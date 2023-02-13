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13 февраля, 05:04

В Турции достали из-под завалов женщину, пролежавшую под обломками здания 163 часа

В турецкой провинции Газиантеп спасатели достали женщину, которая 163 часа провела под завалами после землетрясения. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"62-летняя Назифе Йылмаз была вызволена из-под обломков обрушившегося здания в районе Нурдагы. Пострадавшая госпитализирована", — говорится в публикации.

В Турции число жертв землетрясения возросло до 24 617

В Турции число жертв землетрясения возросло до 24 617

Ранее в Турции спасатели достали мужчину, который после землетрясения провёл под обрушившимся домом свыше 160 часов. Нашли и вызволили его в том числе сотрудники МЧС России.

Обложка ©

ТАСС / Petros Giannakouris

Анатолий Симоненко
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