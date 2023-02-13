Рианна выступила впервые за пять лет и поклонники сразу заподозрили её беременность

Выступление состоялось в ночь на сегодня, 13 февраля. На скриншотах хорошо видно, что живот Рианны стал больше, он выглядывает из расстёгнутого комбинезона. Сама певица это пока никак не комментировала на своей странице. Отметим, что её появление на Супербоуле стало первым большим выступлением за последние пять лет.