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10 февраля, 16:05

Linkin Park выпустила клип на неизданную песню Lost с вокалом Честера Беннингтона

Американская рок-группа Linkin Park выпустила клип на песню Lost, которая так и не была выпущена при жизни вокалиста Честера Беннингтона. Ролик можно посмотреть на ютуб-канале коллектива.

Новый клип LP на песню Lost, записанную с Честером Беннингтоном в 2003 году. Видео © YouTube / Linkin Park

Песня была написана для альбома Meteora, который был выпущен в марте 2003 года с 13 треками. Музыканты решили переиздать сборник по случаю 20-летия альбома и сделали поклонникам сюрприз в виде песни Lost.

Клип был создан с помощью нейросети Kaiber в стиле аниме. Программа смонтировала видео из тех роликов, которые загрузили музыканты, и среди них есть кадры со старых концертов Linkin Park с участием Беннингтона.

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Напомним, солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством 20 июля 2017 года. Музыканту был 41 год. Беннингтона обнаружили мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе. Через несколько месяцев после трагедии группа выпустила альбом в память о вокалисте.

Обложка ©

YouTube / Linkin Park

Ирина Фальке
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