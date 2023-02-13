Заболеваемость ковидом в России увеличилась на 30,5% за неделю

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30,5%, а число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей увеличилось на 23,9%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Там уточнили, что заболеваемость CoViD-19 в России выросла в 74 регионах, число госпитализаций — в 62. Всего за прошедшие сутки в стране выявили 11 006 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, выздоровело 6484 пациента, госпитализировали 608 заболевших, а умерло 30 человек.