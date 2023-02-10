Беглой убийце-доминатрикс из России грозит 25 лет за отравление чизкейком двойника в США

В Нью-Йорке признали виновной в покушении на убийство 47-летнюю россиянку Викторию Насырову, которая отравила похожую на неё американку, чтобы присвоить её личность. Как сообщает New York Post, приговор будет вынесен 21 марта. Гражданке РФ грозит до 25 лет тюремного заключения.

Насырову арестовали в октябре 2017 года, ей было предъявлено обвинение по 29 статьям. Тогда россиянка рассказала, что работала доминатрикс, представляясь клиентам именами Рэйчел или Мара. Летом 2016 года Насырова пыталась убить похожую на неё 35-летнюю жительницу округа Куинс в Нью-Йорке Ольгу Цвик. Виктория предложила своей жертве чизкейк с подмешанным в него феназепамом. Девушка потеряла сознание, после чего россиянка украла у неё несколько тысяч долларов и документы, а затем разбросала вокруг жертвы таблетки, чтобы всё выглядело как самоубийство. Цвик вовремя доставили в больницу и откачали.

Россиянку также признали виновной в отравлении Рубена Борухова. В июне 2016 года Насырова познакомилась с ним на сайте знакомств для эмигрантов из РФ. Мужчина приехал на свидание в квартиру россиянки в Бруклине. Она угостила гостя жареной рыбой с транквилизатором, а когда тот потерял сознание, украла с его карты более двух с половиной тысяч долларов и часы. Борухов тоже выжил.