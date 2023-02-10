Тайны тела: Как узнать характер человека по походке

Иногда тело человека способно сказать о нём гораздо больше, чем слова. Например, темперамент и характер можно определять, анализируя особенности походки и скорость ходьбы. Об этом Лайфу рассказал нейроучёный и специалист по оздоровлению Шакир Бабаев.

"Быстрая походка свидетельствует о том, что человек отличается эмоциональной стабильностью, прямолинеен, темпераментен. У такого человека высокий уровень адреналина", — отметил эксперт.

Как правило, "быстроходные" люди оптимистично настроены, трудолюбивы и целеустремлённы, однако иногда могут быть не совсем адекватны, чрезмерно возбудимы или агрессивны. Поэтому обращать внимание на походку надо в сочетании с анализом других поведенческих особенностей человека, подчеркнул нейроучёный.

Нейроучёный и специалист по оздоровлению Шакир Бабаев. Фото © Предоставлено Лайфу

По его словам, люди с медленной походкой чаще всего отличаются уравновешенностью, осторожностью, предпочитают анализировать каждый свой шаг в прямом и переносном смысле. При этом им необязательно быть пессимистами или лентяями. Они вполне могут быть столь же целеустремлёнными, сколь и "быстроходы", но отличаться большей мудростью, двигаться к цели неторопливо, не сметая всё на своём пути, а добиваясь её постепенно. У таких людей высокий уровень тестостерона, обеспечивающего уверенность в себе.

В то же время причиной медленной ходьбы может быть и неуверенность в себе: человек не хочет выделяться из толпы и идёт медленно. Особенно нерешительность заметна, когда он горбится и опускает взгляд вниз. В целом нужно обращать внимание на то, как человек держит голову при передвижении.

"Например, опущенные вниз голова и взор могут свидетельствовать о наличии у человека такого комплекса, как социофобия: ему неприятны окружающие его посторонние люди, он стремится как можно быстрее пройти многолюдное место и не хочет ни на кого смотреть. У такого человека высокий уровень пролактина", — пояснил Бабаев.