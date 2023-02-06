Кому сейчас положена компенсация по вкладу СССР Какие компенсации могут получить сейчас владельцы советских вкладов и их наследники и на что можно надеяться в будущем. 5 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

В девяностые россияне столкнулись с резким обесцениванием вкладов, сделанных ещё во времена СССР. Сейчас государство готово вернуть часть потерянных средств, но сумма возврата у каждого будет разная. Ведь кому-то положена компенсация, а кому-то только ритуальные выплаты. Разберёмся, как получить свои деньги.

Какая компенсация положена

В теории существует две принципиально разные возможности вернуть деньги с вклада СССР.

Первая — получить полную компенсацию сбережений, которая гарантирована законом , принятым ещё в 1995 году.

В многочисленных дополнениях и инструкциях к этому закону предполагалось, что все сбережения, хранившиеся на советских вкладах, будут восстанавливаться через их перевод в долговой рубль. Стоимость этого самого долгового рубля должна индексироваться на рост стоимости социального базового набора. Сегодня она составляет 470 советских рублей. Однако законы, которые должны регламентировать выплату по такой конверсии, не приняты, поэтому полная компенсация отложена до 1 января 2026 года.

Вторая возможность — это получить выплату по формуле Сбербанка.

Размер компенсации зависит от возраста получателя и даты закрытия вклада. Стандартная сберовская компенсация рассчитывается так: сумма всех вкладов, находящаяся в Сберегательном банке СССР на 20 июня 1991 года, умноженная на коэффициент возраста и коэффициент даты закрытия вклада.

В 2023 году коэффициент возраста для вкладчиков (и их наследников) до 1945 года рождения 3, для всех остальных — 2.

Коэффициенты даты закрытия вклада: до 1993-го — 0,6; до 1994-го — 0,7; до 1995-го — 0,8; до 1996-го — 0,9; все, которые позднее, — 1.

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То есть человек 1960 года рождения, разместивший в начале 1991 года вклад в 7000 рублей, сейчас может получить в Сбербанке 8400 рублей. Кто-то решит, что это мизер, и будет прав, однако многие считают, что деньги сейчас — лучше, чем туманная перспектива выплат в будущем.

Некоторые депутаты Госдумы считают, что вопрос с советскими вкладами всё равно придётся решать совершенно по другой схеме, и они предлагают свои механизмы. Член думской Комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета Алексей Журавлёв так прокомментировал ситуацию:

— Вопрос принципиально не решается уже тридцать лет, но глупо рассчитывать, что число претендентов [на выплату] проредит естественная убыль населения. Вклады передаются по наследству, и платить придётся. Почему бы банкам с госучастием, которые унаследовали от советской системы триллионы рублей, не рассчитаться по советским вкладам своими акциями и так выполнить обязательства перед людьми?

Как оформить компенсацию советских вкладов

Все выплаты делятся на три группы: первая — выплаты владельцам вкладов, вторая — наследникам, третья — ритуальные выплаты.

Владельцы вкладов — чтобы получить положенные им деньги, надо подтвердить своё гражданство России и факт наличия средств на сберегательном счёте на 20 июня 1991 года. Лучший вариант — если сохранились сберкнижки, если же их нет, то можно написать заявление в любом отделение Сбера на розыск. Это бесплатно. Останется только подать заявление и получить выплату на любой сберсчёт.

Наследники вкладов — потребуется подтвердить и своё гражданство, и гражданство наследодателя. При этом на безусловную выплату могут претендовать только наследники по закону, но и им придётся попросить нотариуса провести официальный розыск, даже если все сберкнижки имеются на руках. А вот наследники по завещанию должны будут предоставить свидетельство о наследстве с перечислением всех вкладов. То есть если в свидетельстве упоминаются только недвижимость и транспорт, то неполученные умершим советские вклады могут отойти государству.

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Ритуальные выплаты — положены наследникам вкладчика и тем, кто фактически потратился на похороны умершего. Эти деньги выплачиваются, если смерть вкладчика наступила после 2001 года. В отличие от компенсации вкладов, расходы на похороны возмещаются и иностранцам. Получать эту выплату нужно через нотариуса, предоставив ему в течение полугода после похорон документы о затратах на погребение. Расчёт причитающейся суммы отличается от компенсации вклада, он равен размеру всех вкладов, размещённых в одной сберкассе на 20 июня 1991 года, умноженному на 15, но не более 6000 рублей.

Какие перспективы у выплат

По ранее данной оценке правительства, необходимый объём средств для погашения государственного долга по вкладам, сделанным в советское время, составил бы в 2023 году 62,7 трлн рублей. Эксперты считают, что напрямую Минфин в ближайшие годы эти средства не выплатит.

— Из-за современных политико-экономических реалий производить сейчас полные выплаты по вкладам СССР не представляется возможным. Этот шаг привёл бы к эмиссии и, как следствие, ослаблению рубля, — уверен финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — Если правительство не запустит механизм выплат через другие активы (например, госакции и облигации. — Прим. Лайфа), то ждать повышения выплат не стоит. По крайней мере, пока РФ будет вынуждена вкладывать средства в восстановление территорий, бывших ранее в составе Украины.

С мнением экономиста согласен и депутат Госдумы Сергей Колунов, который заметил, что объём сгоревших депозитов СССР слишком масштабен и это накладывает свой отпечаток на перспективы по выплатам этих средств.

— Наверное, ни одна страна в мире не в силах была бы компенсировать гражданам такие финансовые потери разом. Правительство не отказывается от долга, но пока платит не оно, а Сбер. Кроме того, нет понимания, кто будет компенсировать потери граждан бывшей Украины. Очевидно, что данный вопрос надо решать за счёт западных бенефициаров, которые разрушили эту страну.

Фото © ТАСС / Красильников Станислав Есть ли смысл получать выплату по вкладам СССР сейчас? 0 Да, есть, хоть сколько, но эти деньги мне пригодятся Нет, лучше подождать, может получится получить больше Обращаться за копеечной компенсацией пока не буду

Авторы Максим Греков