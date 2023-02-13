Абэ написал в мемуарах, что его позицию по Курилам можно назвать "уступкой России"

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своих мемуарах, которые опубликовали спустя семь месяцев после его убийства, написал о своей позиции по поводу группы Курильских островов и заметил, что её можно считать "уступкой России".

Он заметил, что настаивать на возвращении сразу четырёх островов — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — было бы сродни признанию того, что это никогда не удастся сделать, и подобная позиция не привела бы к выходу из ситуации. Кроме того, Абэ напомнил, что в 2018 году Токио и Москва договорились продолжать переговоры на основании Советско-японской совместной декларации 1956 года.

"Если сказать об этом, что "Абэ пошёл на уступки", то, возможно, это и так. Но однако в зависимости от точки зрения это был всего лишь возврат к позиции премьер-министра Итиро Хатоямы 1956 года, можно сказать и так", — писал Абэ.