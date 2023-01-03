У пенсионеров начали пропадать деньги: Как аферисты обманывают пожилых людей В этом году мошенники осваивают новые схемы обмана пенсионеров. Они реже ходят по домам, чаще работают удалённо, но эффективно. Со счетов пожилых людей пропадают крупные суммы. Как защитить деньги? 2 января, 23:40 Фото © Shutterstock

В новогодние праздники мошенники традиционно начинают сезон охоты. Чаще всего страдают пожилые люди. Каждый год аферисты придумывают всё новые и новые схемы обмана. Впрочем, нередко новое — это хорошо забытое старое. В этом году со счетов пожилых людей стали активнее пропадать деньги. Причём некоторые схемы обмана были хорошо известны несколько лет назад, потом о них забыли, а в этом году снова вспомнили.

Например, в Москве были громкие хищения. Пенсионеры теряли суммы более одного миллиона рублей. Причём по одной схеме: им звонили люди, представлялись родственниками, говорили, что попали в полицию, им требуется крупная сумма денег. Кто-то из мошенников ограничивался относительно небольшим переводом, а кто-то отправлял к жертве курьера для передачи наличных. Курьерами нередко становятся таксисты. Часто они и не догадываются, что участвуют в криминальной схеме.

Если в Москве пожилые люди теряли суммы до нескольких миллионов рублей, то в регионах запросы у аферистов были скромнее — там у пострадавших выманивали в среднем 100–200 тысяч.

Появились и новые схемы. В этом году у мошенников в моде обманывать людей, предлагая выгодные инвестиции. Например, в Омске пожилой мужчина решил стать инвестором и вложить деньги в нефтегазовую компанию. За полторы недели он внёс на сомнительные банковские счета 1 200 000 рублей. Только вот прибыль не получил. Оказалось, что с этими деньгами скрылся обманувший его лжеброкер. Другой пенсионер потерял схожую сумму. Только не все деньги были его собственными. Желая обогатиться, он решил увеличить стартовый капитал и взял кредит. В результате остался без собственных денег, ещё и с долгом банку.

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— Сейчас изменяется законодательство, в частности, с 1 января 2023 года происходят изменения в начислении социальных выплат. Уследить за всеми новшествами бывает непросто. Этим активно пользуются мошенники. Они рассылают сообщения пенсионерам о том, что им положены различные выплаты и льготы. Цель таких уведомлений проста: чтобы пожилые люди перезвонили по определённому телефону или зашли на определённый ресурс, где их уже поджидают мошенники. Чаще всего в подобных случаях вежливые люди на другом конце провода говорят, что нужно сообщить им данные банковской карты для зачисления выплаты, передать паспортные данные, сообщить код из СМС и т.д. Таким образом они воруют у пенсионеров деньги или используют их паспортные данные в мошеннических схемах. Например, чтобы зарегистрировать подставную компанию, — рассказывает партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юрист предупредила, что, если вам пришло оповещение о подобных выплатах, к нему стоит относиться скептически. Социальные службы не занимаются массовой рассылкой. Обо всех изменениях и выплатах информацию стоит искать только на официальных ресурсах — федеральных или местных административных.

— Кроме того, у всех ведомств существует горячая линия. Туда можно позвонить и узнать, действительно ли вам положена какая-то выплата. Только ни в коем случае не стоит связываться по номеру, указанному в пришедших вам сообщениях, или переходить по ссылкам оттуда. Надо самостоятельно найти телефон нужного вам учреждения и позвонить по нему, — добавила Светлана Петрикова.

Авторы Нина Важдаева