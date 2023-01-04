Эти недостатки и плохие черты характера на деле приносят людям огромную пользу
Эти качества мы привыкли считать недостатками, плохими чертами характера, от которых нужно избавляться. Но часто оказывается, что именно они помогают людям добиваться целей. О чём речь?
Пожалуй, невозможно сказать однозначно, что какие-то черты характера исключительно хорошие, а какие-то — только плохие. Всё-таки важно учитывать и действия человека, его намерения и цели. Не бывает идеальных людей. Может оказаться и так, что именно "недостатки" приносят немалую пользу. Какие вроде бы негативные характеристики личности очень даже помогают?
Зависть
Большинству из нас в детстве говорили, что завидовать плохо. Однако во взрослом возрасте это чувство можно переиграть, выжать из него максимум пользы — банально превратить в мотивацию. Нередко именно зависть, то есть желание получить что-то, как у знакомого, или добиться таких же высот, становится стимулом к движению вперёд. Поэтому саму по себе зависть нельзя относить только к недостаткам. Чувством со знаком минус её делают люди, которые лишь ноют о несправедливости мира, но не прикладывают усилий, чтобы заполучить желаемое.
Упрямство
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Нередко и упрямство записывают в недостатки. Мол, нет смысла с человеком спорить и что-то доказывать, потому что он всё равно от задумки не отступится. Но разве это плохо? Чаще всего именно принципиальные и упрямые люди достигают высот и исполняют мечты. Потому что не слушают окружающих и целенаправленно шагают к заветным целям.
Эгоизм
Можно смело сказать, что здоровый эгоизм — это уверенность в себе. Опять же, человек не станет слепо слушать других и верить на слово, ведь умеет адекватно оценивать себя, силы и возможности. Не любят эгоистов ещё и по той причине, что такие личности трудно сделать "удобными". Иными словами, нельзя заставить пресмыкаться перед другими, если любят и уважают себя. Но есть всё же небольшой нюанс: в данном случае эгоизм считается хорошим именно здоровый, не задевающий ничьи личные границы.
Гнев
Часто гнев ассоциируется с агрессивностью и может даже отталкивать от общения. Но на деле оказывается, что именно злоба активизирует инстинкт человека, помогающий в борьбе с потенциальными угрозами, к которым относится и стресс. Это чувство помогает персоне оказаться уважаемым в обществе человеком. Потому как, когда злишься, хочется из принципа решить проблему, разобраться в ситуации или сделать что-то ещё полезное. Гнев тоже служит отличным мотиватором.
Привычка ругаться матом
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А вы знали, что использование в речи ненормативной лексики в определённых случаях помогает снизить боль? Она может быть как физической, так и душевной. Да, если человек постоянно ругается матом и не смущается наличием вокруг других людей, даже детей, это плохо. Но те, кто тихо или исключительно в нужный момент матерится, способны быстрее и легче перенести болевые ощущения, чем те, которые держат всё в себе и терпят молча.
Лень
Ещё в древности знали, что двигателем прогресса служит именно лень. Поэтому сложно эту черту характера называть исключительно недостатком. С одной стороны, тунеядцы редко оказываются инициативными людьми. С другой, если при этом качестве личность знает, что такое ответственность, можно не сомневаться — работа будет сдана в срок. Ленивцы часто оказываются находчивыми людьми, придумывая способы, как облегчить жизнь. А разве это плохо?
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