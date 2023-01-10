Связь пропала: Учёные встревожены странным поведением китайского ровера на Марсе Мало того, что он сам не выходит на связь, так ещё и не удаётся хотя бы посмотреть с орбиты, что с ним происходит. 9 января, 23:40 Обложка © ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI

Где находится китайский марсоход

Примерно так выглядит местность, где ровер "Чжужун" (Zhurong) полноценно проработал практически целый земной год — 347 солов, то есть марсианских суток (они длятся на 39 минут дольше земных). На снимке видны марсианские песчаные дюны. Песок очень мелкий, преимущественно это частицы оксида железа. Поскольку притяжение на Марсе слабее земного, а ветры бывают вплоть до 100 метров в секунду, во время бурь всё это поднимается километров на пятьдесят. А бури эти могут длиться месяца по три подряд.

Снимок поверхности Марса, сделанный китайским ровером "Чжужун". Фото © ТАСС / Jin Liwang via www.imago-images.de

Это так называемая равнина Утопия — низменность в северном полушарии Марса. Планетологи считают, что это огромный древний ударный кратер. Надо сказать, здесь в конце 1970-х садилась станция "Викинг-2", а в 2016 году орбитальная станция Mars Reconnaissance Orbiter с помощью радара "увидела", что в этих местах под поверхностью на глубине от 1 до 10 метров начинаются слои самого настоящего водяного льда, притом очень даже внушительные — толщиной как минимум 80, а то и все 170 метров.

Китайский марсоход прибыл сюда в мае 2021-го и стал первым неамериканским ровером (во всяком случае, колёсным), который покатался по Красной планете. Нашей стране, как известно, с Марсом почему-то не везло, и это не может не удивлять, особенно учитывая, что СССР благополучно сажал межпланетные станции на Венеру и получал бесценные снимки и панорамы поверхности, а там ситуация гораздо хуже, чем на Марсе: +400 градусов и давление 90 атмосфер.

Так вот, Zhurong потихоньку проехал почти 2 километра, собрал и передал без малого тысячу гигабайт данных и вообще работал молодцом: он изначально был всего на 90 солов рассчитан. А потом в мае 2022 года в северном полушарии Марса началась зима с песчаными бурями и морозом до минус 100 градусов по Цельсию. Теплее минус двадцати в это время там, в принципе, не бывает.

Что случилось с марсоходом "Чжужун"

Ровер этот представляет собой 200-килограммовую машину на шести колёсах, которая везёт на себе несколько камер, приборы для определения веществ на поверхности, детектор хилого марсианского магнитного поля, радар и, само собой, метеокомплекс. Всё это питается от четырёх солнечных батарей, и они, к сожалению, являются, видимо, самым слабым местом всех марсоходов вообще. Во-первых, панель должна быть чистая, а, во-вторых, аккумулятор не может работать при температуре ниже минус 15-ти. Поэтому, конечно, "Чжужун" на зиму "уложили спать".

Марсоход "Чжужун" (слева) рядом с посадочным модулем. Снимок сделан с камеры, установленной отдельно от них на некотором расстоянии. Фото © ТАСС / Jin Liwang via www.imago-images.de

По расчётам, ближе к Новому году на равнине Утопия уже должна была прийти весна, то есть хотя бы потеплеть настолько, чтобы аккумулятор ожил. Поэтому с 26 декабря китайские специалисты пытаются "разбудить" свой марсоход, то есть установить с ним связь и начать полноценно управлять. Но ровер молчит.

Сообщалось, что планировали "посмотреть" на марсоход с помощью орбитального зонда "Тяньвэнь-1". Пока ровер бодрствовал, этот летающий вокруг Марса аппарат служил ему передатчиком, а зимой поднялся повыше и стал фотографировать поверхность, чтобы из этого потом китайские учёные собственную карту Марса составили. Так вот, по опубликованным данным, при загрузке крайних данных с этого зонда возникли некие трудности. То есть, надо так полагать, снимки не получены. А по какой причине, неясно.

Известно, что с китайского марсохода может получать данные европейский спутник Mars Express, но, к сожалению, они могут общаться, только когда ровер работает, и общение происходит только в одну сторону — с марсохода на орбиту. Зонд может его "слышать" и передавать данные на Землю, но через него нельзя сказать роверу: "Проснись". C другой стороны, во всяком случае, заснять марсоход с орбиты он может, так что, вероятно, стоит подождать новостей и от Европейского космического агентства.

Вот, к примеру, что было видно из космоса на месте посадки Zhurong в июне 2021 года. Наверху — спускаемый модуль, внизу — сам марсоход. Снимок сделан станцией Mars Reconnaissance Orbiter, она летает на высоте от 255 до 320 километров, — примерно насколько приближается и "Тяньвэнь-1".

Снимок места посадки спускаемого модуля станции "Тяньвэнь-1" (сверху) с марсоходом "Чжужун" (снизу), сделанный летом 2021 года станцией Mars Reconnaissance Orbiter. Фото © NASA / JPL-Caltech / UArizona

Сложно сказать, можно ли по подобным снимкам оценить состояние солнечных панелей, но, по крайней мере, можно удостовериться, что сам ровер на месте. Кто знает, может, он в марсианских дюнах похоронен.

Авторы Адель Романенкова