Linkin Park выпустила клип на неизданную песню Lost с вокалом Честера Беннингтона
Американская рок-группа Linkin Park выпустила клип на песню Lost, которая так и не была выпущена при жизни вокалиста Честера Беннингтона. Ролик можно посмотреть на ютуб-канале коллектива.
Новый клип LP на песню Lost, записанную с Честером Беннингтоном в 2003 году. Видео © YouTube / Linkin Park
Песня была написана для альбома Meteora, который был выпущен в марте 2003 года с 13 треками. Музыканты решили переиздать сборник по случаю 20-летия альбома и сделали поклонникам сюрприз в виде песни Lost.
Клип был создан с помощью нейросети Kaiber в стиле аниме. Программа смонтировала видео из тех роликов, которые загрузили музыканты, и среди них есть кадры со старых концертов Linkin Park с участием Беннингтона.
Напомним, солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством 20 июля 2017 года. Музыканту был 41 год. Беннингтона обнаружили мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе. Через несколько месяцев после трагедии группа выпустила альбом в память о вокалисте.
YouTube / Linkin Park