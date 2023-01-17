Потерянный рай: Что нашли в таинственной воронке на юге Китая Учёные опустились в зияющий провал почти двухсотметровой глубины и увидели то, что изображают только в фантастических фильмах. 16 января, 23:40 Обложка © atlasobscura.com / YUANHAI ZHANG

Это один из множества примеров того, как космические исследования помогают изучать не только глубины Вселенной, но и заново открывать собственную планету. Кто знает, сколько ещё времени человечество не подозревало бы о существовании этого громадного каплевидного отверстия (в длину оно простирается метров на 300), если бы китайский исследователь-энтузиаст не разглядел его на спутниковых снимках. Провал чернеет на склоне одного из многочисленных холмов на юге Китая, недалеко от границы с Вьетнамом.

Карстовая воронка неподалёку от деревни Пинъэ в провинции Лейе на юге Китая. Фото © english.news.cn / Xinhua / Zhou Hua

Этот регион вообще очень интересен геологам, потому что здесь на самом деле уже нашли порядка тридцати подобных отверстий. Это карстовые воронки. Их в мире насчитали уже сотни. Они образуются из-за движения подземных вод, которые проходят сквозь известняковые отложения и со временем промывают там себе целые ходы. В какой-то момент тоннель становится настолько обширным, что порода над ним обрушивается.

Активно находить карстовые воронки стали благодаря наступлению эры авиации и космонавтики, а вот полноценные исследования их в Китае начались в середине 1980-х, когда там научились спускаться вниз по одиночной верёвке: до этого делали бамбуковые лестницы, спускались в корзине, как в колодец, а это было гораздо труднее и опаснее.

Исследователи спускаются в карстовую воронку у деревни Пинъэ. Фото © atlasobscura.com / HONGYING WU

Тот энтузиаст по имени Хунъинг Ву вместе с целой командой учёных благополучно спустился по канату в эту пропасть. Оказалось, в глубину она составляет без малого двести метров. И в этой удивительной чаше процветает целый мир, скрытый от людских глаз. К свету тянутся явно многовековые деревья высотой до сорока метров. А растительность на дне поднимается до самых плеч. Исследователи рассказывали, что эту зелень было довольно легко срывать, но любое возникающее свободное место немедленно занимали соседние растения. Когда команда повернула назад, проложенной тропы как будто никогда и не было. Учёные сравнили увиденное с пейзажами из фильма "Аватар". Именно поэтому в Китае такие воронки называют "тянькэ" — "райская яма" или "небесная яма": древний нетронутый мир вызывает ассоциации с легендарным Эдемским садом.

На дне карстовой воронки. Фото © atlasobscura.com / HANSHUN GONG

По примерным представлениям геологов, воронка должна была образоваться не раньше чем сотню тысяч лет назад. Значит, в эпоху позднего плейстоцена, когда на Земле были оледенения и жили неандертальцы. В любом случае, это экосистема, практически отделённая от остального мира, и эти сто тысяч лет здесь вполне могла идти своя собственная эволюция. Биологи в предвкушении открытия эндемиков — растений и животных, которых нет больше нигде во всём мире. К примеру, в "небесной яме" Сяочжай на реке Янцзы (это самая глубокая карстовая воронка в мире, полтысячи метров в глубину) обитают очень древние, практически вымершие нецветковые растения гинкго, а ещё, к примеру, очень редкий дымчатый леопард.

Авторы Адель Романенкова