Какие землетрясения и катастрофы обещают пророки в 2023 году Где и когда в 2023 году могут произойти катастрофы, связанные с природными катаклизмами. 11 февраля, 23:40 Фото © Shutterstock

Теперь, когда землетрясение в Турции уже произошло, СМИ подхватили весть о том, что это сбылось предсказание Ванги. Якобы болгарская ведунья предсказала на 2023 год катастрофу всемирного масштаба, которая перевернёт историю человечества. Правда, Ванга отчего-то не уточнила, ни что именно случится, ни где это произойдет. Зато предсказала новую эпидемию, которая накроет мир после катастрофы. А что говорят на этот счёт другие умные люди: учёные, астрологи и провидцы?

Землетрясение или взрывы в Турции

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Турецкий профессор Хвалун Эрджан, специализирующийся на сейсмопрогнозах, ещё в 2018 году предсказал, что 2022 или 2023 году в Турции произойдёт сильное землетрясение. Поскольку такие катастрофы до сих пор трудно прогнозировать, подобная точность удивительна.

По словам учёного, после 2035 года туркам опять стоит ждать сильных толчков, а к 2045 году напряжение земной коры под Турцией достигнет предела. Главный удар силой в 7–8 баллов придётся на Стамбул, что приведёт к разрушению города.

Ещё один блогер из Голландии Frank Hoogerbeets, тоже специалист по сейсмике, опубликовал в "Твиттере" точный прогноз землетрясения буквально за три дня, указав даже силу толчков и их место. Тем впечатляюще выглядит видео, где засняты подземные разрушительные толчки, а блогосфера в Турции и некоторые телеканалы обсуждают версию серии искусственных взрывов.

Отрывок с турецкого телевидения, на котором журналисты, просматривая записи с камер, утверждают, что землетрясения, происходящие в Турции вызваны "искусственным способом". Видео © t.me / rosgvardia67

Катастрофы по всему миру

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Группа учёных, работающих в Международном консорциуме по мониторингу водной среды недавно опубликовала доклад, в котором подвела итоги года и на их основе спрогнозировала новые катастрофы в 2023году. Учёные отметили, что в Южной Атлантике третий год подряд сохраняется явление Ла-Ниньо — холодное океанское течение, которое влияет на климат всей планеты. Они отметили, что средняя температура воздуха на планете поднялась на 0,56°С, температурные рекорды были побиты в долинах 4 687 крупных рек. Ряд рек обмелел, другие стали более полноводными. Это вызвало череду наводнений и засуху, последовавшую за ними. Увеличилась сухость воздуха в бассейнах рек Миссисипи, Амазонка, Миссури, Конго, Парана, Обь и Дунай.

В 2023 году гидрологи пророчат сильную засуху и дефицит воды на Великих равнинах Канады и Америки, в западной части России, в Монголии и в некоторых регионах Китая. Чрезвычайно сухой может быть погода над Уралом, на побережье Аляски, на восточном побережье США и Южной Америки. Напротив, Пакистан, Индия, Юго-Восточная Азия, Индонезия, Бразилия и Гайана подвергнутся наводнениям — там существует угроза масштабных оползней и схождения селевых потоков. Если явление Ла-Ниньо начнёт сходить на нет, Австралию ждёт небывалая засуха.

Российские учёные предсказывают в 2023 году сейсмоактивность в тех регионах, где она всегда была высокой — это Курильская гряда, Сахалин, Камчатка, Бурятия и Байкал, Саяны и Горный Алтай; возможны землетрясения на Кавказе и в Крыму, но ничего экстраординарного пока не ждут. Во всех этих районах землетрясения бывают часто, но земная кора разряжается небольшими толчками. Например, на Байкале в год регистрируют до тысячи землетрясений и только малая часть из них ощущается людьми. В районе Санкт-Петербурга больших землетрясений не будет, но возможны толчки силой в 2–3 балла.

Землетрясение в океане и цунами в США

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Катрены Нострадамуса пророчат, что 2023 год принесет человечеству немало катастроф. Тут и огненные искры в небе — то ли пролетающая комета, то ли метеоритная атака. Тут и изменение орбиты Земли — и в свете последних событий в Турции, и в связи со смещением континентальных плит это выглядит не таким уж невозможным. Интересно, что современный российский провидец Василий Немчин тоже сообщал, что в этом году Земле грозит "небольшой апокалипсис", — планета сдвинется с орбиты, но конца света не случится.

Кроме этого Нострадамус предсказал страшные землетрясения на дне моря или океана, огромные цунами и рост уровня Мирового океана. Одни расшифровки катренов гласят, что Британию и побережье Америки накроет огромной океанской волной, во многих странах наступит засуха и начнется голод. Другие расшифровки, произведённые американскими учеными, наоборот, говорят о том, что в США будет тишь да гладь, пока остальной мир будет лететь в тартарары.

Нострадамус предсказал войну в Европе, которая будет длиться семь месяцев, во время которой "войска будут стоять вокруг великого города". Результатом противостояния станет новое устройство мира. Президенту Байдену астролог якобы напророчил гибель в автокатастрофе, а Америке — начало гражданской войны к концу 2023 года. Ватикану провидец предсказал нового папу, который "не принесёт мира", и, возможно, станет последним понтификом.

Пожары

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Провидица Вера Лион, называющая себя "ученицей Ванги" уже напророчествовала Соединённым Штатам Америки беды, связанные с пробуждением кальдеры Йелоустоунского супервулкана. Якобы земля в этом месте напомнит американцам о Судном дне и начнёт как бы предварительно извергать газы и ощутимо отравлять ими окружающую среду.

Астролог Людмила Муравьёва предсказывает в 2023 году всей земле катастрофы и землетрясения. Она связывает это с влиянием "дьявольской звезды" Альдебаран, влиянием Урана и Плутона. В марте мир погрузится в острый политический и экономический кризис, начнутся забастовки и демонстрации. Пик кризиса придётся на конец мая. Мир ждут пожары и землетрясения, но где конкретно, Муравьева не говорит.

Мир ждёт катастрофа

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Провидец из Индии Ананд предсказал, что в 2023 году случится голод и произойдёт какое-то колоссальное космическое событие, которое повлечёт за собой катастрофу мирового масштаба. Последствия этой катастрофы будут ощущаться на Земле еще 400 лет, но Россию бедствия обойдут стороной. А исламские богословы считают, что землетрясение в Турции — это предостережение человечеству и напоминание о том, что мир приближается к концу.

Предсказание Сухарева

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Российский учёный из университета имени Вернадского Владимир Сухарев с помощью метода волновой электромагнитной резонансной концепции, учитывающей взаимодействия полей планет Солнечной системы и их спутников, спрогнозировал, что в 2023 году самыми сложными периодами для планеты станут четыре отрезка времени. Это период в середине марта: пик опасности придётся на 12-е число плюс-минус трое суток. Это конец апреля с пиком 25-го числа. Затем опасные дни наступят 15 июля и 12 августа.

Любопытно, что в прошлом году учёный называл только две даты — это были 13 июня и 10 июля 2022 года. Интересно, что середина июня пришлась на самые горячие дни взятия Мариуполя и разрешения кризиса на заводе "Азот", на усиленные обстрелы ВСУ ракетами "Точка У" ДНР. В эти же дни произошёл взрыв газа в доме в Ленобласти. А 10 июля на Москву обрушился ураган, в Татарстане затонул пароход с пассажирами на борту, вылетевший из Самарканда "Суперджет" был вынужден вернуться обратно из-за неполадок, а американский истребитель промахнулся мимо палубы авианосца и рухнул в воду. Видимо, в эти дни следует быть осторожнее, если это возможно. А в общем —поживём и всё увидим сами.

Авторы Майя Новик