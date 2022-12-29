Почему ФНС стала срочно проверять сделки с квартирами Под конец года некоторые россияне стали получать от налоговиков акты камеральных проверок с требованиями доплатить в казну за сделки с недвижимостью. Кого это затронуло? 28 декабря, 23:40 12504 12504 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Последняя неделя уходящего года преподнесла неприятный сюрприз многим из тех, кто продал квартиры в 2021 году. Федеральная налоговая служба (ФНС) стала требовать у некоторых граждан пояснения по налоговым отчислениям со сделок. Как пояснили Лайфу в одной из столичных ИФНС, возможно, что разбирательства вызваны ошибками при сравнении данных из Росреестра и из ЗАГСов, но эксперты считают, что на самом деле налоговики хотят выявить замаскированные факты уклонения от налогов.

— В первую очередь в "прицел" ФНС попали сделки по отчуждению недвижимости между близкими родственниками. Если все бумаги оформлены, а фактические расчёты не доказаны, то это воспринимается налоговиками как фиктивная сделка, особенно если покупатель подал заявление на налоговый вычет, — поясняет заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Также юристы считают, что инспекторы могут проявить интерес и к дарению квартиры, особенно если сделка предполагала передачу долей.

— Летом текущего года был принят закон о запрете сделок с долями менее шести квадратных метров (№ 376 –ФЗ, — Прим. Лайфа), и это сильно пошатнуло бизнес "чёрных риелторов", которые стали придумывать новые схемы отъёма квартир. Одна из них — фиктивное дарение доли, — рассказывает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин. — Кроме того, в уходящем году активизировались "профессиональные" дарители своих квартир, которые не бесплатно оформляют дарственную на чужого человека, а после через суд требуют вернуть подарок, предъявляя справку о своей недееспособности.

Проблемы с законными сделками

Фото © ТАСС / Антон Вергун

Строго по закону, например, если родители подарили недвижимость своему сыну или дочери, то такая сделка никакими налогами облагаться не должна и, соответственно, налоговых претензий у ФНС быть не может (абзац 2 пункта 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ). Тем не менее, в Москве некоторые законные дарители получили требования дать пояснения по поводу передачи своей недвижимости ближайшим родственникам.

Возможно, причина таких вызовов как раз и есть тот самый сбой в передаче данных, о котором рассказывают источники в налоговых органах.

По большей части, подобные претензии снимаются после похода в свою районную инспекцию. Но в ряде случаев те, кто по разным причинам не прочёл "письмо счастья" вовремя, рискуют получить проблемы на пустом месте. Ведь если не явиться на встречу с инспектором, то за актом последует требование на уплату налога, а дальше всё разрешить можно будет только в суде.

Если у вас были сделки с недвижимостью в 2021 году, то имеет смысл проверить, нет ли налогового уведомления на ваше имя. Сделать это проще всего в личном кабинете на портале nalog.gov.ru либо на Госуслугах.

Авторы Максим Греков