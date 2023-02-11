В статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро попала молния

В статую Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро попала молния. Фото с моментом удара в соцсетях поделился местный житель Фернандо Брага. На кадрах запечатлено, что молния устремилась прямо в голову скульптуры.

В статую Христа в Рио-де-Жанейро попала молния. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fsbragaphotos

"Что это такое! Ночь с проливным дождём и множеством молний здесь, в Рио-де-Жанейро! Много-много тщетных попыток поймать молнию, падающую на Христа. Прошло много дней. Теперь у меня есть божественная молния", — написал фотограф, добавив, что снимки были сделаны вчера.