В Турции достали из-под завалов женщину, пролежавшую под обломками здания 163 часа
В турецкой провинции Газиантеп спасатели достали женщину, которая 163 часа провела под завалами после землетрясения. Об этом сообщает агентство Anadolu.
"62-летняя Назифе Йылмаз была вызволена из-под обломков обрушившегося здания в районе Нурдагы. Пострадавшая госпитализирована", — говорится в публикации.
Ранее в Турции спасатели достали мужчину, который после землетрясения провёл под обрушившимся домом свыше 160 часов. Нашли и вызволили его в том числе сотрудники МЧС России.
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ТАСС / Petros Giannakouris