СМИ узнали, что будет в "юбилейном" пакете антироссийских санкций ЕС

В десятый пакет санкций Евросоюз может включить четыре российских банка, военных, работников государственных СМИ и ряд других категорий физических и юридических лиц. Об этом пишет газета Politico .

В частности, ограничения могут быть введены против "Альфа-банка", высокопоставленных военных, чиновников из новых регионов РФ, журналистов телеканала RT, 130 физических и юридических лиц, в числе которых судоходная компания из эмирата Дубай, купившая до этого несколько танкеров для вывоза российской нефти под флагом Кипра. Также санкции могут затронуть импорт российского каучука и битума и экспорт в РФ европейских грузовых автомобилей, строительных машин, насосов и иных тяжёлых транспортных средств.