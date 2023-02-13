Рианна выступила впервые за пять лет и поклонники сразу заподозрили её беременность
Фанаты заподозрили, что певица Рианна снова беременна
Певица Рианна показала свой округлившийся живот на выступлении в халфтайм шоу Суперкубка по американскому футбола. Видео концерта опубликовано на YouTube-канале NFL.
Выступление состоялось в ночь на сегодня, 13 февраля. На скриншотах хорошо видно, что живот Рианны стал больше, он выглядывает из расстёгнутого комбинезона. Сама певица это пока никак не комментировала на своей странице. Отметим, что её появление на Супербоуле стало первым большим выступлением за последние пять лет.
Напомним, что Рианна родила первого ребёнка в мае 2022 года, с этого радостного события прошло 10 месяцев. Отец мальчика — рэпер A$AP Rocky. В декабре того же года она впервые показала миру своего сына, который очень сильно похож на артистку.
YouTube / NFL