Очень странные дела: Учёные встревожены необъяснимым явлением в Атлантическом океане В водах окрестностей архипелага регулярно появляются огромные белые пятна, заметные даже из космоса. 27 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Этот снимок был сделан весной 2015 года со спутника Landsat 8. Аппарат летает на высоте около 700 километров. Для сравнения: высота орбиты МКС порядка 400 километров. На фото — регион Атлантики возле Багамских островов. Справа внизу виднеется небольшой островок Уильямс и край крупнейшего во всём архипелаге острова Андрос.

Спутниковый снимок Атлантического океана в окрестностях Багамских островов. Фото © NASA

Учёным уже много лет не дают покоя эти загадочные белые "облака", которые периодически появляются и сохраняются порой целыми месяцами. К примеру, те, что на снимке, "рассосались" лишь через два месяца. Каждый фрагмент этих хлопьев площадью примерно в пару квадратных километров. В ясный день на снимок может попасть порядка 24 штук.

Недавно океанологи и геологи решили обобщить наблюдения этого феномена за последние годы и обнаружили, что в 2011–2015 годах резко увеличился его масштаб: оно в те годы распространялось на как минимум раз в десять большей территории, чем обычно. Потом, к 2019 году, ситуация снова вернулась в норму. Подозревают некую цикличность с периодом примерно в 10 лет. Но вот что именно происходит — предмет многолетних споров.

Явление известно как whiting, то есть "побеление". Пробы воды показывают, что "облака" состоят из различных форм карбоната кальция. Например, из таких минералов, как арагонит и кальцит.

Господствующих версий две. Первая — это продукты жизнедеятельности местного фитопланктона. Действительно, существуют микроорганизмы, которые с помощью солнечного света превращают неорганические вещества в органику и таким образом добывают себе энергию, то есть питаются. Их называют фотоавтотрофами. И есть среди них такие, у которых в ходе этого питательного процесса на клеточных стенках откладываются карбонаты. По мнению учёных, именно это происходит в озере Онтарио. Там тоже очень хорошо бывает заметно удивительное изменение оттенка воды. Кстати, фото снято с борта МКС.

Явление "побеления" вод озера Онтарио. Фото © NASA

Но дело в том, что в этом озере, как легко заметить, белеет большая его часть, то есть эти карбонаты распространяются более равномерно. А на Багамах это только какие-то отдельные скопления.

Есть второй вариант объяснения: что-то творится с донными отложениями. Дело в том, что архипелаг находится на подводных меловых платформах — они называются Багамскими банками, это от немецкого (или, допустим, нидерландского) слова bank, что в данном случае переводится как "отмель". Кстати, по одной из версий, само название — Багамы — происходит от испанского baja mar ("мелкое море"). Эти острова открыл миру испанский мореплаватель Христофор Колумб. Так вот, из космоса очень хорошо видно эти банки, они выделяются потрясающе красивым бирюзовым оттенком на общем синем фоне остальных вод Атлантики.

Карбонатные отмели в Атлантическом океане в районе Багамских островов. Фото © NASA

Есть мнение, что эти меловые хлопья каким-то образом поднимает со дна течениями. Замечено, что крупнее всего багамские "облака" бывают с марта по май и в октябре – декабре, то есть весной и осенью. Как раз в это время местные течения меняют направление. В принципе, выглядит достаточно убедительно, но вот загадочная особая интенсивность этого явления несколько лет назад сбивает с толку.

— Хотел бы я рассказать вам, почему мы наблюдали этот пик активности, но мы до этого ещё не добрались, — признался океанолог из Университета Южной Флориды Чуаньмин Ху.

Авторы Адель Романенкова