Что известно об ударах по Украине 26 января По всей территории Украины отмечается большое количество аварийных отключений электричества накануне атаки и после серии авиаударов. 26198 26198 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Новые удары по Украине 26 января CNN окрестила ответом на танковый "железный кулак" Запада, призывая дать Киеву ещё больше тяжёлой техники. В американских СМИ Украина отчитывается, что "перехватила более полусотни ракет", не предъявляя каких-либо доказательств, подтверждающих это. Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил о якобы применении российских ракет "Кинжал" по целям на территории республики. Новой серией авиаударов Россия продолжает методично перемалывать инфраструктуру Украины, причастную к ведению боевых действий.

Согласно сообщениям украинской власти, накануне атаки была проведена работа по выявлению ПВО ВСУ при помощи беспилотников-камикадзе "Герань".

Карта ударов по Украине 26 января 2023 года. Инфографика © LIFE

В западных СМИ сообщается, что в небе над Киевом якобы сбито около 20 российских ракет. Об этом сообщил глава военной администрации города Сергей Попко. Местная администрация подтвердила попадание в один из энергетических объектов в области. В соцсетях распространялась информация о поражении Киевской гидроаккумулирующей электростанции.

В Одессе украинские ПВО якобы уничтожили над регионом три ракеты, сообщил губернатор Максим Марченко в Telegram. Энергетическая компания ДТЭК заявила, что энергетическая инфраструктура была повреждена, и предупредила, что последующие аварийные отключения электроэнергии "могут длиться несколько дней". По факту рядом с городом поражены подстанции "Новоодесская 330" и "Усатово 330". Частично отсутствует водо- и электроснабжение. Авиаудары по инфраструктуре значительно усложняют энергообеспечение и транзит электроэнергии по югу Украины.

В Запорожье удар пришёлся по одному из промышленных предприятий в пригородном Вольнянске. В Винницкой области было слышно несколько взрывов, в Сети предполагают, что одной из целей могла стать Ладыжинская ТЭС. Есть сообщения об ударах в Николаевской области. Воздушная тревога также была объявлена в ряде других регионов — Днепропетровской, Житомирской и Николаевской областях.

Авторы Андрей Лапенков