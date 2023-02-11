Россиянам рассказали, как с помощью соломы и глины сделать интерьер дома модным

В 2023 году в ремонте и дизайне интерьера будут актуальны натуральные материалы и яркие детали. А получить нужные эмоции от перемен можно не только с помощью капитального ремонта, но и просто поменяв акценты. Об этом рассказала эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Анна Макина.

В дизайне интерьера лучше использовать натуральные материалы. Фото © Shutterstock

"Некоторые материалы, согласно трендам, даже необязательно подвергать обработке: необработанный камень, паркет натуральных оттенков с древесной структурой и другие. Также можно по максимуму использовать в интерьере дерево, хлопок, керамику, глину, солому, шерсть", — отметила она.

Стиль джапанди. Фото © Shutterstock

Эксперт также посоветовала выбрать для дизайна интерьера стиль джапанди, в котором совмещаются японский и скандинавский стиль. Он создаёт ощущение уюта, несмотря на минималистичность, так как для него характерны простые и округлые формы, натуральные материалы, спокойные оттенки. Также в подобном интерьере можно использовать яркие и неоновые акценты. Разнообразить самый простой дизайн получится с помощью правильного освещения.

Яркие акценты в спокойном интерьере. Фото © Shutterstock

"Даже самый простой дизайн с правильным светом может заиграть новыми красками. В 2023 году всё чаще используется цветное освещение. В комнатах без окон можно подсветить целую стену", — сказала специалист.

Цветное освещение в минималистичном интерьере. Фото © Shutterstock

Среди потерявших актуальность трендов эксперт назвала стиль лофт, скрытый плинтус и чёрную сантехнику. Также вышли из моды реечные и лофтовые перегородки и трековые светильники.