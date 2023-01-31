Появились новые подводные камни при досрочном погашении кредита: Что должны учесть заёмщики Банки стремительно меняют условия по кредитам. При этом многие заёмщики стали активнее делать досрочное погашение. Чем может быть опасна эта операция? 30 января, 23:40 Обложка © ТАСС/Сергей Савостьянов

С первого июля 2023 года вступит в силу закон, который касается ставок по микрозаймам. Вводятся новые ограничения по таким кредитам. В частности, доля заёмщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35%. При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых. Максимальная сумма всех платежей по кредиту сокращается со 150% до 130% от общей суммы выданных денег.

Предполагается, что таким образом МФО вынуждены будут тщательнее оценивать заёмщиков, а число их клиентов сократится. Тем не менее проценты по микрозаймам всё равно остаются крайне высокими. В то же время и обычные банки становятся более избирательными по отношению к клиентам и тщательнее выбирают заёмщиков. К тому же изменились и условия по льготной ипотеке. Таким образом, взять новый кредит для многих становится сложнее.

Это нужно учитывать и при досрочном погашении кредита. Может так оказаться, что выплатив весь долг перед банком сегодня, завтра потребуется новый заём, но получить его уже не получится.

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За последний год банки отмечали, что заёмщики стали чаще гасить кредиты досрочно. Количество таких операций выросло в два раза. Начиная с весны, заёмщики старались активно избавиться от долгов, чтобы они не создавали проблем в будущем. А если возможности закрыть кредит полностью не было, то как минимум гасили его часть досрочно. На этот момент обратил внимание финансовый эксперт, автор telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

— Причин для увеличения доли досрочного погашения кредитов немало. Прежде всего обращает на себя внимание то, что пик этого явления в 2022 году пришёлся на весну. После резкого обострения политической и экономической обстановки люди стремились уменьшить свои долги в условиях неопределённости будущего. Ещё один всплеск явления в конце года, помимо данных факторов, был обусловлен и иными обстоятельствами. К этому времени значительно снизились процентные ставки и по кредитам, и по депозитам, стабилизировался рубль, существенно уменьшились возможности получения пассивного дохода, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Поэтому, по его словам, многие люди использовали имеющиеся накопления на погашение кредитов. Более того, учитывая удешевление заимствований, брали новые займы для рефинансирования предыдущих, более дорогих, погашая их досрочно.

По словам Марка Гойхмана, эта ситуация в целом выступает как антиинфляционный фактор. В обращении у потребителей становится меньше средств, что уменьшает общую денежную массу, препятствует росту цен. Но, с другой стороны, дестимулируется и потребительский спрос, что ограничивает рост экономики. Таким образом, последствия массового досрочного погашения кредитов для экономики достаточно противоречивые. Но масштабы его не настолько значимы, чтобы кардинально влиять на экономические процессы.

— Дальнейшие тенденции в досрочном погашении кредитов, вероятно, будут более сглаженны. Основные всплески и падения прошли в прошлом году, когда резко менялась конъюнктура. В 2023 году можно предположить уменьшение доли досрочного погашения кредитов, — считает Марк Гойхман.

Плюсы досрочного погашения кредита очевидны: падает долговая нагрузка. При этом о минусах мало кто задумывается. На самом же деле прежде чем вернуть долг банку, нужно хорошо подумать. При досрочном погашении кредита есть свои подводные камни.

— Штрафы и комиссии за досрочное погашение кредита де-факто вне закона и могут быть легко оспорены в суде даже при их наличии в договоре. Просто нужно считать сумму долга непосредственно на день погашения. Чуть иначе обстоит ситуация с ипотекой: там необходимо предупреждать банк о намерении погасить долг за месяц до самого факта, но это и чуть другие деньги, и чуть другой кредит. Поэтому просто стоит быть внимательнее к деталям. К слову, вопрос со страховкой по кредиту при досрочном его закрытии тоже должен решаться положительно для клиента — ему должны выплатить оставшуюся часть страховой премии, — отметил Алексей Кричевский.

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Досрочные погашения лучше всего осуществлять в день ежемесячного платежа. В данном случае сумма уйдет в "тело" кредита, то есть на погашение основного долга. Это наиболее эффективный способ частичного досрочного погашения. Если вносить досрочный платёж в другой день, то из этой суммы сначала спишутся начисленные проценты, и только оставшаяся сумма пойдёт на досрочное погашение "тела". Такое пояснение сделал юрист Европейской юридической службы Степан Гибадулин.

Он добавил, что всегда нужно следить, на какую сумму вы планируете досрочно погасить кредит, но при этом нельзя забывать про размер ежемесячного платежа. Юрист рассмотрел вариант, когда подали заявку о частичном досрочном погашении кредита на 20 000 рублей и эту же сумму внесли на счёт. В дальнейшем ожидается частичное досрочное погашение долга, при этом на счету отсутствует размер ежемесячного платежа 7000 рублей.

В данном случае банк сначала спишет 7000 рублей в счёт ежемесячного платежа, а потом попытается сделать досрочное погашение на 20 000 рублей. Указанное действие производится автоматически программными приложениями, которые пытаются уменьшить размер долга на 20 000 рублей, в то время, когда на счёте остаётся лишь 13 000 (20000 – 7000 —ежемесячный платеж = 13000). Учитывая, что на вашем счёте недостаточно средств (меньше, чем было заявлено как размер досрочного погашения долга), то досрочное погашение не произойдёт. Деньги останутся на счету.

— Чтобы не возникло таких проблем, проверьте, есть ли деньги для ежемесячного платежа помимо суммы запланированного досрочного погашения, и убедитесь после даты погашения, что деньги ушли на эти цели, а не остались на счету. При этом нужно всегда оценивать свои возможности по своевременной уплате ежемесячных взносов в будущем. В данных случаях рекомендовано иметь финансовую подушку по уплате ежемесячных взносов на несколько месяцев вперёд на случай наступления форс-мажорных обстоятельств (увольнение, утрата трудоспособности). Если говорить про полное досрочное погашение кредита, то после этого нужно взять у банка справку об отсутствии задолженности, — рекомендовал Степан Гибадулин.

Есть и ещё один риск при досрочном погашении кредита. Как ни странно, но эта операция может испортить кредитную историю. В дальнейшем, если потребуется взять в долг у банка, клиенту грозит отказ. Конечно, ничего страшного не произойдет, если человек взял деньги на пять лет и погасил кредит досрочно через три года. Но если кредит взят на долгий срок, а гасится через пару месяцев, то это может банку не понравиться. Все финансовые организации зарабатывают на кредитах, и им невыгодно получать свои деньги обратно без соответствующего процента. Чем больше процентов заплатит клиент, тем лучше банку. Особенно высок риск испортить кредитную историю, если деньги в банк возвращаются слишком быстро не в первый раз.

Авторы Нина Важдаева