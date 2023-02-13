В Турции достали из-под завалов женщину, пролежавшую под обломками здания 163 часа

В турецкой провинции Газиантеп спасатели достали женщину, которая 163 часа провела под завалами после землетрясения. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"62-летняя Назифе Йылмаз была вызволена из-под обломков обрушившегося здания в районе Нурдагы. Пострадавшая госпитализирована", — говорится в публикации.