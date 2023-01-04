Эти недостатки и плохие черты характера на деле приносят людям огромную пользу

Пожалуй, невозможно сказать однозначно, что какие-то черты характера исключительно хорошие, а какие-то — только плохие. Всё-таки важно учитывать и действия человека, его намерения и цели. Не бывает идеальных людей. Может оказаться и так, что именно "недостатки" приносят немалую пользу. Какие вроде бы негативные характеристики личности очень даже помогают?

Зависть

Большинству из нас в детстве говорили, что завидовать плохо. Однако во взрослом возрасте это чувство можно переиграть, выжать из него максимум пользы — банально превратить в мотивацию. Нередко именно зависть, то есть желание получить что-то, как у знакомого, или добиться таких же высот, становится стимулом к движению вперёд. Поэтому саму по себе зависть нельзя относить только к недостаткам. Чувством со знаком минус её делают люди, которые лишь ноют о несправедливости мира, но не прикладывают усилий, чтобы заполучить желаемое.

Упрямство

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Нередко и упрямство записывают в недостатки. Мол, нет смысла с человеком спорить и что-то доказывать, потому что он всё равно от задумки не отступится. Но разве это плохо? Чаще всего именно принципиальные и упрямые люди достигают высот и исполняют мечты. Потому что не слушают окружающих и целенаправленно шагают к заветным целям.

Эгоизм

Можно смело сказать, что здоровый эгоизм — это уверенность в себе. Опять же, человек не станет слепо слушать других и верить на слово, ведь умеет адекватно оценивать себя, силы и возможности. Не любят эгоистов ещё и по той причине, что такие личности трудно сделать "удобными". Иными словами, нельзя заставить пресмыкаться перед другими, если любят и уважают себя. Но есть всё же небольшой нюанс: в данном случае эгоизм считается хорошим именно здоровый, не задевающий ничьи личные границы.

Гнев

Часто гнев ассоциируется с агрессивностью и может даже отталкивать от общения. Но на деле оказывается, что именно злоба активизирует инстинкт человека, помогающий в борьбе с потенциальными угрозами, к которым относится и стресс. Это чувство помогает персоне оказаться уважаемым в обществе человеком. Потому как, когда злишься, хочется из принципа решить проблему, разобраться в ситуации или сделать что-то ещё полезное. Гнев тоже служит отличным мотиватором.

Привычка ругаться матом

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А вы знали, что использование в речи ненормативной лексики в определённых случаях помогает снизить боль? Она может быть как физической, так и душевной. Да, если человек постоянно ругается матом и не смущается наличием вокруг других людей, даже детей, это плохо. Но те, кто тихо или исключительно в нужный момент матерится, способны быстрее и легче перенести болевые ощущения, чем те, которые держат всё в себе и терпят молча.

Лень