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13 февраля, 09:03

Заболеваемость ковидом в России увеличилась на 30,5% за неделю

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30,5%, а число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей увеличилось на 23,9%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Там уточнили, что заболеваемость CoViD-19 в России выросла в 74 регионах, число госпитализаций — в 62. Всего за прошедшие сутки в стране выявили 11 006 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, выздоровело 6484 пациента, госпитализировали 608 заболевших, а умерло 30 человек.

В России зафиксировали минимальное количество смертей от ковида с апреля 2020 года

В России зафиксировали минимальное количество смертей от ковида с апреля 2020 года

При этом ранее заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко призвал не вводить новые ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом, а лишь соблюдать старые.

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Pixabay

Наталья Исакова
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