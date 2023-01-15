Двадцать лет нет ответа: Почему учёные до сих пор ищут подводный город на Кубе Странная история то и дело всплывает на поверхность информационного океана, но при этом выглядит замятой, потому что не находит адекватного научного объяснения. 14 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Ситуация выглядит примерно так. В 2001 году появилась новость о том, что некая канадская исследовательская организация Advanced Digital Communications обнаружила загадочные каменные сооружения под водой у берегов Кубы, в проливе, который разделяет Мексиканский залив и Карибское море. Сообщалось, что нашедшие это люди занимались по заказу кубинского правительства поисками затонувших кораблей.

По многочисленным опубликованным данным, однажды вместо очередного корабля нашли мегалиты, расположенные на глубине 650–700 метров и занимающие площадь в два квадратных километра. Подчёркивалось, что структуры геометрически правильны, что они похожи на пирамиды и «предположительно» состоят из гранитных блоков. Как писала, например, BBC News, после обнаружения этих сооружений на дно пролива погрузили подводного робота с камерой, и он их заснял. Только вот ни видео, ни фото издание к своей заметке не присоединило. И вообще поиски вызывающего доверие первоисточника приводят в отчаяние, что не может не напрягать. Впрочем, тут и там показывают такие кадры.

Неспециалисту, конечно, подобное оценить трудно. А наибольшую популярность получило вот такое изображение таинственного кубинского подводного города. Но дело в том, что это не фото, а компьютерная графика. Это представление о том, как должна выглядеть эта территория, составленное на основе увиденного. А что именно было увидено, понять очень сложно.

Компьютерная графика, изображающая руины предполагаемого кубинского подводного города. Фото © cubatrendings.com

Но поскольку геологи и океанографы находку прокомментировали, то можно сделать вывод, что что-то всё-таки там было увидено, какие-то структуры там имеются, и они действительно очень своеобразны. Все комментарии, какие удаётся найти, выражают одну и ту же общую мысль: этого не может быть, потому что не может быть никогда.

К примеру, кубинский морской геолог Мануэль Итурральде сказал, что на естественное постепенное погружение этого предполагаемого города на подобную глубину потребовалось бы примерно 50 тысяч лет, а 50 тысяч лет назад по Земле ходили неандертальцы, ни о какой архитектуре речи быть не могло в принципе. Напомним для сравнения предполагаемый возраст самых древних из известных на сегодняшний день архитектурных сооружений: египетская пирамида Джосера — 4700 лет, Бугонский некрополь во Франции — 4800 лет, храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции — 12 тысяч лет, и уже такое число переворачивает наши представления об истории человечества. Но ни о чём ещё более древнем пока не слышно. Меж тем сами авторы находки высказали предположение, что загадочным кубинским пирамидам может быть около 6 тысяч лет.

Но проблема, судя по всему, даже не в возрасте находки. Проблема в том, что, по всем данным геологии, уровень воды в этом месте никогда в жизни за всю историю Земли не опускался до такой степени (на 650–700 метров). То есть, пока совершенно невозможно понять, каким образом этот город мог быть построен на суше, а потом затонуть. Даже если предположить какую-то тектоническую катастрофу, то она должна быть слишком невероятного масштаба. А тогда что же получается: строили под водой?

С другой стороны, нет и каких-то чётких однозначных заявлений, что кубинского подводного формирования не существует как такового. Есть мнение, что это может быть какой-то природный феномен, но это именно мнение, а не вывод по итогам целенаправленного исследования сооружений.

Впрочем, есть одна версия, которая предлагает объяснение этому явлению именно как затонувшему городу. По этой гипотезе, когда-то проливы между мексиканским полуостровом Юкатан, Кубой, Доминиканой и южноамериканским континентом не были такими глубокими, как сейчас. Сейчас они в глубину местами километра два, а то и больше. Меж тем даже в эпоху Плейстоцена (она закончилась 11 с лишним тысяч лет назад) уровень моря ниже, чем на 120 метров, не опускался. Так вот, британский писатель Грем Хэнкок предложил допустить, что глубина воды вокруг Карибского моря изначально была небольшой, и при уровне воды на 120 метров ниже теперешнего море полностью изолировалось от Мирового океана. Кстати, рельеф дна вокруг моря показывает, что оно действительно окружено подводными возвышенностями.

Известно, что количество испаряющейся с Карибского моря воды превышает количество поступающей с осадками. Значит, без сообщения с Атлантикой оно бы просто высохло. Хэнкок подозревает, что так оно и было: это была суша, на которой древние построили город. А потом в какой-то прекрасный момент в результате землетрясения или эрозии где-нибудь между морем и океаном массив суши обрушился, и получилась пробоина, через которую из Атлантики хлынула вода. Мощные потоки могли промыть себе очень глубокие каналы, считает писатель. Он рассказал, что у местного коренного народа — индейцев таино — есть легенда, в которой как раз говорится о возникновении моря в результате наводнения и о затоплении целой деревни.

Вот, собственно, и всё, что у нас есть по поводу кубинского подводного города. Вышеупомянутого британского автора регулярно обвиняют в псеводонаучности. А наука без приставки "псевдо" либо сомневается в рукотворности этих сооружений, либо молчит.

Авторы Адель Романенкова