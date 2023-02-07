Почему безработных хотят отправить в зону СВО Оглавление Кто сейчас передаёт данные в военкоматы Заменят ли безработными тех, кого мобилизовали в СВО В Госдуме есть идея мобилизации в зону СВО временно безработных. Они должны заменить ценных и редких специалистов, которые остро нужны на гражданке. 29941 29941 Фото © ТАСС / Виталий Невар

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил вернуть из зоны специальной военной операции (СВО) специалистов, в том числе инженеров высокой квалификации, а на их места мобилизовать безработных "клиентов" центров занятости. По словам депутата, к нему поступают обращения с просьбами от предприятий о возврате тех сотрудников, без которых производство просто встаёт. При этом Максим Иванов привёл в пример один из малых городов в Свердловской области, где безработные мужчины не могут найти себе применение. По мнению депутата, если бы у этих безработных была возможность мобилизоваться в СВО, они были бы только рады такой почётной работе и высокой зарплате.

Как выяснил Лайф, инициатива, которую озвучил депутат Иванов, некоторую реализацию уже получила.

Кто сейчас передаёт данные в военкоматы

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Практика, когда центры занятости задействуют для мобилизации, уже существует. Об этом рассказал другой депутат Госдумы — Александр Толмачёв.

— В период мобилизации органы местного самоуправления вели работу с центрами занятости. В ряде регионов муниципалитеты отбор [призывников] начинали с баз центров занятости, чтобы не "выдернуть" тех, без кого не выйдут новые танки и самолёты. Тогда это был пилотный проект, в ручном режиме, сейчас уже действует указ президента, согласно которому в кратчайшие сроки (до 1 апреля 2024 года. — Прим. Лайфа) должна быть создана централизованная база данных воинского учёта, куда будут стекаться все данные из МВД и Росгвардии, Минздрава и ФНС, Минпросвещения и Минобрнауки, Минспорта, Минсельхоза и других ведомств.

Кроме того, парламентарий пояснил, что такого рода "цифровой военкомат" автоматически помечает в системе и официальных безработных, и работающих, среди которых теоретически есть те, кто мог бы быть востребован по своей военной специальности, но никакого "призыва в войска" это не означает.

Заменят ли безработными тех, кого мобилизовали в СВО

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Источник в Минобороны рассказал Лайфу, что в настоящее время планов ротации военнослужащих из зоны СВО за счёт мобилизации безработных нет, так как это не имеет смысла.

— Сейчас в зону проведения спецоперации отправляются преимущественно военнослужащие-контрактники, которые обладают свежими навыками по конкретным военным специальностям. Тех, кто подлежал мобилизации, тоже уже отобрали и обучили. Более того, скоро пройдут военные сборы резервистов, в СВО их отправлять не будут, но лучшим специалистам могут предложить контракт с Вооружёнными силами, — подчеркнул собеседник.

Однако помимо военнослужащих в СВО принимают участие гражданские лица, об этом в своём указе напомнил Владимир Путин, закрепив за такими специалистами статус ветеранов боевых действий. И вот как раз этих людей (врачей, строителей, ремонтников и т.д.) на освобождённых территориях всё ещё не хватает. Так возможно ли привлечение безработных из разных регионов по этим направлениям?

— Россия стала больше, и квалифицированные специалисты нужны. Поэтому востребован простой и понятный механизм для желающих трудоустроиться туда, где есть масштабная потребность. Подключение к решению этой задачи центров занятости упростит проблему, но при этом речь не идёт о какой-то обязаловке, всё только на добровольной основе, — заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. При этом он напомнил, что некоторые работники, готовые переместиться на новые территории, могут сделать это самостоятельно без службы занятости, устроившись гражданскими специалистами по линии Минобороны. Требования к желающим тут .

Для справки: по данным Росстата, на конец прошлого года в РФ официально числились безработными около 2,7 млн человек, а средний возраст безработных составил 36 лет.

Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев Нужно ли безработных отправлять в зону СВО? 0 Да, если это будет в добровольном порядке Нет, все желающие могут там найти работу самостоятельно Да, но нужно больше информации

Авторы Максим Греков