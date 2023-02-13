Как по наследству получить пенсию родственника Не все знают, что пенсия, как и прочее имущество умершего, тоже может быть унаследована. Однако для получения этих денег нужно соблюдать определённые правила. 13 февраля, 09:08 3439 3439 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

По закону пенсия в России состоит из двух частей: страховой и накопительной.

Страховая пенсия — это ежемесячная и пожизненная выплата, назначаемая для компенсации заработной платы или другого дохода, который человек получал в период трудовой деятельности. Такая пенсия назначается по старости или по инвалидности. У нынешних пенсионеров данный вид пособия состоит из двух частей: суммы пенсии и фиксированной выплаты.

Накопительная часть пенсии — это прибавка к пенсионным выплатам по старости. В обязательном порядке она формировалась на специальном лицевом счёте с 2002 по 2014 год. Тогда все работодатели отчисляли в накопительную часть 6% от всех взносов. И это не непонятные баллы, а реальные деньги. Сумма накоплений должна ежегодно расти , пока не будет востребована. Так как негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Социальный фонд России (СФР), управляющие накоплениями, обязаны инвестировать доверенные им деньги в облигации и акции.

В случае смерти пенсионера и ту и другую часть накоплений могут получить наследники либо правопреемники, но, в каком размере, всегда решается индивидуально.

Как получить выплату

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Стоит иметь в виду, что фонды, где копятся пенсионные деньги, делать выплаты наследникам в автоматическом режиме по факту смерти наследодателя не обязаны. Все расчёты по выплатам начинают формироваться, только если есть соответствующее заявление на выплату. При этом для подтверждения своих прав на пенсию наследникам необходимо соблюсти определённый порядок. Об этом Лайфу рассказала Полина Гусятникова, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners:

— Наследникам необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя обратиться в СФР за выплатой не перечисленной умершему суммы страховой пенсии ( предусмотрено законом № 400-ФЗ. — Прим. Лайфа). Такое заявление напрямую имеют право направлять нетрудоспособные члены семьи, проживающие вместе с умершим. А если их нет, то вот тогда не выплаченная в срок страховая пенсия наследуется на общих основаниях, установленных гражданским законодательством.

С получением накопительной части пенсии (а она, как правило, несоизмеримо больше, чем страховая) ситуация особая.

Во-первых: человек ещё при жизни может определить конкретных получателей своих пенсионных накоплений и установить, в каких долях следует распределить между ними указанные средства.

Во-вторых: в качестве наследника и получателя средств страхователем в договоре может быть указан любой человек, даже вообще не родственник.

В-третьих: если наследодатель в договоре не указал, как распределить его средства в случае смерти, выплата будет осуществляться в порядке очереди: вначале детям, супруге и родителям (всем в равных долях), а если таковых к моменту выплаты нет, то братьям, сёстрам, бабушкам, дедушкам и внукам (всем в равных долях).

Что выплатят наследникам

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Если все правила будут соблюдены, то наследники могут претендовать на следующие деньги:

— из страховой пенсии — сумму, которая включает в себя начисленную, но не выплаченную часть. То есть, если человек умер в мае, пенсию за июнь ему уже не начислят, но всё, что он не успел получить, выплатят (как правило, это некая часть от ежемесячной пенсионной выплаты);

— из средств пенсионных накоплений — полную сумму в порядке, предусмотренном законом, но так будет, только если человек умер до назначения ему накопительной пенсии или выплаты по накопительному счёту. Если же смерть наследодателя наступила после назначения накопительной пенсии, то законодательством РФ не предусмотрена выплата средств пенсионных накоплений его правопреемникам, а значит, остаток накопительной части пенсии просто сгорает.

При этом срок обращения за накопительной пенсией наследодателя тоже ограничен датой: не позднее шести месяцев со дня его смерти.

О том, что существующая система должна быть изменена, Лайфу заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин:

— К сожалению, сегодня большинство наследников могут претендовать только на некоторые пенсионные сбережения, которые размещены на накопительных счетах их родственников. С учётом обстановки в стране объективно было бы выплачивать наследникам и часть средств умершего, накопленных им в государственном пенсионном фонде.

Фото © ТАСС / Николай Гынгазов Знали ли вы, что пенсию можно получить в наследство? 0 Да, мне приходилось оформлять такое заявление в СФР Нет, но теперь буду знать Да, но подробности оформления были неизвестны

Авторы Максим Греков