С 1 января вступит в силу ряд финансовых ограничений: Какие операции запретят, а какие разрешат в 2023 году Сейчас действует целый ряд финансовых ограничений. В частности, нельзя снять валюту с определённых счетов, купить те или иные ценные бумаги, делать ряд денежных переводов. Что изменится в 2023 году? 28 декабря, 23:40 3050 3050 Обложка © Shutterstock

Некоторые ограничения по валютным операциям, введённые в 2022 году, продолжают действовать в 2023 году. Так, до 9 марта 2023 года нельзя будет снять со своего счёта доллары и евро, которые поступили туда после 9 марта 2022 года. Это касается, в частности, тех людей, кто покупал валюту на бирже весной и летом. Тогда курс был необыкновенно выгодным и привлёк многих инвесторов. Особенно после того, как доллар и евро резко выросли в цене в марте. Последующее падение курса валют стало настоящим обвалом. На этом фоне покупки долларов и евро на бирже казались очень выгодным вложением.

Только вот обналичить их пока нельзя. Впрочем, сами по себе деньги на счетах никуда не исчезли и не заморожены. Их можно снять в любой момент, только в рублях, по курсу, который будет действовать на день этой операции. Таким образом, если человек имеет на счету 1000 долларов, которые он купил по 50 рублей, а затем курс вырос до 70, то ему выдадут деньги в рублях по 70. Ожидается, что весной эти ограничения снимут.

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— Снять в валюте можно будет только те деньги, которые поступили на счёт до 9 марта 2022 года, и в сумме не более 10 000 долларов или их эквивалента в евро. Остальные валютные средства можно получить в рублях по курсу банка. Банки не имеют права брать комиссию за выдачу наличной валюты, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, можно купить в банках только те наличные доллары и евро, которые поступили в их кассы после 9 апреля 2022 года. Кроме того, граждане России и дружественных стран могут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США, по системам денежных переводов — не более 10 тыс.

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По операциям с ценными бумагами тоже есть новшества. С 1 января 2023 года неквалифицированные инвесторы не смогут через российских брокеров покупать ценные бумаги иностранных эмитентов из недружественных стран. Запрет также коснётся наращивания коротких позиций в таких бумагах и покупки производных инструментов на подобные активы.

— Госдума приняла закон о том, что сохраняется право на налоговый вычет по НДФЛ для владельца индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) при переводе принадлежащих ему иностранных ценных бумаг от одного профучастника рынка ценных бумаг к другому. Чтобы получить право на льготы, человек может иметь только один индивидуальный инвестиционный счёт. При этом весной 2022 года из-за введения антироссийских санкций российские брокеры стали переводить иностранные ценные бумаги своих клиентов к другим профучастникам. Это могло привести владельцев ИИС к потере права на налоговый вычет. Кроме того, в случае заключения нового договора на ведение ИИС прежний договор должен быть прекращён в течение 30 дней, — рассказал Марк Гойхман.

По его словам, согласно принятому закону, положение об обязательном переводе активов и закрытии прежнего ИИС в течение 30 дней не применяется в отношении договоров на ведение ИИС, прекращение которых произошло после 24 февраля 2022 года.

Авторы Нина Важдаева