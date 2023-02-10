Льготы и субсидии, о которых все забывают: кто может получить выплаты от государства Коммунальные тарифы растут, но не все россияне пользуются своими законными правами экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг за счёт госпомощи. 9 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Коротченко Максим

Какие компенсации оплаты ЖКХ возможны

Среди ежемесячных трат — оплата коммунальных платежей. Это одна из самых затратных статей для большинства россиян. В прошлом году общий рост тарифов на эти услуги составил 12%, что практически соответствует официальным индексам инфляции. В связи с этим в 2023 году многие россияне получили законное право на госпомощь для оплаты жилищных и коммунальных услуг (ЖКУ). Но не все знают, какие именно выплаты им положены, и многие путают льготы и госсубсидии, а это не одно и тоже.

Льготы — это помощь гражданам со стороны государства в виде скидки на услуги. Они предоставляются отдельным категориям граждан, например ветеранам боевых действий, инвалидам или пенсионерам, и регулируются как федеральным, так и региональным законодательством. Поэтому некоторые льготы ЖКУ одинаковые по всей России, например, государство компенсирует 50% расходов на оплату коммуналки и капремонта всем ветеранам боевых действий, включая тех, кто является участником специальной военной операции. Как правило, большинство назначенных льгот действуют пожизненно.

Субсидии — это денежная госпомощь в оплате коммунальных услуг, но работает она как кешбэк. Жилец вносит сумму указанную в платёжке, а после этого в течение месяца происходит частичный или полный возврат этого платежа. Условия, при которых может быть назначена субсидия, в каждом регионе России разные. В некоторых субъектах считается, что семья может претендовать на субсидию, если тратит на ЖКУ более 22% своего дохода, но, например, в Москве субсидия положена, если сумма в платёжке превышает 10% от семейного дохода, в Санкт-Петербурге, если больше 14%, в Кемерове — свыше 17% и т.д. При этом все субсидии назначаются на определённый срок, как правило на полгода. После чего её можно переоформить, если материальное положение плательщика не изменилось.

В России право на субсидии имеют не только владельцы жилья, но и те, кто его официально арендует.

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Кстати, партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова утверждает, что в некоторых случаях можно применить сразу оба вида госпомощи.

— Закон не запрещает одновременного получения льгот и субсидий, но в каждом случае такой вопрос будет рассматриваться индивидуально. Например, в одном случае положена федеральная льгота, а в другом — региональная, они друг друга не отменяют.

Как получить льготы и субсидии

Для того чтобы узнать, положена ли вам льгота или субсидия, можно воспользоваться региональными электронными сервисами (на сайте местных госуслуг либо специальных региональных сервисов) или обратиться лично в многофункциональный центр (МФЦ). Если выяснится, что вам положена льгота (например, в связи с установленной инвалидностью), то её установят автоматически. А вот с субсидиями ситуация другая — тут потребуется соответствующее заявление.

Важно! Обращаться за субсидией можно в любом месяце в году, но лучше это делать в отопительный сезон, так как в это время, как правило, стоимость ЖКУ выше. Центры жилищных субсидий принимают решение о размере выплаты, делая расчёт на основании стоимости ЖКУ за последние полгода к моменту обращения. Соответственно, если расходы выше, то и их компенсация тоже.

Фото © ТАСС / Коротченко Максим

Оформить субсидию можно даже при наличии долга за коммунальные и жилищные услуги, но только если нет судебного решения о взыскании долга за неуплату коммуналки. При наличии судебного разбирательства, оконченного соглашением с управляющей компанией о рассрочке долга, за субсидией обращаться можно. Самостоятельно доказывать отсутствие задолженности не нужно .

Когда государство может прекратить выплату

С льготами на оплату ЖКУ ситуация однозначная: пока на них есть законное право, выплаты не прекратятся. То есть, если человек получил статус ветерана боевых действий, связанные с этим льготы пожизненные. Однако в некоторых регионах льготы положены, например, сельским врачам или учителям, соответственно, если врач или учитель переедет из этих регионов в другую местность, льготы за ним не сохранят.

С субсидиями на ЖКУ всё по-другому. Они назначаются на полгода, но государство имеет право в любой момент выплаты прекратить. Обычно это происходит, если у получателя субсидии образовалась задолженность по коммунальным платежам и она не гасится более двух месяцев (то есть субсидия расходуется не по назначению); либо если у получателя субсидии вырос доход и он перестал соответствовать требованиям, которые необходимо выполнять для получения госпомощи в оплате ЖКУ. Само собой, узнаётся это достаточно просто — через автоматический мониторинг отчислений, которые делает работодатель.

Фото © ТАСС / Щербак Александр Приходилось ли вам оформлять субсидию ЖКХ? 0 Нет, я не знал о такой возможности. Нет, мой доход выше, чем тот, при котором дают субсидию. Да, приходилось, но теперь я в ней не нуждаюсь.

Авторы Максим Греков