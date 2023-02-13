Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Землетрясение в Турции
Расследования
SHOT проверка
Армия
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Владимир Путин
Криминал
Тем временем:

В Петрозаводске женщина пыталась поджечь отдел полиции по просьбе "сотрудника банка"

Ютубер EVG появился в майке с тонущим кораблём РФ, и теперь его проверяет полиция

Нейросеть ChatGPT завалила ЕГЭ по литературе

Лайф узнал, кого из игроков "Шинника" товарищи спасали от группового избиения украинцами

Лёгкие Костомарова всё ещё не восстановились после пневмонии — причины всех его бед

Камеры засняли попытки пьяного россиянина сорвать триколор со здания суда и унизительное фиаско

Гаишник из Уфы похитил друга-игромана и пытал его более суток из-за кражи 125 тысяч

Лайф публикует видео нападения неизвестной на ребёнка в батутном центре

Как по наследству получить пенсию родственника

Не все знают, что пенсия, как и прочее имущество умершего, тоже может быть унаследована. Однако для получения этих денег нужно соблюдать определённые правила.

13 февраля, 09:08
3439
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

По закону пенсия в России состоит из двух частей: страховой и накопительной.

Страховая пенсия — это ежемесячная и пожизненная выплата, назначаемая для компенсации заработной платы или другого дохода, который человек получал в период трудовой деятельности. Такая пенсия назначается по старости или по инвалидности. У нынешних пенсионеров данный вид пособия состоит из двух частей: суммы пенсии и фиксированной выплаты.

Накопительная часть пенсии — это прибавка к пенсионным выплатам по старости. В обязательном порядке она формировалась на специальном лицевом счёте с 2002 по 2014 год. Тогда все работодатели отчисляли в накопительную часть 6% от всех взносов. И это не непонятные баллы, а реальные деньги. Сумма накоплений должна ежегодно расти, пока не будет востребована. Так как негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Социальный фонд России (СФР), управляющие накоплениями, обязаны инвестировать доверенные им деньги в облигации и акции.

В случае смерти пенсионера и ту и другую часть накоплений могут получить наследники либо правопреемники, но, в каком размере, всегда решается индивидуально.

Как получить выплату

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Стоит иметь в виду, что фонды, где копятся пенсионные деньги, делать выплаты наследникам в автоматическом режиме по факту смерти наследодателя не обязаны. Все расчёты по выплатам начинают формироваться, только если есть соответствующее заявление на выплату. При этом для подтверждения своих прав на пенсию наследникам необходимо соблюсти определённый порядок. Об этом Лайфу рассказала Полина Гусятникова, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners:

Наследникам необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя обратиться в СФР за выплатой не перечисленной умершему суммы страховой пенсии (предусмотрено законом № 400-ФЗ. Прим. Лайфа). Такое заявление напрямую имеют право направлять нетрудоспособные члены семьи, проживающие вместе с умершим. А если их нет, то вот тогда не выплаченная в срок страховая пенсия наследуется на общих основаниях, установленных гражданским законодательством.

С получением накопительной части пенсии (а она, как правило, несоизмеримо больше, чем страховая) ситуация особая.

Во-первых: человек ещё при жизни может определить конкретных получателей своих пенсионных накоплений и установить, в каких долях следует распределить между ними указанные средства.

Во-вторых: в качестве наследника и получателя средств страхователем в договоре может быть указан любой человек, даже вообще не родственник.

В-третьих: если наследодатель в договоре не указал, как распределить его средства в случае смерти, выплата будет осуществляться в порядке очереди: вначале детям, супруге и родителям (всем в равных долях), а если таковых к моменту выплаты нет, то братьям, сёстрам, бабушкам, дедушкам и внукам (всем в равных долях).

Что выплатят наследникам

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Если все правила будут соблюдены, то наследники могут претендовать на следующие деньги:

— из страховой пенсии — сумму, которая включает в себя начисленную, но не выплаченную часть. То есть, если человек умер в мае, пенсию за июнь ему уже не начислят, но всё, что он не успел получить, выплатят (как правило, это некая часть от ежемесячной пенсионной выплаты);

— из средств пенсионных накоплений — полную сумму в порядке, предусмотренном законом, но так будет, только если человек умер до назначения ему накопительной пенсии или выплаты по накопительному счёту. Если же смерть наследодателя наступила после назначения накопительной пенсии, то законодательством РФ не предусмотрена выплата средств пенсионных накоплений его правопреемникам, а значит, остаток накопительной части пенсии просто сгорает.

При этом срок обращения за накопительной пенсией наследодателя тоже ограничен датой: не позднее шести месяцев со дня его смерти.

О том, что существующая система должна быть изменена, Лайфу заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин:

— К сожалению, сегодня большинство наследников могут претендовать только на некоторые пенсионные сбережения, которые размещены на накопительных счетах их родственников. С учётом обстановки в стране объективно было бы выплачивать наследникам и часть средств умершего, накопленных им в государственном пенсионном фонде.

Льготы и субсидии, о которых все забывают: кто может получить выплаты от государства

Льготы и субсидии, о которых все забывают: кто может получить выплаты от государства

https://static.life.ru/publications/2023/2/10/1332984195329.7766.jpeg

Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Знали ли вы, что пенсию можно получить в наследство?

0
Авторы
Максим Греков
Максим Греков

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!