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13 февраля, 06:22

Рианна выступила впервые за пять лет и поклонники сразу заподозрили её беременность

Фанаты заподозрили, что певица Рианна снова беременна

Певица Рианна показала свой округлившийся живот на выступлении в халфтайм шоу Суперкубка по американскому футбола. Видео концерта опубликовано на YouTube-канале NFL.

  • Рианна на концерте Halftime Show. Скриншот © YouTube / NFL
    Рианна на концерте Halftime Show. Скриншот © YouTube / NFL
  • Рианна на концерте Halftime Show. Скриншот © YouTube / NFL
    Рианна на концерте Halftime Show. Скриншот © YouTube / NFL
  • Рианна на концерте Halftime Show. Скриншот © YouTube / NFL
    Рианна на концерте Halftime Show. Скриншот © YouTube / NFL
  • Рианна на концерте Halftime Show. Скриншот © YouTube / NFL
    Рианна на концерте Halftime Show. Скриншот © YouTube / NFL

Рианна на концерте Halftime Show. Скриншот © YouTube / NFL

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Выступление состоялось в ночь на сегодня, 13 февраля. На скриншотах хорошо видно, что живот Рианны стал больше, он выглядывает из расстёгнутого комбинезона. Сама певица это пока никак не комментировала на своей странице. Отметим, что её появление на Супербоуле стало первым большим выступлением за последние пять лет.

В оверсайз и с охраной: Рианна впервые после рождения сына появилась на публике

В оверсайз и с охраной: Рианна впервые после рождения сына появилась на публике

Напомним, что Рианна родила первого ребёнка в мае 2022 года, с этого радостного события прошло 10 месяцев. Отец мальчика — рэпер A$AP Rocky. В декабре того же года она впервые показала миру своего сына, который очень сильно похож на артистку.

Обложка ©

YouTube / NFL

Светлана Оперук
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