Созвездие Лебедя вызывает Землю: Учёные встревожены загадочными сигналами сразу с двух планет Оба мира похожи на Землю, вращаются вокруг солнцеподобных звёзд и находятся в одном и том же созвездии на примерно одинаковом расстоянии от нас. 4 января, 23:40 Фото © NASA / JPL-Caltech / T. Pyle

Это радиотелескоп Green Bank, он находится на востоке США в так называемой зоне радиомолчания, то есть на территории, где очень мало используют что-либо, излучающее радиоволны. Если, к примеру, экстренным службам надо о чём-то оповестить население, они должны предупредить обсерваторию. Там слушают космос. Green Bank — один из главных инструментов проекта SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence ("поиск внеземного разума"). Полноповоротную стометровую тарелку можно направить на любую точку неба, точнее, на ту часть небесной сферы, которая над ней.

Радиотелескоп Green Bank. Фото © Shutterstock

Группа учёных, занимающихся SETI, несколько лет назад получила шестичасовое окно для наблюдений 25 марта 2018 года. Эксперты решили за это время послушать экзопланеты, которые в тот момент будут проходить по дискам своих звёзд, это называется транзитом. Таких планет насчитали целые сотни, но из них пришлось выбрать лишь некоторые, которые поближе и к нам, и друг к другу на небе. Напомним, сегодня официально подтверждено более пяти тысяч экзопланет, у многих из них год, то есть период вращения вокруг звезды, — всего несколько дней. То есть они каждые несколько дней проходят транзитом по дискам родительских звёзд.

В данном случае остановились на 12 планетах в созвездии Лебедя. Кстати, там поблизости к ним находится и знаменитая звезда Табби (иногда её называют звездой Бояджян по фамилии первооткрывательницы), которая давно беспокоит абсолютно загадочными нерегулярными транзитами перед ней неизвестно чего.

По размерам выбранные планеты либо примерно как Земля, либо полторы Земли, а одна — в 12 раз больше Земли, то есть даже крупнее Юпитера. И это действительно газовый гигант, у него нет твёрдой поверхности, но, с другой стороны, у него ведь вполне могут быть твёрдые спутники, как и у нашего Юпитера. Эти экзопланеты следуют по диску своей звезды (иная — минут за сорок, иная — почти четыре часа), но учёные наблюдали каждый транзит всего по несколько минут.

Что хотят услышать учёные: во-первых, им нужна радиочастота примерно 1420 мегагерц. Дело в том, что именно на такой частоте "вещает" водород, самый распространённый элемент во Вселенной. К тому же на этой частоте фоновый общегалактический радиошум почти не слышен. Поэтому астрофизики рассудили, что гипотетической внеземной цивилизации самым логичным было бы выбрать именно такую частоту. Во-вторых, гораздо проще поймать сигнал внеземной цивилизации, если он узкополосный, опять же, легко различим на общем фоне.

Двенадцать планет слушали в диапазоне от 1100 до 1900 мегагерц. Интересно, что расчёт был на то, что если там кто-то разумный есть, то они про нас знают и целенаправленно посылают сигнал именно к нам. Значит, с их точки зрения, лучше всего сигналить тогда, когда их планета в наших телескопах оказывается чётко посередине диска звезды, потому что в этот момент она смотрит аккурат на Землю. И при этом астрофизики подчёркивают, что если мы осмысленный сигнал от них поймаем, то у них передатчик совершенно точно раз в 60 мощнее того, что стоял на знаменитом телескопе Аресибо в Пуэрто-Рико. Напомним, земляне отправляли послания братьям по разуму в том числе с Аресибо и с телескопа РТ-70 в Евпатории.

В итоге больше всего похожее на то, что нужно, услышали с двух планет. Одна из них — Kepler-1332 b — массой как две с половиной Земли, другая — Kepler-842 b — втрое массивнее нашей планеты. Обе находятся от нас на расстоянии примерно 1700 световых лет. Обе обретаются возле звёзд чуть поменьше Солнца. Одна звезда немного погорячее нашего светила, другая похолоднее и более тусклая — оранжевый карлик. Вообще-то, если честно, трудно представить, какой же жаропрочной и огнеупорной там должна быть разумная жизнь: эти миры к своим звёздам в несколько раз ближе, чем Меркурий к Солнцу.

Экзопланеты Kepler-842 b и Kepler-1332 b. Фото © NASA, © NASA

И тем не менее сигналы от них пришли как раз примерно на нужной частоте: 1749 мегагерц и 1040–1438 мегагерц соответственно. Правда, они оказались довольно-таки широкополосными, но, пожалуй, тем удивительнее то, что мы их уловили. К тому же учёные говорят, что всё-таки нужно делать скидку на то, что другие могут и рассуждать, и технику развивать по-другому. А самое любопытное: оба сигнала получены как раз тогда, когда планеты были у самого центра диска звезды.

Авторы Адель Романенкова