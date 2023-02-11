В статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро попала молния
В статую Христа в Рио-де-Жанейро попала молния. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fsbragaphotos
В статую Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро попала молния. Фото с моментом удара в соцсетях поделился местный житель Фернандо Брага. На кадрах запечатлено, что молния устремилась прямо в голову скульптуры.
В статую Христа в Рио-де-Жанейро попала молния. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fsbragaphotos
"Что это такое! Ночь с проливным дождём и множеством молний здесь, в Рио-де-Жанейро! Много-много тщетных попыток поймать молнию, падающую на Христа. Прошло много дней. Теперь у меня есть божественная молния", — написал фотограф, добавив, что снимки были сделаны вчера.
В соцсетях очевидцы пишут, что скульптура не пострадала. Напомним, что статуя находится на вершине горы Корковаду. Являясь самой высокой точкой округи, она регулярно становится мишенью молний. Католическая епархия специально хранит запас камня для восстановления повреждённых частей.
Лайф напоминает, что в 2014 году молния всё-таки повредила статую Христа. Тогда у скульптуры откололся кончик пальца.