Посмотри наверх: Что за облако взбудоражило жителей Турции эротическими ассоциациями Самое удивительное в нём было то, что оно не двигалось с места, в отличие от окружающих облаков. 23 января, 23:40 Обложка © Getty Images / Sinan Balcikoca / Anadolu Agency

Фантастическое зрелище наблюдали на рассвете жители города Бурса на турецком полуострове Анатолия, это примерно в 80 километрах к югу от Стамбула, один из крупнейших городов страны. Те, кто видит подобное впервые, часто начинают шутить насчёт НЛО или каких-то других паранормальных явлений. Впрочем, далеко не все достаточно хорошо знакомые с таким явлением люди понимают его причины. В Бурсе подобное, может быть, случается и нечасто, но время от времени оно там должно происходить из-за географических особенностей этого региона. Дело в том, что это очень редкая и очень своеобразная разновидность облаков.

Лентикулярное облако над турецким городом Бурса. Фото © Getty Images / Halit Mirahmetoglu / Anadolu Agency

Что такое лентикулярное облако

"Лентикулярное" буквально значит "похожее на чечевицу". Оно представляет собой некий диск, а иногда и целую пирамиду таких дисков, расположенных прямо друг над другом на высоте примерно от двух до шести-семи километров. Такое облако очень плотное, внутри находятся очень близко друг к другу расположенные мелкие капли — диаметром в несколько тысячных долей миллиметра.

Как образуется лентикулярное облако

Возникает оно в тех местах, где поток воздуха движется вертикально. Часто он вынужден это делать, потому что ветру нужно обогнуть какое-то препятствие на своём пути. А таким препятствием являются горы. Как раз возле Бурсы возвышается горный хребет Улудаг, его самая высокая вершина — 2543 метра.

Более тёплый и богатый влагой приземный воздух идёт наверх, а поскольку там холоднее, начинается конденсация: влага собирается в капли. И так продолжается до тех пор, пока этот вертикальный ветер не ослабнет или пока солнце не прогреет этот атмосферный слой — и конденсация не прекратится.

Почему лентикулярное облако неподвижно

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Это одна из его самых интересных особенностей. Пока другие облака вокруг пролетают мимо, оно остаётся на своём месте, как "приклеенное". И это так как раз в силу самой природы его возникновения: его порождает вертикальный ветер, а не горизонтальный, — пока ему приходится дуть наверх, там собираются эти капли, облако как бы подпитывается.

Впрочем, иногда лентикулярные облака случаются и над равнинной местностью. К примеру, в Московском регионе. Как объясняют метеорологи, в таком случае это эффект так называемой температурной инверсии: когда более тёплый атмосферный фронт оказывается над более холодным — и это тоже вызывает вертикальный воздушный поток.

Авторы Александр Бочаров