Что можно и чего нельзя делать в День апостола Петра — 29 января 29 января Церковь отмечает праздник поклонения веригам апостола Петра, который в народе прозвали Петром-полукормом. В чём особенность праздника? 27 января, 23:40 Апостол Пётр. Фото © Музей Прадо / Художник Питер Пауль Рубенс

Почитание на Руси апостола Петра было распространено так широко, что его имя попало во множество народных заговоров. А в народных сказаниях Пётр представлялся сказочным героем, обладателем заветных ключей от рая. Например, в сказании о Голубиной книге он замыкал золотым ключом и закидывал таинственную книгу в море-океан, а ключ забирал с собой на небо. Книгу по легенде могли найти только перед Вторым пришествием Христа, открывалась она избранным, а тот, кто её читал, мог избавиться от печати Антихриста. Народная молва помещала Петра к воротам рая, где он вместе с апостолом Павлом решал, кто сможет пройти в ворота, а кто — нет.

Что можно и чего нельзя делать в этот день

На Руси в этот день крестьяне проверяли, сколько корма у них осталось для домашнего скота: сена, соломы, овса. Если оказывалось, что половина (полукорм), это значило, что весь скот благополучно перезимует, а летом будет хороший приплод. Если кормов оставалось больше половины, то земледельцы знали: урожай следующего года будет богатым. Если кормов оставалось меньше половины, то их следовало экономить. "Постится и скотина, если хозяин корму не припас", — наставительно говорили селяне о таком хозяине. Если же подобное случалось у многих, то считалось, что в этом году будет плохой урожай.

Заготовка кормов была делом трудным. На каждую корову крестьянин должен был заготовить не менее 140 пудов сена — их должно было хватить с октября по апрель. В месяц одно животное съедало до 20 пудов сена, а в день — до 10 килограммов. Сена не жалели, так как знали: от количества корма зависит удой, качество молока, а значит, и собственное питание. Корова, по признанию селян, считалась животным прожорливым: "Всего одна корова, да жрать здорова!"

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Если сена оставалось мало, то корове говорили так: "Привыкай, корова, ко ржаной соломе". Такое положение вещей было обыденным, недаром в русском языке сохранилось много поговорок на эту тему. Например: "Не голодна корова, коли в стрехе солома", что означало, что корм у коровы в яслях есть, раз она ещё не съела соломенную подстилку. Разумеется, в сытый год кроме сена корове давали прикорм: муку, подсолнечный жмых.

Ещё больше — до 160 пудов сена — требовалось на лошадь и больше 50 пудов сена нужно было на овцу. Но часто в деревнях заготавливали только половину необходимого. Причина была разной: то травы было мало, то земли. Скот на Руси был худым.

Бывалый хлебопашец в этот день проверял не только корм для скота, но и количество оставшегося жита. Житом под Москвой, под Рязанью и под Вяткой называли любой немолотый хлеб в зерне. Его следовало проверить, выгнать мышей, обосновавшихся в амбаре. Если жита тоже оставалось больше половины, то считали — к добру, а чтобы нечистый не сглазил и остаток зимы прошёл в достатке, в храмах в праздник заказывали молебны Петру, просили его о хорошем будущем урожае.

Рачительные хозяйки проверяли съестные запасы, подполы, перебирали и удаляли подгнившие овощи. 29 января (или 16 января по старому стилю) был не первым днём, когда земледельцы воспоминали о Петре. Думать о нём начинали с конца октября, когда отбирали лён для продажи. Если обнаруживали много костры да метлы, то качество льна было невелико, продать его задорого не получалось, и денег хватало только на хлеб, который заканчивался как раз к Петру-полукорму. Во второй половине января приходилось брать котомку и идти по миру. Если же лён был качественный, то селянин радовался и благодарил Петра. Поэтому апостолу Петру крестьянин на Руси всегда молился истово и просил его не допустить голода.

На окраинах Российской империи, где в ходу были народные верования, а Петра считали покровителем скота наравне со священномучеником Власием и с Георгием (Юрием) Победоносцем, в этот день крестьяне молили Петра, чтобы он позаботился о скоте и птице. В некоторых селениях на западе Руси праздник соотносили с "волчьим днём" и называли его "верижецы". В этот день было не принято заниматься трудом, связанным с острыми предметами, женщинам нельзя было прясть, ткать, шить. Чтобы защитить скот от волков, скотоводы "замыкали" цепями очаги и печки, убирали с глаз долой капканы и другие предметы, напоминающие зубы зверей.

Приметы дня

Если на Петра-полукорма птица стоит на одной ноге — к холодам. Морозы обещали и другие приметы: гудение самовара, яркий месяц, красный закат и северный ветер. А морозный день свидетельствовал о том, что лето будет жарким и засушливым. Если на Петра-полукорма начиналась метель, это к дождливому лету. А если шёл обильный снегопад без ветра, это обещало много сена и удачную рыбалку. В этот день, убираясь в амбарах, мужики "слушали" сусеки. Гул предвещал неспокойное лето, а тишина — богатый урожай. В этот день ходили на реку, смотрели, не начал ли ломаться лёд. Это говорило о ранней весне.

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Цепи Петра — вериги

Сам церковный праздник был посвящён веригам, то есть цепям Петра. В тюрьме ученик Христа побывал дважды. В первый раз он был заключён в темницу в Иерусалиме Иродом Агриппой за проповедь. Было это, предположительно, в 42 году. Но в первую же ночь к нему пришёл ангел — и оковы спали с Петра. Невидимым он спокойно вышел из тюрьмы и опомнился уже тогда, когда был в доме у "Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились". Чтобы повторно не попасть в темницу, Пётр тут же покинул город.

Второй раз Петра заковали в цепи в 64 году в Риме по приказу императора Нерона. Случилось это сразу после большого пожара, после которого город сильного выгорел и власть Нерона пошатнулась. В поджогах он обвинил первохристиан, и в темнице одновременно оказались проповедовавшие в Риме апостолы Пётр и Павел.

Существует неканоническое сказание, по которому Пётр пытался уйти из Рима, но на дороге встретил Христа. На вопрос, куда он идёт, Иисус сказал, что если Пётр бежит из Рима, то он идёт в город, чтобы повторно принять распятие. Пётр устыдился, повернул назад и принял мученическую смерть. Сначала его заключили в тюрьму, а затем распяли вниз головой.

Так как апостол был снят с креста и погребён вместе с цепями, то христиане с I века поклонялись тем его веригам, которыми он был скован в Иерусалиме. Ещё при жизни апостола от них исходили чудеса, а люди верили, что даже "тень Петра" исцеляет — такова была сила Духа Святого, исходившая от него.

Вериги апостола Петра в базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи, Рим. Фото © Shutterstock

Известно, что эти вериги выкупила находившаяся в опале жена императора Восточной римской империи Феодосия II — Евдокия. Она же разделила цепи и части отослала в Константинополь и в Рим, где её дочь Евдоксия — жена императора Валентина III — построила собор Святого Петра, соединила все части вериг и поместила их в специально выстроенной базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи.

Авторы Майя Новик