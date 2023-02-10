Захарова объяснила отказ обсуждать с Японией тему мирного договора

Для России вопрос заключения мирного договора с Японией остаётся закрытым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается темы мирного договора, она остаётся для нас закрытой. Напомню, что, по заявлению МИД России от 21 марта 2022 года, чётко было сказано, что мы не намерены продолжать переговоры с Японией по мирному договору", — сказала она на брифинге.

Дипломат объяснила, что такое решение было принято ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам России.