СМИ узнали, что будет в "юбилейном" пакете антироссийских санкций ЕС
Politico: Новый пакет санкций ЕС затронет четыре российских банка
В десятый пакет санкций Евросоюз может включить четыре российских банка, военных, работников государственных СМИ и ряд других категорий физических и юридических лиц. Об этом пишет газета Politico.
В частности, ограничения могут быть введены против "Альфа-банка", высокопоставленных военных, чиновников из новых регионов РФ, журналистов телеканала RT, 130 физических и юридических лиц, в числе которых судоходная компания из эмирата Дубай, купившая до этого несколько танкеров для вывоза российской нефти под флагом Кипра. Также санкции могут затронуть импорт российского каучука и битума и экспорт в РФ европейских грузовых автомобилей, строительных машин, насосов и иных тяжёлых транспортных средств.
Ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела санкции в отношении шести российских оборонных компаний. Речь идёт о таких предприятиях, как "РТ-комплект", "Оборонлогистика", АО "Завод "Универсалмаш", АО "Научно-производственное предприятие "Топаз", ООО "Липецкий механический завод", "Zala Aero Group – Беспилотные системы".
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