Почему за найденный телефон могут завести уголовное дело Конституционный суд РФ разъяснил, в каких случаях человека, нашедшего чужую вещь, могут привлечь к уголовной ответственности. 25 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

В середине января текущего года высшая судебная инстанция России вынесла постановление по жалобам двух граждан, которые были не согласны с уголовным обвинением в краже, но признавали, что нашли и воспользовались чужими вещами.

В первом случае за найденный в салоне автобуса смартфон женщина получила шесть месяцев лишения свободы условно (суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса). Вторая жалоба была от мужчины, который подрабатывал извозом, нашёл телефон в своём такси и оставил себе, за что получил судимость и штраф 15 000 рублей (он был осуждён за хищение по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса).

Конституционный суд, рассмотрев обстоятельства обоих дел, указал, что, судя по действиям мужчины и женщины, у них был умысел пользоваться найденными вещами как своими, и это было истолковано высокой судебной инстанцией как признак кражи.

В чём разница между находкой и кражей

Как пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив, на сегодня грань между находкой и хищением определена в гражданском законодательстве (в статье 227 Гражданского кодекса РФ), но она достаточно тонкая.

— Для уголовной квалификации значение будут иметь те действия, которые предпринял нашедший. Если из найденного телефона удалять сим-карту или из обнаруженного портмоне — банковские карты и фотографии, то это признаки умысла на сокрытие вещи, за это грозит уголовная ответственность. Но когда, например, найдена куртка с пустыми карманами, то, если её хозяина установить невозможно, через полгода вещь станет добросовестной находкой.

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Эксперт напомнил, что по закону любые вещи, найденные в помещении или транспорте, подлежат передаче лицу, представляющему владельца помещения или средства транспорта. При выполнении этого нашедший от уголовной ответственности освобождается.

В новых разъяснениях Конституционного суда всё конкретизировано ещё более чётко:

— сама по себе находка потерянной кем-то вещи правонарушением не является, даже если не предпринимать активных действий, направленных на поиски её потерявшего;

— если обнаруживший вещь её спрячет либо постарается избавиться от признаков, по которым можно определить владельца, то это противоправный умысел;

— уголовный закон признаёт хищением изъятие чужого имущества как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц.

Как узнают о присвоенной находке

Как пояснил Лайфу источник в ГУ МВД России по городу Москве, чаще всего люди, присвоившие себе чужую вещь, думают, что об их поступке никто не узнает, но на самом деле это не так.

— Если есть обращение в полицию о краже, то сотрудники устанавливают место возможного преступления и изучают записи с любых камер видеонаблюдения. А поиск телефонов может происходить через IMEI — это уникальный номер устройства, присвоенный производителем, зная который можно получить отклик конкретного аппарата и запеленговать его. Именно поэтому те, кто связан с криминалом, сейчас спонтанными кражами не занимаются, а вот незадачливые граждане попадают в неприятности с находками, которые они присвоили, — рассказал собеседник из МВД.

Что делать, если нашли чужую вещь

С учётом разъяснения Конституционного суда теперь к любой находке надо относиться осмотрительно. К условиям, при которых обнаружение чужой вещи может быть признано кражей, относятся следующие ситуации:

— если человек наблюдал момент, когда вещь была утеряна, и забрал её себе, вместо того чтобы тут же вернуть хозяину;

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— в случае если обнаруживший находку не предпринял попыток связаться с владельцем или обратиться в полицию;

— если нашедший чужую вещь усложнил для владельца её поиски: снял с найденного телефона чехол или выбросил какие-то предметы из поднятого кошелька, подарил чужую вещь третьему лицу.

Если вы не прошли мимо найденной вещи, эксперты советуют о ней заявить. Это можно сделать не только при обращении в полицию, но и сообщив работнику транспорта или магазина, где произошла находка. При этом закон не обязывает вас отдавать им предмет, достаточно оставить свои данные и описание найденного. С этого момента вы станете добросовестным хранителем предмета, но для своей пользы применять его вы сможете только по истечении полугода с момента объявления о находке.

Фото © Shutterstock А как вы поступаете, когда находите чужие вещи? 0 Когда находил, то возвращал хозяину Находил, но хозяин не проявился. Оставил себе Когда вижу чужие вещи, то прохожу мимо

Авторы Максим Греков