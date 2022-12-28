Изменятся суммы социальных выплат: Кому сделали перерасчёт в 2022 году, а кого ждёт прибавка в 2023-м В этом году соцвыплаты повышали несколько раз. Причём некоторые прибавки делали внепланово. Многие тренды 2022 года перейдут и на 2023-й. На сколько конкретно вырастут пенсии, пособия и доплаты? 28 декабря, 09:28 37493 37493 Фото © ТАСС / Daniel Schäfer / dpa

Что изменилось в начислении социальных выплат в 2022 году

С 1 февраля 2022 года было повышено единовременное пособие при рождении ребёнка. Его размер составил 20 472,77 рубля. Кстати, при его начислении используются повышающие коэффициенты. Например, для работников Крайнего Севера.

С этой же даты увеличилось и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Оно составляет 40% среднего заработка, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия. С 1 февраля 2022 года он находится на уровне 7667 рублей (с учётом районного коэффициента ― 8145,28 рубля).

Материнский капитал тоже повышали до 524 500 рублей на первого ребёнка. Если рождается второй, то доплатят 168 600 рублей. Если ранее право на маткапитал не возникало, он составит 693 100 рублей.

Обычно индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров проводится только с 1 января, но в этом году прибавку сделали два раза. Первый раз — с 1 января — на 8,6%, что было выше инфляции за 2021 год. С 1 июня пенсию повысили ещё на 10%. Это была дополнительная прибавка, после которой стоимость одного пенсионного коэффициента составила 118,10 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 7220,74 рубля.

С 1 апреля 2022 года были проиндексированы социальные пенсии на 8,6%. Это произошло с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год. Была сделана также и внеплановая прибавка с 1 июня, которая составила 10%.

Как будут начислять детские пособия в 2023 году

С 1 января 2023 года появится единое пособие на детей и беременных женщин, которое заменит шесть действующих мер поддержки. Среди них выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка, выплаты до достижения ребёнком трёх лет, а также выплаты на детей от трёх до восьми лет и от восьми до семнадцати.

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— Стоит отметить, что с 1 января пособие будет предоставлять Социальный фонд России. При назначении выплаты применят единые правила и комплексную оценку нуждаемости семьи. В зависимости от доходов родителей размер пособия будет различаться. Он составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. По такой же схеме сейчас выплачиваются пособия для семей с детьми от трёх до восьми лет и от восьми до семнадцати лет, — рассказали в ПФР.

Как можно будет распорядиться материнским капиталом в 2023 году

С 1 января 2023 года вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка можно будет оформить выплату из материнского капитала. Составляет она один прожиточный минимум на ребёнка в месяц. В этом году это от 11 300 до 30 800 рублей в зависимости от региона. На данный момент такую помощь могут получать только родители вторых детей.

Кстати, сумма материнского капитала тоже вырастет. Индексация проходит с 1 февраля. Размер материнского капитала увеличится до 589 500 рублей на первого ребёнка и до 779 000 рублей на второго. Если родители уже получали маткапитал на первенца, то сумма выплаты на второго ребёнка составит 189 500 рублей.

На сколько повысят пенсии в 2023 году

На следующий год намечено сразу несколько плановых индексаций. Первая пройдёт с 1 января: неработающим пенсионерам повысят пенсии на 4,8%. Среднегодовой размер страховой пенсии к концу 2023 года, по подсчётам правительства, должен составлять 21 862 рубля в месяц. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 7567 рублей.

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— С 1 января 2023 года федеральные льготники начнут получать набор социальных услуг в новой форме. Это затрагивает тех, кто решил изменить способ выдачи набора социальных услуг — НСУ. Есть два варианта его получения: в натуральном виде и в денежном эквиваленте. Составляет он 1313,44 рубля. Форма получения НСУ изменится для тех, кто писал соответствующее заявление и подавал его до 1 октября. Если же человек не хочет ничего менять и заявление не подавал, то форма получения НСУ автоматически продлится на следующий год, — рассказала ведущий юрист компании "Европейская юридическая служба" Оксана Красовская.

С 1 февраля повысят суммы единовременной денежной выплаты для льготников, а также разовое пособие на погребение пенсионера и денежную стоимость набора соцуслуг.

С 1 апреля ожидается и индексация социальной пенсии. Её повышение привязывается к прогнозу по инфляции и минимальному прожиточному уровню пенсионера. При базовом сценарии социальная пенсия должна составить не менее 12 562 рублей.

С 1 августа обычно проходит индексация страховой пенсии работающим пенсионерам. Сумма прибавки будет зависеть от пенсионных коэффициентов за предшествующий год.

— С 1 октября будут повышены пенсии военных пенсионеров на основе показателей прогнозной инфляции. Кроме того, пенсионерам, которые работали по определённым специальностям, пенсии могут индексировать несколько раз в год. В частности, это касается шахтёров и лётчиков. Им делают перерасчёт доплат к пенсии раз в три месяца: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева