СМИ узнали, как Трамп лишился надежды остаться на посту президента

В конце 2020 года штаб экс-президента США Дональда Трампа нанял стороннюю компанию, чтобы та поискала возможные нарушения на выборах, которые прошли до этого. Результаты исследования не попали в прессу, потому что нарушений найти не удалось. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, работу компания East Bay Dispute and Advisory выполняла более чем за 600 тысяч долларов. Её задачей было изучить ход голосования в штатах Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания. В частности, нужно было искать неисправности в машинах для голосования.

"[Они рассмотрели] буквально всё, что можно придумать. Аномалии с явкой избирателей, аномалии с датами рождения, бюллетени от граждан, которых уже нет в живых", — сказал собеседник газеты.

Однако специалисты из East Bay Dispute and Advisory обнаружили, что, хоть в нескольких штатах и были некоторые недочёты, речь о массовых проблемах, способных повлиять на итоги выборов, не шла.

"Как и на любых выборах, всегда есть ошибки, упущения, нарушения. Это не было даже близко к тому, что они хотели доказать", — заявил источник газеты.