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"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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Такси повезёт без накруток: какие произошли изменения

В России ужесточили требования к такси. Агрегаторов обяжут отказаться от завышения цены из-за "повышенного спроса". Как изменится безопасность и что будет со стоимостью поездок?

17 января, 23:40
<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Принят специальный федеральный закон, который меняет правила перевозки пассажиров в такси. Этот документ позволит штрафовать не только водителя такси, но и владельца арендуемой машины или таксопарк на большие суммы.

Ужесточается ответственность перевозчика и водителей такси за жизнь, здоровье и имущество пассажиров. А в случае, если страховка перевозчика не покрыла расходы на возмещение ущерба, то служба такси несёт солидарную ответственность с водителем. То есть, если у водителя недостаточно средств, чтобы выплатить за причинённый пассажирам ущерб, все расходы должна покрыть служба заказа такси (агрегатор).

Плата за поездку в такси

В соответствии с новым законом в России должен быть введён единый для всех легковых такси принцип расчёта оплаты за перевозку. Каждая поездка пассажира в такси будет признаваться публичным договором фрахтования, а плата по этому договору должна начисляться одним из трёх способов:

1. Службой заказа или компанией-перевозчиком — в этом случае она должна быть оглашена заранее.

2. Перевозчиком, который получает заказ от специальной службы (например, от агрегатора).

3. По таксометру, который должен быть установлен в машине и показывать стоимость за единицу пробега и (или) единицу времени. То есть допускается возвращение старых добрых счётчиков.

Советский таксометр. Фото © Youtube/Sergei Frolov

Советский таксометр. Фото © Youtube/Sergei Frolov

Тарифы на проезд в такси

В документе предусмотрено, что все тарифы должны быть заранее доступны пассажиру и опубликованы или на сайте компании-перевозчика, или на сайте той службы заказа, которой пользуется водитель такси. Что, по сути, и сейчас происходит, но не урегулировано на федеральном уровне.

Допускается, чтобы система тарифов могла отражать стоимость перевозки, исходя из времени суток, дня недели, класса комфортности автомобиля и других значимых параметров. Однако в этом случае должны быть указаны все условия применения каждого тарифа.

А в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) предусматривается право городских властей устанавливать базовый (минимальный) таксотариф.

— Как только новые тарифы вступят в силу (по закону это произойдёт 1 сентября текущего года. — Прим. Лайфа), скорее всего, ценовая политика на рынке услуг такси, по крайней мере в больших городах, перестанет носить скачкообразный характер, — считает финансовый эксперт группы "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. Агрегаторы не смогут самостоятельно менять тариф просто потому, что в данную минуту формируется некий повышенный спрос. А злоупотребления сразу будут в фокусе антимонопольной службы.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Требования к водителям такси

Согласно новому закону, водитель должен не только иметь категорию B, но и водительский стаж не менее трёх лет. Кроме того, он обязан пройти аттестацию на осведомлённость о том, где на территории субъекта РФ расположены органы власти, памятники истории, больницы и прочее.

А ещё, чтобы работать водителем такси, кроме удовлетворительных медицинских показателей, необходимо отсутствие проблем с судимостями за насильственные преступления, такими как убийство, грабёж, похищение и ряд других (полный перечень изложен в Трудовом кодексе и поправках в другие федеральные законы).

К управлению таксомотором не может быть допущен человек, который имеет одно из следующих нарушений:

— Дважды подряд на протяжении года был лишён водительских прав или подвергался аресту за нарушения правил дорожного движения;

— водитель, имеющий три и более неоплаченных автомобильных штрафа (кроме тех, срок оплаты которых истёк);

— тот, кто не прошёл аттестацию на знание правил перевозки пассажиров такси и порядок действий при чрезвычайной ситуации.

Новые требования к машинам такси

В законе установлены требования к внешнему виду машин, используемых для работы в качестве такси.

Во-первых: каждый автомобиль должен иметь на кузове "шашечки" (композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке), а на крыше — оранжевый фонарь.

Во-вторых: кузов таксомотора должен быть окрашен в цвет, который установят на законодательном уровне в каждом субъекте РФ.

В-третьих: в салоне машины на видном месте должны быть размещены данные о перевозчике, срок действия разрешения на перевозку и контактный номер для подачи жалоб. Также обязательными к размещению являются данные о водителе такси.

В-четвертых: в салоне такси должна быть информация о действующих на единицу пробега транспортного средства и (или) единицу времени тарифах.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Контроль за таксомоторами

Новый закон определил, что перевозчик обязан хранить сведения о времени вызова, продолжительности рейса, начальном и конечном пунктах маршрута, а также телефонный номер, с которого вызывали такси. Данная информация должна сохраняться в электронном или бумажном виде не менее полугода.

А чтобы закон работал без сбоев, предполагается создание федеральной государственной информационной системы реестров легкового такси, в рамках которой органы исполнительной власти РФ будут иметь возможность формировать три вида реестров:

региональный реестр перевозчиков легковыми такси — то есть список всех организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих услуги такси;

региональный реестр служб заказа такси — это перечень организаций-посредников, передающих вызовы конкретным водителям или организациям-перевозчикам;

региональный реестр легковых такси, содержащий сведения о транспорте, который перевозчик вправе использовать.

Сведения из этих баз данных позволяют сразу видеть статус разрешения на перевозку (аннулировано, приостановлено и возобновлено) и может ли эксплуатироваться конкретный транспорт для услуг по платному извозу. При этом работать перевозчик сможет только на территории того региона, где выдано разрешение.

О том, как будет работать новый закон, рассказал член Комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв.

Порядок реализации отдельных норм принятого закона может быть уточнён в подзаконных актах. Некоторые из них могут вступить в силу позже сентября 2023 года. Уточнения, скорее всего, коснутся проверки водителей, поскольку её надо сделать "прозрачной" для всех участников рынка, а для этого нужны необходимые инструменты, например специальные реестры.

Особенности работы такси в городах федерального значения

Согласно оценке специалистов по транспорту, количество таксомоторов в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе оказывает критическое влияние на транспортную обстановку этих мегаполисов, по-видимому, так же и посчитали разработчики нового закона, которые предусмотрели возможность для властей этих трёх регионов вводить свои нормы максимального количества машин такси, которым разрешено действовать на их территории.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Помимо этого, закон предполагает и другие специальные возможности для администрации трёх выделенных городов, например: устанавливать места для предложения услуг такси и учесть особенности организации перевозок такси в аэропортах и на вокзалах.

О данном подходе весьма положительно отзываются в правоохранительных органах, так как считают, что предложенные новации способны повысить безопасность, — об этом рассказал Лайфу собеседник в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

— Новые нормы закрепили требования, которые по факту и так уже имеют место. Однако теперь вместо административных регламентов есть закон прямого действия, это большой плюс для организации контроля за потоками такси, заметил сотрудник ГИБДД.

Но несколько иной точки зрения придерживаются таксисты-профессионалы, которые указывают на возможную проблему с условиями конкуренции между водителями.

— Возможность властей трёх регионов вводить свои ограничения не способствует снижению цены на услуги такси, уверен водитель Роман Широков. — Если бы недопуск водителей или некоторых машин в определённые сектора городов был увязан, например, с отсутствием отрицательных отзывов по работе, это воспринималось бы положительно. Ведь очевидно, что в местах сильного трафика и массового скопления такси нет места хамам и злостным нарушителям правил движения.

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Какие требования к такси ужесточать нужно?

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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