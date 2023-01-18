Такси повезёт без накруток: какие произошли изменения В России ужесточили требования к такси. Агрегаторов обяжут отказаться от завышения цены из-за "повышенного спроса". Как изменится безопасность и что будет со стоимостью поездок? 17 января, 23:40 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Принят специальный федеральный закон , который меняет правила перевозки пассажиров в такси. Этот документ позволит штрафовать не только водителя такси, но и владельца арендуемой машины или таксопарк на большие суммы.

Ужесточается ответственность перевозчика и водителей такси за жизнь, здоровье и имущество пассажиров. А в случае, если страховка перевозчика не покрыла расходы на возмещение ущерба, то служба такси несёт солидарную ответственность с водителем. То есть, если у водителя недостаточно средств, чтобы выплатить за причинённый пассажирам ущерб, все расходы должна покрыть служба заказа такси (агрегатор).

Плата за поездку в такси

В соответствии с новым законом в России должен быть введён единый для всех легковых такси принцип расчёта оплаты за перевозку. Каждая поездка пассажира в такси будет признаваться публичным договором фрахтования, а плата по этому договору должна начисляться одним из трёх способов:

1. Службой заказа или компанией-перевозчиком — в этом случае она должна быть оглашена заранее.

2. Перевозчиком, который получает заказ от специальной службы (например, от агрегатора).

3. По таксометру, который должен быть установлен в машине и показывать стоимость за единицу пробега и (или) единицу времени. То есть допускается возвращение старых добрых счётчиков.

Советский таксометр. Фото © Youtube/Sergei Frolov

Тарифы на проезд в такси

В документе предусмотрено, что все тарифы должны быть заранее доступны пассажиру и опубликованы или на сайте компании-перевозчика, или на сайте той службы заказа, которой пользуется водитель такси. Что, по сути, и сейчас происходит, но не урегулировано на федеральном уровне.

Допускается, чтобы система тарифов могла отражать стоимость перевозки, исходя из времени суток, дня недели, класса комфортности автомобиля и других значимых параметров. Однако в этом случае должны быть указаны все условия применения каждого тарифа.

А в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) предусматривается право городских властей устанавливать базовый (минимальный) таксотариф.

— Как только новые тарифы вступят в силу (по закону это произойдёт 1 сентября текущего года. — Прим. Лайфа), скорее всего, ценовая политика на рынке услуг такси, по крайней мере в больших городах, перестанет носить скачкообразный характер, — считает финансовый эксперт группы "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. — Агрегаторы не смогут самостоятельно менять тариф просто потому, что в данную минуту формируется некий повышенный спрос. А злоупотребления сразу будут в фокусе антимонопольной службы.

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Требования к водителям такси

Согласно новому закону, водитель должен не только иметь категорию B, но и водительский стаж не менее трёх лет. Кроме того, он обязан пройти аттестацию на осведомлённость о том, где на территории субъекта РФ расположены органы власти, памятники истории, больницы и прочее.

А ещё, чтобы работать водителем такси, кроме удовлетворительных медицинских показателей, необходимо отсутствие проблем с судимостями за насильственные преступления, такими как убийство, грабёж, похищение и ряд других (полный перечень изложен в Трудовом кодексе и поправках в другие федеральные законы ).

К управлению таксомотором не может быть допущен человек, который имеет одно из следующих нарушений:

— Дважды подряд на протяжении года был лишён водительских прав или подвергался аресту за нарушения правил дорожного движения; — водитель, имеющий три и более неоплаченных автомобильных штрафа (кроме тех, срок оплаты которых истёк); — тот, кто не прошёл аттестацию на знание правил перевозки пассажиров такси и порядок действий при чрезвычайной ситуации.

Новые требования к машинам такси

В законе установлены требования к внешнему виду машин, используемых для работы в качестве такси.

Во-первых: каждый автомобиль должен иметь на кузове "шашечки" (композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке), а на крыше — оранжевый фонарь.

Во-вторых: кузов таксомотора должен быть окрашен в цвет, который установят на законодательном уровне в каждом субъекте РФ.

В-третьих: в салоне машины на видном месте должны быть размещены данные о перевозчике, срок действия разрешения на перевозку и контактный номер для подачи жалоб. Также обязательными к размещению являются данные о водителе такси.

В-четвертых: в салоне такси должна быть информация о действующих на единицу пробега транспортного средства и (или) единицу времени тарифах.

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Контроль за таксомоторами

Новый закон определил, что перевозчик обязан хранить сведения о времени вызова, продолжительности рейса, начальном и конечном пунктах маршрута, а также телефонный номер, с которого вызывали такси. Данная информация должна сохраняться в электронном или бумажном виде не менее полугода.

А чтобы закон работал без сбоев, предполагается создание федеральной государственной информационной системы реестров легкового такси, в рамках которой органы исполнительной власти РФ будут иметь возможность формировать три вида реестров:

региональный реестр перевозчиков легковыми такси — то есть список всех организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих услуги такси;

региональный реестр служб заказа такси — это перечень организаций-посредников, передающих вызовы конкретным водителям или организациям-перевозчикам;

региональный реестр легковых такси, содержащий сведения о транспорте, который перевозчик вправе использовать.

Сведения из этих баз данных позволяют сразу видеть статус разрешения на перевозку (аннулировано, приостановлено и возобновлено) и может ли эксплуатироваться конкретный транспорт для услуг по платному извозу. При этом работать перевозчик сможет только на территории того региона, где выдано разрешение.

О том, как будет работать новый закон, рассказал член Комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв.

— Порядок реализации отдельных норм принятого закона может быть уточнён в подзаконных актах. Некоторые из них могут вступить в силу позже сентября 2023 года. Уточнения, скорее всего, коснутся проверки водителей, поскольку её надо сделать "прозрачной" для всех участников рынка, а для этого нужны необходимые инструменты, например специальные реестры.

Особенности работы такси в городах федерального значения

Согласно оценке специалистов по транспорту, количество таксомоторов в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе оказывает критическое влияние на транспортную обстановку этих мегаполисов, по-видимому, так же и посчитали разработчики нового закона, которые предусмотрели возможность для властей этих трёх регионов вводить свои нормы максимального количества машин такси, которым разрешено действовать на их территории.

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Помимо этого, закон предполагает и другие специальные возможности для администрации трёх выделенных городов, например: устанавливать места для предложения услуг такси и учесть особенности организации перевозок такси в аэропортах и на вокзалах.

О данном подходе весьма положительно отзываются в правоохранительных органах, так как считают, что предложенные новации способны повысить безопасность, — об этом рассказал Лайфу собеседник в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

— Новые нормы закрепили требования, которые по факту и так уже имеют место. Однако теперь вместо административных регламентов есть закон прямого действия, это большой плюс для организации контроля за потоками такси, — заметил сотрудник ГИБДД.

Но несколько иной точки зрения придерживаются таксисты-профессионалы, которые указывают на возможную проблему с условиями конкуренции между водителями.

— Возможность властей трёх регионов вводить свои ограничения не способствует снижению цены на услуги такси, — уверен водитель Роман Широков. — Если бы недопуск водителей или некоторых машин в определённые сектора городов был увязан, например, с отсутствием отрицательных отзывов по работе, это воспринималось бы положительно. Ведь очевидно, что в местах сильного трафика и массового скопления такси нет места хамам и злостным нарушителям правил движения.

Какие требования к такси ужесточать нужно? 0 Нужно повысить требования к водителям. Нужно ввести регулирование цен. Ничего ужесточать не нужно, просто всем надо исполнять закон. Пусть решают законодатели.

Авторы Максим Греков