Загадка целителя: что скрывает новая звезда экстрасенсорики Валерий Кустов Новоявленный целитель Валерий Кустов наделал много шуму на ТВ. Он берётся лечить любого и от любой болезни. Откуда он взялся? 2 февраля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © smotrim.ru / Программа "Малахов" © kustov.ru

В недавнем эфире на ТВ Валерия Кустова представили как человека, способного "видеть людей насквозь". В пару к этому дару герой передачи продемонстрировал несколько эпизодов из своей практики якобы исцеления людей с серьёзными, практически неизлечимыми недугами.

Например, продюсеры программы показали зрителям историю девушки, страдающей крайне редким заболеванием — гемолакрией. По словам ведущего, за последние 20 лет во всем мире ею страдают лишь 15 человек.

До встречи с Кустовым у 21-летней Анастасии Зенниковой из Екатеринбурга в течение долгого времени из носа, ушей и глаз якобы шла кровь. На экранах в студии демонстрировали фотографии окровавленного лица Зенниковой, резко контрастирующих с сидящей под ними улыбчивой, выглядящей абсолютно счастливой гостьей. Её якобы исцелил Валерий Кустов.

Фото © smotrim.ru / Программа "Малахов"

Немудрено, что после этого в интернете начался настоящий ажиотаж — во время трансляции медиум убедил в своих способностях многих. Введённый в поисковые сервера запрос по ФИО Кустов приводит на ресурсы, где только и спрашивают: как связаться с экстрасенсом?

Интересно, что общаться с потенциальными клиентами Кустов, похоже, не спешит. Многие из тех, кто нашёл контакты целителя, пишут, что ответа на свои запросы они так и не получили.

Фото © Яндекс Кью

Зачем экстрасенс Кустов собирает информацию о людях

Изучая биографию целителя, Лайф обратил внимание на ряд странностей и несостыковок.

У Валерия Кустова есть собственный сайт. На нём опубликовано сообщение, что записаться на приём можно строго в письменном виде через специальную форму. Обращающийся должен указать свои ФИО, возраст, город проживания, номер мобильного телефона, электронную почту и подробно описать свой недуг, а ещё желательно приложить медицинское заключение и другие документы из своей лечебной организации.

Заметим, в современном мире этого набора персональных данных вполне достаточно, чтобы узнать о человеке очень многое: статус, семейное положение, места работы, наличие автомобилей и недвижимости, проблемы с законом, счета в банках, аккаунты в соцсетях, из которых можно узнать круг друзей, хобби, привычки обращающегося.

Обращающийся за помощью должен оставить экстрасенсу свои персональные данные. Как они могут быть использованы, узнать не получится. Фото © kustov.ru

Теоретически, отвечая клиенту на просьбу о приёме, Кустов уже может знать о нём достаточно, чтобы "видеть насквозь" — упоминать какие-то факты из прошлого, ситуации, возможно, как-то манипулировать этими знаниями.

Кроме того, целитель берётся далеко не за все заболевания: на том же сайте указан длинный список недугов-исключений, среди которых онкология, психические расстройства, эпилепсия, ДЦП, диабет, псориаз, витилиго, рассеянный склероз, туберкулёз, алкогольная, игровая и наркотическая зависимости и, внимание, заболевания органов зрения. Почему Кустов взялся лечить кровотечение из глаз Зенниковой — загадка.

Эксперты говорят, что подобные болезни экстрасенсы обходят стороной не просто так.

"Указанный список может говорить о нежелании экстрасенса попадать в скандалы. Подобные болезни плохо лечатся, результат непрогнозируем и может повлечь за собой как юридические, так и репутационные последствия", — рассказала Лайфу адвокат Елена Балакир.

На фотографии видно, что "кровь" под правым глазом девушки, похоже, не вытекала из слёзного канала, а выглядит так, будто была нанесена искусственно. Фото © smotrim.ru / Программа "Малахов"

Лекарь или шарлатан

С главной пациенткой Кустова, кстати, не всё так просто. Одноклассники и учителя девушки после программы на ТВ как воды в рот набрали, Лайфу удалось лишь узнать, что, по крайней мере, в младших классах такой проблемы у Анастасии её тогдашнее окружение не замечало.

В то же время опрошенные Лайфом специалисты-офтальмологи подтверждают, что гемолакрия — заболевание крайне редкое и до сих пор недостаточно изученное. Однако на сегодня существует ряд исследований, указывающих на то, что у девочек-подростков оно может проявляться в период полового созревания из-за гормонального дисбаланса. При этом гемолакрия проходит сама так же внезапно, как и начинается. Вполне возможно, Кустов мог и вовсе не лечить Зенникову: если болезнь и была, она могла пройти без всяких магических пассов.

Кстати, после эфира на странице девушки в соцсетях запестрели сообщения о правилах приёма экстрасенса — похоже, Анастасия активно включилась в процесс раскрутки своего благодетеля. Чуть больше года назад она приехала в Москву из Екатеринбурга и предлагала услуги контент-менеджера и специалиста-дизайнера на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Похоже, Анастасия Зенникова решила воспользоваться обрушившейся на неё популярностью. Фото © VK / zenn1kova

Как Кустов стал экстрасенсом

Ещё одна интересная история: в программе на ТВ Кустов описывал свой опыт работы помощником директора Ростовской АЭС. Дескать, тогда он якобы предсказал аварию на станции и даже "увидел" возможного виновника ЧС. По словам экстрасенса, речь шла об аварии, якобы случившейся "много лет назад".

Лайф выяснил, что в этот период Валерий Кустов не мог быть сотрудником станции, так как тогда он работал в 10-й городской поликлинике Ростова-на-Дону и параллельно врачевал в местной частной клинике "Семейный доктор".

В государственных медицинских учреждениях официально Кустов появился в августе 1999 года — тогда он числился сотрудником ведомственной больницы Северо-Кавказской железной дороги. Проработал там всего 4 месяца и перешёл в 10-ю поликлинику, где числился до декабря 2002 года.

В "Семейном докторе" он трудился до конца 2007 года, а следующие три года снова официально нигде не работал. В январе 2011-го экстрасенс учредил ИП с деятельностью в сфере научных исследований, медицины и физкультурно-оздоровительных процедур. В этом качестве он работает по настоящее время.

Валерий Кустов в период работы в "Семейном докторе". Фото © YouTube / Kustov

В информационной системе СПАРК есть несколько отметок об участии полного тёзки экстрасенса в трёх бизнес-проектах в 90-х, два из них регистрировались в родном для Кустова Ростове-на-Дону в 1992-м и 1994-м годах и один — в Санкт-Петербурге.

Все фирмы были ликвидированы ФНС как недействующие к 2014 году. Понять, чем занимались ростовские компании АООТ "Возрождение" и ТОО "Куб", уже невозможно.

Как и всякий уважающий себя маг, целитель и экстрасенс, Валерий Кустов имеет кучу всевозможных дипломов и сертификатов. Большую их часть подписал уже покойный Яков Гальперин — человек, называвший себя личным врачом Иосифа Сталина (при этом вчерашнему интерну было всего 26 лет, когда генсек скончался), известный бизнесмен от всего непознанного, председатель правления Всероссийского научно-исследовательского центра традиционной народной медицины "ЭНИОМ".

Яков Гальперин и Валерий Кустов. Фото © kustov.ru

Центр известен тем, что зарабатывает деньги, продавая услуги гадалок, астрологов, хиромантов, массажистов, чистильщиков энергоканалов, а также различных курсов по медитациям, духовным практикам. В том числе и прикладных — например, за 60 тыс. рублей любому желающему выдадут диплом целителя. Даже кататься никуда не нужно — все занятия проводятся через скайп или зум, а диплом приедет по почте.

Среди них выделяется диплом "Целителя №1", выданный Министерством здравоохранения Ростовской области в 2011 году. В ту пору областной Минздрав возглавляла Татьяна Быковская. Спустя десять лет она станет фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

А вы верите в то, что Кустов обладает особым даром? 0 Да, ведь он вылечил много людей Нет, он похож на обычного шарлатана Нет никаких доказательств, что человек может обладать сверхспособностями

Авторы Евгений Кузнецов