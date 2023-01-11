В 2023 году больничные оплатят по новым правилам: Кто будет получать больше Что изменилось в порядке оформления больничных листов россиян в 2023 году и какие выплаты им положены при нетрудоспособности. 10 января, 23:40 Фото © Shutterstock

Минздрав России объявил новый порядок оформления листков нетрудоспособности. В наступившем году документ, который подтверждает факт болезни, оформляют только в электронном виде. При этом оператором выплаты по больничным листам стал Социальный фонд России — ведомство, образованное в результате слияния Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Среди значимых новаций — увеличение размера пособия по временной нетрудоспособности, новые правила для больничных листов по уходу за ребёнком и возможность получить пособие для тех, кто оформил свои трудовые отношения договором гражданско-правового характера (ГПХ).

Размер выплат по больничным в 2023 году

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Максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности в 2023 году определена как 2736,99 рубля в день, в прошлом году максимум был равен 2572,6 рубля в день. Однако, как и прежде, размер пособия зависит от трудового стажа и среднего заработка.

С учётом этих параметров максимальные выплаты в 2023 выглядят так:

1. При страховом стаже восемь и более лет положено 100% среднего заработка, но не более 83 204 рублей в месяц.

2. При страховом стаже от пяти до восьми лет начислят 80% среднего заработка, но не более 66 564 рублей в месяц.

3. При страховом стаже до пяти лет выплатят 60% среднего заработка, но не более 49 932 рублей в месяц.

В случае если работник не может подтвердить свой заработок за два предыдущих года или его средний доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), ему будет положено пособие исходя из того МРОТ, который будет действовать в его регионе в периоды нетрудоспособности.

С 1 января 2023 года МРОТ — 16 242 рубля в месяц, но существует федеральный минимум, согласно которому средняя выплата по больничному рекомендована не ниже 533,98 рубля в день, из этого правила есть одно формальное исключение. Вот как его комментирует адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин:

— В тех случаях, когда расчёт суммы выплат зависит от МРОТ, минимум по больничному может меняться в зависимости от месяца, в котором была болезнь. Таким нетрудоспособным положено 580,07 рублей в день в феврале, 541,4 рубля — в том месяце, где 30 дней, и 523,94 рубля — в месяце, где 31 день. Но в любом случае пособие по нетрудоспособности за весь месяц не может быть ниже МРОТ и это независимо от стажа работника.

Сколько можно находиться на больничном

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Минимальный срок больничного законодательно не установлен. Как правило, он определяется лечащим врачом. Однако, согласно приказу Минздрава, доктор имеет право единолично оформлять больничный лист продолжительностью не более 15 календарных дней, а фельдшер — со сроком не более 10 дней. Если болезнь затянулась, то через 15 дней необходимость продления больничного должна утверждать врачебная комиссия, которая имеет право увеличить срок действия документа о нетрудоспособности в зависимости перспектив лечения. Предельный период нахождения на больничном — десять месяцев, но при туберкулёзе — год.

Отдельные условия предусмотрены для больничных, выдаваемых по беременности и родам, в этом случае продолжительность нетрудоспособности зависит от протекания родов и количества рождённых детей. Обычно больничный оформляют беременным на 140 календарных дней, но при родах с осложнениями — на 156 дней, а при рождении двух и более детей — на 194 дня.

Больничный по уходу за ребёнком

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Количество оплачиваемых дней в календарном году, которые может получить родитель для ухода за своим больным ребёнком, зависит от возраста заболевшего и вида его заболевания:

Возраст ребёнка до семи лет — максимальный срок больничного родителя не должен превышать 60 дней с общими заболеваниями, и 90 дней — с заболеваниями из особого перечня (например, при болезни эндокринной системы или нарушения кровообращения). Но при любом заболевании ребёнка до 7 лет родителю оплачивают больничный в размере 100% его заработка.

Возраст с семи до пятнадцати лет — срок больничного по уходу — 15 дней, но в течение года такие больничные не должны превышать общий лимит в 45 дней. При этом если ребёнку более семи лет и он находится на домашнем лечении, то родителю оплатят первые 10 дней в размере 100% заработка, а последующие — только 50%. Однако в случаях, когда ребёнок находится на стационарном лечении, больничный родителя оплатят так же, как если бы он болел сам.

Подростки с пятнадцати до восемнадцати лет — суммарное количество дней больничного по уходу не должно превышать 30 дней в течение года, а разовый срок этого документа не должен быть более 7 дней по каждому случаю.

При этом родители всех детей с инвалидностью имеют право на продление больничных до 120 дней, а если заболевание онкологического характера или ВИЧ, то ограничений для сроков больничных не существует.

Какие права есть у заболевших

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1. Если работник заболел в отпуске, то ему тоже нужно оформлять больничный лист. В этом случае отпуск продлевается на дни болезни или переносится на другой период по заявлению сотрудника.

2. В случае возникновения у работника заболевания при производственной травме страховой стаж вообще не учитывается, а расчёт происходит в соответствии со средним заработком, но не более максимального размера.

3. В 2023 году на выплаты по больничным листам могут рассчитывать и россияне, работающие в рамках договора ГПХ . Однако это возможно, только если страховые отчисления таких работников за прошлый календарный год были больше суммы, выплачиваемой с МРОТ. То есть в 2022 году работодатель или заказчик услуг таких работников должен был заплатить не менее чем 4833,72 рубля в виде взносов.

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Авторы Максим Греков