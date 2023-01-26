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"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
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Что известно об ударах по Украине 26 января

По всей территории Украины отмечается большое количество аварийных отключений электричества накануне атаки и после серии авиаударов.

26 января, 14:23
<p>Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Новые удары по Украине 26 января CNN окрестила ответом на танковый "железный кулак" Запада, призывая дать Киеву ещё больше тяжёлой техники. В американских СМИ Украина отчитывается, что "перехватила более полусотни ракет", не предъявляя каких-либо доказательств, подтверждающих это. Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил о якобы применении российских ракет "Кинжал" по целям на территории республики. Новой серией авиаударов Россия продолжает методично перемалывать инфраструктуру Украины, причастную к ведению боевых действий.

Согласно сообщениям украинской власти, накануне атаки была проведена работа по выявлению ПВО ВСУ при помощи беспилотников-камикадзе "Герань".

Карта ударов по Украине 26 января 2023 года. Инфографика © LIFE

Карта ударов по Украине 26 января 2023 года. Инфографика © LIFE

В западных СМИ сообщается, что в небе над Киевом якобы сбито около 20 российских ракет. Об этом сообщил глава военной администрации города Сергей Попко. Местная администрация подтвердила попадание в один из энергетических объектов в области. В соцсетях распространялась информация о поражении Киевской гидроаккумулирующей электростанции.

В Одессе украинские ПВО якобы уничтожили над регионом три ракеты, сообщил губернатор Максим Марченко в Telegram. Энергетическая компания ДТЭК заявила, что энергетическая инфраструктура была повреждена, и предупредила, что последующие аварийные отключения электроэнергии "могут длиться несколько дней". По факту рядом с городом поражены подстанции "Новоодесская 330" и "Усатово 330". Частично отсутствует водо- и электроснабжение. Авиаудары по инфраструктуре значительно усложняют энергообеспечение и транзит электроэнергии по югу Украины.

В Запорожье удар пришёлся по одному из промышленных предприятий в пригородном Вольнянске. В Винницкой области было слышно несколько взрывов, в Сети предполагают, что одной из целей могла стать Ладыжинская ТЭС. Есть сообщения об ударах в Николаевской области. Воздушная тревога также была объявлена в ряде других регионов — Днепропетровской, Житомирской и Николаевской областях.

Угроза сверху: Когда США могут начать поставки американских истребителей на Украину

Угроза сверху: Когда США могут начать поставки американских истребителей на Украину

Авторы
Андрей Лапенков
Андрей Лапенков

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