москве некоторые законные дарители получили требования дать пояснения по поводу передачи своей недвижимости ближайшим родственникам.

Возможно, причина таких вызовов как раз и есть тот самый сбой в передаче данных, о котором рассказывают источники в налоговых органах.

По большей части, подобные претензии снимаются после похода в свою районную инспекцию. Но в ряде случаев те, кто по разным причинам не прочёл "письмо счастья" вовремя, рискуют получить проблемы на пустом месте. Ведь если не явиться на встречу с инспектором, то за актом последует требование на уплату налога, а дальше всё разрешить можно будет только в суде.

Если у вас были сделки с недвижимостью в 2021 году, то имеет смысл проверить, нет ли налогового уведомления на ваше имя. Сделать это проще всего в личном кабинете на портале nalog.gov.ru либо на Госуслугах.

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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