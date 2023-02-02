Гнев Юпитера: По неизвестным причинам пропали последние снимки аппарата "Юнона" Как рассказали в NASA, аномалия происходит уже не в первый раз, инженеры сейчас разбираются, что не так с до сих пор прекрасно работавшей камерой космического аппарата. 1 февраля, 23:40 Обложка © Flickr / NASA / Robert Couse-Baker

Вообще, случившееся довольно символично: межпланетную станцию назвали в честь мифической богини Юноны, супруги Юпитера (у древних греков её звали Герой, а его — Зевсом). По легенде, громовержец закрывался облачной завесой, дабы скрывать от законной жены свои похождения, но авторитетная супруга нашла способ обходить все эти дешёвые трюки. Поэтому не вполне понятная проблема с недавними снимками космического аппарата выглядит как очередная попытка могущественного персонажа схитрить.

"Юнона" кружит возле Юпитера с 2016 года и является сейчас главным источником информации о газовом гиганте. Она вооружена детекторами разнообразных частиц в атмосфере планеты, приборами для измерения магнитного поля и гравитации, техникой для анализа идущего от Юпитера электромагнитного излучения. А помимо всего этого на борту есть ещё одна чрезвычайно интересная вещь, и она постоянно радует не только профессиональных планетологов, но и всё человечество в целом: камера-телескоп с широким полем зрения JunoCam. Научным прибором она не считается, тем не менее именно она — "глаз" космического аппарата, который позволяет видеть Юпитер. Её снимки активно изучают студенты и вообще вся прогрессивная общественность. Сделали эту камеру на базе той, которая была у марсохода "Кьюриосити", только доработали на предмет большей устойчивости к радиации и воздействию мощной юпитерианской магнитосферы. Питается она, как и всё остальное, от солнечных батарей, а когда станция в тени — от литийионных аккумуляторов. Кстати, "Юнона" в истории исследований Юпитера первый зонд без ядерного топлива. Раньше они все работали на радиоизотопных генераторах (на плутонии).

Камера зонда "Юнона" JunoCam. Фото © NASA / JPL-Caltech / LMSS

Камера оказалась очень живучей: изначально её рассчитывали всего на семь подлётов к Юпитеру, а она уже отработала без малого полсотни таких фотосессий. "Юнона" летает по очень вытянутой орбите, один оборот делает за несколько недель и в ближайшей к Юпитеру точке подлетает к нему на расстояние примерно 4200 километров. И при каждом подлёте камера, конечно, обязательно снимает.

Проблемы с ней возникли во время двух крайних пролётов: 47-го и 48-го. 47-й был в середине декабря 2022 года. 14-го числа, когда JunoCam должна была передавать на Землю очередную порцию снимков, связь внезапно пропала. Как рассказали в NASA, специалисты потеряли доступ к памяти бортового компьютера, пришлось его полностью перезагружать, а потом уводить всю станцию в stand-by ("безопасный режим", когда поддерживается жизнеспособность, но никакая научная и прочая работа не выполняется) до самого 29 декабря. Впоследствии, когда фотоснимки всё-таки получили, оказалось, что четыре из девяноста штук испорчены: два с очень сильным "шумом", а два вообще никакие. В целом невелика потеря. Инженеры пришли к выводу, что на борту "Юноны" произошёл некий аномальный перегрев. Подозревают, что станция попала под особо сильное облучение при проходе сквозь радиационный пояс Юпитера — ту часть магнитосферы, где накапливаются идущие от Солнца вредоносные частицы.

Космический аппарат "Юнона" пролетает над Большим красным пятном Юпитера 11 июля. Визуализировано с использованием реальных данных, полученных космическим кораблём во время пролёта. Фото © Flickr / NASA / JPL-Caltech / MSSS / SwRI / Kevin M. Gill

И на этом инцидент не был исчерпан. При следующем приближении к гиганту, 22 января 2023 года, история повторилась, притом в большем масштабе: если в прошлый раз сама неполадка с камерой длилась всего 36 минут, то в этом случае она барахлила уже целых 23 часа. В итоге безнадёжно утеряны 214 снимков, лишь 44 оказались в нормальном состоянии. То есть пропала большая часть данных. И опять-таки в этом винят аномальное повышение температуры.

Возникает вопрос, почему же ранее за столько подлётов к Юпитеру не было таких всплесков радиации. Но тут, возможно, стоит принять во внимание, что при каждом обороте вокруг планеты орбита зонда немного сдвигается. При этом полюса газового гиганта и, соответственно, его магнитосфера остаются на своём месте. Это значит, что каждый раз "Юнона" приближается к Юпитеру немного в другом месте, уровень радиации там каждый раз отличается.

Фото Юпитера, сделанное после восстановления камеры аппарата "Юнона" в январе 2023 года. Фото © NASA

На этом снимке, сделанном после восстановления камеры в конце января 2023 года, то есть после второго инцидента, видно южное полушарие планеты. Зонд смотрит на Юпитер как бы снизу. У полюсов, как известно, радиация выше. С другой стороны, фото сделано уже далеко не в ближней к планете точке — на высоте 124 тысячи километров.

Авторы Адель Романенкова